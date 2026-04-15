LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?
A választások előtt lépett a kormány: elképesztő, mire fizetnek ki 76 milliárd forintot a méregdrága gigaprojektben
A választások előtt lépett a kormány: elképesztő, mire fizetnek ki 76 milliárd forintot a méregdrága gigaprojektben

A leköszönő kormány idén további bruttó 76 milliárd forinttal toldja meg az új mohácsi Duna-híd eddig is rettentően magas, 295 milliárd forintos költségvetését, egy április 9-i kormányhatározat értelmében. Bár hivatalos indoklás nincs, a jelentős drágulást feltehetően a csatlakozó alföldi útszakasz kétszer két sávosra bővítése okozza - számolt be a G7.
Az állam mintegy ötödével, nettó 60 milliárd forinttal (azaz bruttó 76 milliárddal) emelte meg a hídprojekt finanszírozását. A pluszösszeg nagyjából megegyezik azzal, amennyibe a híd alföldi oldalán futó, 19,5 kilométeres útszakasz kibővítése kerülne. Az eredeti tervek szerint ez a rész még csak kétszer egy sávos lett volna, ezzel szemben az M6-os autópálya és az átkelő közötti szakasz, valamint maga a híd eleve kétszer két sávval épül meg.

Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelõs helyettes államtitkára (jobbra) és Hargitai János, a térség Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõje, képviselõjelölt az épülõ mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Mohács közelében 2026. április 2-án. MTI/Kacsúr Tamás

A beruházás már a mostani költségnövekedés előtt is túlzónak számított, a várható forgalomhoz képest pedig európai viszonylatban is kirívóan drága.

most még van esély a költségek megfékezésére, mivel a hivatalos közbeszerzési adatbázis szerint a vállalkozói szerződést egyelőre nem módosították.

Úgy tűnik, a hatalmas állami építkezés nem hozott politikai tőkét a kormánypártok számára. A múlt vasárnapi választáson a hídhoz kapcsolódó mindkét választókerületben a Tisza Párt jelöltjei diadalmaskodtak. A mohácsi központú körzetben Hargitai János, a Duna túlpartján fekvő bajai körzetben pedig Zsigó Róbert szenvedett vereséget ellenzéki kihívójával szemben.

