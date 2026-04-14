LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Utolérte a végzet a milliárdost, aki a világ legeladósodottabb vállalatát döntötte be
Ingatlan

Portfolio
A kínai Evergrande ingatlanbirodalom alapítója, Huj Kajan egy kínai bíróság előtt bűnösnek vallotta magát többek között tőkepiaci csalás és vesztegetés vádjában. Az egykor Ázsia második leggazdagabb embereként számontartott üzletember bukása lémyegében lezár egy korszakot a kínai ingatlanpiacon - írja a Bloomberg.
A vádak

az illegális betétgyűjtéstől a sikkasztáson át a jogosulatlan hitelnyújtásig és az értékpapírcsalásig terjedtek,

a kétnapos tárgyaláson Huj Kajan számos vádpontban bűnösnek vallotta magát. A bírósági eljárásra mintegy három évvel azután került sor, hogy a cégvezetőt bűncselekmény gyanújával rendőrségi felügyelet alá helyezték.

Az 1996-ban alapított Evergrande a kínai ingatlanpiaci fellendülés hullámát meglovagolva hatalmasra nőtt. Fénykorában a vállalat több mint 1300 projektet vitt 280 városban, emellett számos más iparágba is betört, a palackozott víztől a profi labdarúgáson át az elektromos járművekig.

A vállalat erősen tőkeáttételes finanszírozásra támaszkodva terjeszkedett. Egy időben a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjévé vált, kötelezettségállománya ugyanis meghaladta a 300 milliárd dollárt. Amikor Peking 2020-tól szigorította az ingatlanszektor hitelfelvételi szabályait, az Evergrande elveszítette hozzáférését a tőkepiaci forrásokhoz, majd 2021 végén fizetésképtelenné vált. A sikertelen reorganizációs kísérletek után 2024-ben egy hongkongi bíróság elrendelte a cég felszámolását, a vállalat papírjait pedig kivezették a tőzsdéről.

A 2021-2022 előtti időszakban a kínai gazdasági növekedés egyik kulcsa a nagyon erős belső dinamika volt, amelyben az ingatlanpiac kiemelkedő szerepet kapott. A tartós gazdasági növekedés a jövedelmek gyors emelkedését eredményezte, amihez kiemelkedően magas megtakarítási ráta társult, ezeket a háztartások döntően ingatlanba fektették, tartós lakás- és földár-emelkedést generálva. Ez egy önmagát erősítő folyamatot hozott létre: az emelkedő árak növelték a vagyonérzetet és további ingatlanvásárlásra ösztönöztek, ami még tovább hajtotta az árakat.

A kínai hatóságok szerint az Evergrande fő szárazföldi leányvállalata 2019 és 2020 között több mint 560 milliárd jüannal (mintegy 82 milliárd dollárral) duzzasztotta fel mesterségesen a bevételét előrehozott árbevétel-elszámolás révén. A felügyeleti szervek Hujt tették felelőssé, aki állítólag személyesen utasította a munkatársait az éves pénzügyi eredmények meghamisítására.

Az üzletemberre 47 millió jüan bírságot szabtak ki, és élethosszig eltiltották a tőkepiaci tevékenységtől.

A vállalat korábbi könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers működését hat hónapra felfüggesztették, emellett komoly pénzbüntetéssel is sújtották.

Huj ismert vagyonának nagy részét az Evergrande-ban birtokolt többségi tulajdona és a felvett osztalékok adták.

A Bloomberg számításai szerint az elmúlt évtizedben több mint 7 milliárd dollárt vont ki a cégből.

A bíróság által kijelölt felszámolóbiztosok hatmilliárd dollárnyi osztalék és vezetői javadalmazás visszakövetelése céljából indítottak pert Huj, a volt felesége és több korábbi felsővezető ellen. Keresetükben arra hivatkoztak, hogy a vállalat pénzügyi kimutatásait 2017 óta folyamatosan hamisították.

Huj bukása szervesen illeszkedik Peking egyre kiterjedtebb, a kínai üzleti elittel szembeni fellépésébe. Ennek keretében az Anbang volt elnökét 18 év börtönre ítélték, a Huarong egykori vezetőjét kivégezték, a HNA elnöke pedig 12 év szabadságvesztést kapott.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

