Kiderült, ki vásárolta meg az elhíresült intézmény egykori ingatlanát Óbudán

A Market Asset Management Zrt. vásárolta meg 2,66 milliárd forintért az egykori Szőlő utcai javítóintézet ingatlanát, a cég a meglévő épületek helyett teljesen új komplexumot tervez a területre - válaszolta a Portfolio kérdésére a cég. A tranzakciót elsőként a Magyar Hang szúrta ki, ahogy az a cikkünk korábbi verziójában is írtuk. Írásunkat most a Market Építő válaszaival frissítettük.

A Market Építő Zrt. cégcsoportjához tartozó vállalat kikiáltási ár felett egy licitlépcsővel, azaz 4 millió forinttal magasabb áron vette meg a Szőlő utca 58. szám alatti ingatlanegyüttest és a Kenyeres utca 23. alatti kisebb ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő márciusi árverésén.

Ez a kiváló lokációjú ingatlan, adottságainál fogva több fejlesztési irányt is lehetővé tesz, így tökéletesen illeszkedik a vállalat ingatlanfejlesztési stratégiájába

- írta kérdésünkre a cég.

A Szőlő utcai javítóintézet. Forrás: MNV Zrt.

A vállalat szerint a kiváló elhelyezkedésű terület adottságai többféle ingatlanfejlesztési irányt is lehetővé tesznek.

A Szőlő utcai javítóintézet. Forrás: MNV Zrt.

A pontos hasznosításról egyelőre nem született végleges döntés, a tulajdonjog bejegyzését követően jelenleg a koncepcióalkotás és a beépítési vázlattervek kidolgozása zajlik. A cég ugyanakkor egyértelművé tette, hogy bármilyen funkciót is szánnak a területnek, kizárólag új épületek felhúzásában és a környezet teljes megújításában gondolkodnak. Ígéretük szerint tájékoztatni fogják a nyilvánosságot, amint a tervek véglegesednek, és lezajlanak az egyeztetések az önkormányzattal, valamint az engedélyező hatóságokkal.

Egy ilyen léptékű, városképi szempontból is fontos projekt előkészítése aprólékos és időigényes munka, amelyhez számos funkcionális és beépítési vizsgálat elvégzése szükséges

- közölte a Market. Elmondásuk szerint, amint a beépítési koncepció véglegesedik, és az önkormányzattal, illetve az illetékes engedélyező hatóságokkal egyeztetett tervek megfelelő fázisba érnek,

transzparens módon tájékoztatni fogják a sajtót és a helyi közösséget.

A Szőlő utcai javítóintézet. Forrás: MNV Zrt.

A terület sorsa különösen érzékeny kérdés.

Óbuda önkormányzata korábban szerette volna megkapni az ingatlant, hogy a helyén emlékparkot alakítson ki az intézetben bántalmazott fiatalok tiszteletére, azonban a vagyonkezelő nem válaszolt a kerület kérésére.

Az egykori javítóintézetben történt súlyos visszaélések ügye eközben jogi úton folytatódik. A Budai Központi Kerületi Bíróság a napokban további négy hónappal meghosszabbította a bántalmazási botrány négy gyanúsítottjának letartóztatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images