Most érdemes telket venni – egyelőre nem ugrottak meg az árak, de ez nem lesz mindig így

Szokatlan helyzet alakult ki a telekpiacon: bár a kereslet megugrott, az árak ezt egyelőre csak mérsékelten követték, ami rövid távon kedvező belépési lehetőséget kínál a vásárlók számára, de középtávon már az árak felzárkózása valószínűsíthető – írja közleményében az Otthon Centrum.

A tavaly tapasztalt erőteljes drágulást követően a jelenlegi folyamat inkább egy kisebb átmeneti enyhülésnek tekinthető, amellett, hogy az összetételhatás is lefelé húzta az átlagot – foglalta össze a cég országos felmérésének legfontosabb megállapítását Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető.

Soóki-Tóth Gábor Otthon Centrum, elemzési vezető

Az Otthon Centrum rendelkezésére álló adatok szerint 2025-ben 17,2 ezer forintra nőtt az építési telkek átlagos négyzetméterára, ami 2024-hez képest minimális, mindössze 1,2 százalékos növekedésnek felel meg. Az építési telkek átlagos eladási ára abszolút értékben 27,2 millió forint volt, ami 5,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi értéket.

Mindeközben a tavalyi kereslet jelentősen, mintegy harmadával nőtt a 2024-es évhez képest.

Árak tekintetében a főváros és az agglomeráció továbbra is az élmezőnyben van, ugyanakkor egyre markánsabb differenciálódás figyelhető meg az egyes térségek között. Míg a nyugati és északi agglomerációban prémium árak alakultak ki, addig a keleti és déli területeken még mindig jelentős tartalékok vannak.

Az országban továbbra is a fővárosban a legdrágábbak az építési telkek

Budán a III. kerületben 94 ezer forintot.

Még a XXII. kerületben is 75 ezer forintot kértek az eladók a telkek négyzetméteréért.

A külső pesti kerületekben átlagosan 54 ezer forint körül alakult a négyzetméterár, de

a XVI. kerületben már a III. kerülethez hasonló árszint az irányadó.

A budapesti agglomerációban Nagykovácsi vezeti a listát 76 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, míg

a második helyet Törökbálint foglalja el 73 ezer forinttal.

Üröm és Budakeszi szintén a felső ársávba tartoznak, 59,5 ezer, illetve 58,5 ezer forintos átlagárral.

Ezzel szemben a keleti és déli agglomerációban jóval kedvezőbb árak voltak jellemzők: Mogyoródon 29 ezer, Erdőkertesen 25 ezer, míg Ráckevén mindössze 16 ezer forintos átlagárat mért az Otthon Centrum.

A megyei jogú városok között is jelentős különbségek figyelhetők meg.

Győr 60 ezer forintos átlagárral a legdrágább, míg

Érden 46 ezer,

Debrecenben 30 ezer forint körül alakultak az árak.

A lista másik végén Nyíregyháza (9 ezer Ft),

Pécs (6,7 ezer Ft) és

Zalaegerszeg (3,7 ezer Ft) állnak.

A különbség nemcsak a városok között, hanem azokon belül is jelentős: a városok külső részén, gyengébb infrastruktúrával rendelkező területeken a telkek gyakran töredék áron cseréltek gazdát.

A kistelepüléseken továbbra is lényegesen alacsonyabb árszintek jellemzők. Polgárdiban például átlagosan 4 ezer, míg a gyógyfürdőjéről ismert Kehidakustyányban 8 ezer forintos négyzetméteráron lehetett telket vásárolni. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezekben a térségekben jellemzően nagyobb méretű telkek cserélnek gazdát, így az abszolút árkülönbségek mérsékeltebbek, mint amit a fajlagos árak sugallnak.

Az országos összesítés alapján tavaly mindössze 1,1 százalékos emelkedés után 17,2 ezer forintra nőtt a családi és ikerházak építésére alkalmas telkek átlagos négyzetméterára, de a telekvásárlók továbbra is jelentős szórással szembesülhetnek. Miközben az építési telkek négyzetméterára országosan alig emelkedett, a kereslet látványos növekedése azt jelzi, hogy újra élénkül a lakásépítési szándék, különösen a jó lokációjú és közművesített telkek esetében – emelte ki a szakember.

Az árakat továbbra is elsősorban az elhelyezkedés – különösen a főváros és környéke – az infrastruktúra és a közművek megléte, a beépíthetőség, a telekméret – a kisebb telkek fajlagosan drágábbak – valamint az egyedi adottságok, például a vízpart közelsége határozza meg – jegyezte meg Soóki-Tóth.

A kedvező adottságú telkek ára 2025-ben az átlagnál nagyobb mértékben nőtt, ami a célzott kereslet erősödésére utal.

