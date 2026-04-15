A választások előtt lépett a kormány: elképesztő, mire fizetnek ki 76 milliárd forintot a méregdrága gigaprojektben

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Az állam mintegy ötödével, nettó 60 milliárd forinttal (azaz bruttó 76 milliárddal) emelte meg a hídprojekt finanszírozását. A pluszösszeg nagyjából megegyezik azzal, amennyibe a híd alföldi oldalán futó, 19,5 kilométeres útszakasz kibővítése kerülne. Az eredeti tervek szerint ez a rész még csak kétszer egy sávos lett volna, ezzel szemben az M6-os autópálya és az átkelő közötti szakasz, valamint maga a híd eleve kétszer két sávval épül meg.

Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelõs helyettes államtitkára (jobbra) és Hargitai János, a térség Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõje, képviselõjelölt az épülõ mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Mohács közelében 2026. április 2-án. MTI/Kacsúr Tamás

A beruházás már a mostani költségnövekedés előtt is túlzónak számított, a várható forgalomhoz képest pedig európai viszonylatban is kirívóan drága.

most még van esély a költségek megfékezésére, mivel a hivatalos közbeszerzési adatbázis szerint a vállalkozói szerződést egyelőre nem módosították.

Úgy tűnik, a hatalmas állami építkezés nem hozott politikai tőkét a kormánypártok számára. A múlt vasárnapi választáson a hídhoz kapcsolódó mindkét választókerületben a Tisza Párt jelöltjei diadalmaskodtak. A mohácsi központú körzetben Hargitai János, a Duna túlpartján fekvő bajai körzetben pedig Zsigó Róbert szenvedett vereséget ellenzéki kihívójával szemben.

