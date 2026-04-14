Utolérte a végzet a milliárdost, aki a világ legeladósodottabb vállalatát döntötte be

A vádak
az illegális betétgyűjtéstől a sikkasztáson át a jogosulatlan hitelnyújtásig és az értékpapírcsalásig terjedtek,
a kétnapos tárgyaláson Huj Kajan számos vádpontban bűnösnek vallotta magát. A bírósági eljárásra mintegy három évvel azután került sor, hogy a cégvezetőt bűncselekmény gyanújával rendőrségi felügyelet alá helyezték.
Az 1996-ban alapított Evergrande a kínai ingatlanpiaci fellendülés hullámát meglovagolva hatalmasra nőtt. Fénykorában a vállalat több mint 1300 projektet vitt 280 városban, emellett számos más iparágba is betört, a palackozott víztől a profi labdarúgáson át az elektromos járművekig.
A vállalat erősen tőkeáttételes finanszírozásra támaszkodva terjeszkedett. Egy időben a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjévé vált, kötelezettségállománya ugyanis meghaladta a 300 milliárd dollárt. Amikor Peking 2020-tól szigorította az ingatlanszektor hitelfelvételi szabályait, az Evergrande elveszítette hozzáférését a tőkepiaci forrásokhoz, majd 2021 végén fizetésképtelenné vált. A sikertelen reorganizációs kísérletek után 2024-ben egy hongkongi bíróság elrendelte a cég felszámolását, a vállalat papírjait pedig kivezették a tőzsdéről.
A 2021-2022 előtti időszakban a kínai gazdasági növekedés egyik kulcsa a nagyon erős belső dinamika volt, amelyben az ingatlanpiac kiemelkedő szerepet kapott. A tartós gazdasági növekedés a jövedelmek gyors emelkedését eredményezte, amihez kiemelkedően magas megtakarítási ráta társult, ezeket a háztartások döntően ingatlanba fektették, tartós lakás- és földár-emelkedést generálva. Ez egy önmagát erősítő folyamatot hozott létre: az emelkedő árak növelték a vagyonérzetet és további ingatlanvásárlásra ösztönöztek, ami még tovább hajtotta az árakat.
A kínai hatóságok szerint az Evergrande fő szárazföldi leányvállalata 2019 és 2020 között több mint 560 milliárd jüannal (mintegy 82 milliárd dollárral) duzzasztotta fel mesterségesen a bevételét előrehozott árbevétel-elszámolás révén. A felügyeleti szervek Hujt tették felelőssé, aki állítólag személyesen utasította a munkatársait az éves pénzügyi eredmények meghamisítására.
Az üzletemberre 47 millió jüan bírságot szabtak ki, és élethosszig eltiltották a tőkepiaci tevékenységtől.
A vállalat korábbi könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers működését hat hónapra felfüggesztették, emellett komoly pénzbüntetéssel is sújtották.
Huj ismert vagyonának nagy részét az Evergrande-ban birtokolt többségi tulajdona és a felvett osztalékok adták.
A Bloomberg számításai szerint az elmúlt évtizedben több mint 7 milliárd dollárt vont ki a cégből.
A bíróság által kijelölt felszámolóbiztosok hatmilliárd dollárnyi osztalék és vezetői javadalmazás visszakövetelése céljából indítottak pert Huj, a volt felesége és több korábbi felsővezető ellen. Keresetükben arra hivatkoztak, hogy a vállalat pénzügyi kimutatásait 2017 óta folyamatosan hamisították.
Huj bukása szervesen illeszkedik Peking egyre kiterjedtebb, a kínai üzleti elittel szembeni fellépésébe. Ennek keretében az Anbang volt elnökét 18 év börtönre ítélték, a Huarong egykori vezetőjét kivégezték, a HNA elnöke pedig 12 év szabadságvesztést kapott.
