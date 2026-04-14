Súlyos azbesztszennyezés egy magyar város utcáin: arra kérik a lakókat, tartsák zárva az ablakokat

A Vas Vármegyei Kormányhivatal laboratóriumi vizsgálata során a helyi Síp utcában vett

tizenkét mintából hat esetben mutattak ki jelentős azbesztszennyezést.

Bár a méréseket egy konkrét helyszínen végezték,

a probléma feltételezhetően a városrész mind a 35 utcáját érinti.

Nemény András polgármester tájékoztatása szerint a szennyezett kőzúzalékot már bezárt burgenlandi bányákból szállították Szombathelyre. A hatóságok azután kezdtek vizsgálódni, hogy a Greenpeace az év elején súlyos azbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet. Ez több olyan települést is érintett, ahová ebből a forrásból vittek követ. Bár jelenleg nem tudnak a helyzettel összefüggő megbetegedésről, az azbeszt felporozva és belélegezve súlyosan egészségkárosító. A probléma lappangási ideje ráadásul hosszú. A kapcsolódó tüdőbetegségek kialakulása akár 20-30 évet is igénybe vehet.

A lakosság védelme érdekében a város azonnali, ideiglenes intézkedéseket vezetett be. A szálló por mennyiségének csökkentése céljából rendszeresen locsolják az utakat, és 10 km/órás sebességkorlátozást léptettek életbe. Emellett tervezik, hogy a jövőben csak a célforgalmat engedik be a területre. A helyieknek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat, és kerüljék a kint tartózkodást. Szintén kérik, hogy a lakók ne errefelé sétáljanak a gyerekekkel és a háziállatokkal.

A végleges megoldást az utak lefedése vagy a zúzalék teljes cseréje jelentheti. A polgármester egészségügyi vészhelyzetre hivatkozva vis maior támogatást kért a kormánytól. Az önkormányzat ugyanis ebből a központi forrásból tudná fedezni a helyreállítás költségeit. A végső cél egy átfogó azbesztmentesítési program mielőbbi kidolgozása és végrehajtása.

A területen az utak tulajdonosa az önkormányzat, az üzemeltető azonban a helyi víziközmű-társulat. A cég állítása szerint ők olyan anyagokkal töltötték fel az utakat, amelyeket az osztrák hatóságok bevizsgáltak, és azbeszttartalmukat határérték alattinak minősítették. Arról is beszámoltak, hogy az osztrák bányák bezárásáról csak a hírekből értesültek. A városvezetés szerint az osztrák bányavállalat és az ottani hatóságok is mulasztást követtek el. Az ügyben a város és a kormányhivatal egyaránt büntetőfeljelentést tett. A rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a nyomozóhatóságoknak a felelősök felkutatása érdekében.

