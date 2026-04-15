Ezek a városok milliókat fizetnek Amerikában csak azért, hogy odaköltözz – itt vannak a feltételek

Az Egyesült Államokban a távmunka elterjedésével alapvetően megváltozott az emberek viszonya a lakóhelyválasztáshoz. Ami korábban puszta adottság volt – hol élünk, hol dolgozunk, mit engedhetünk meg magunknak –, az mára tudatos döntés kérdésévé vált. A városok és a régiók éppen ezért egyre inkább úgy versenyeznek a távmunkásokért, ahogy korábban a vállalati telephelyekért tették.
A vonzerőt ma már a pénzügyi ösztönzők, a fejlett infrastruktúra és a jobb életminőség jelentik.
Az egyik legismertebb kezdeményezés az oklahomai Tulsa Remote program. Ez mintegy 10 ezer dolláros támogatást nyújt a beköltöző távmunkásoknak, amelyet közösségi irodahasználattal és a beilleszkedést segítő programokkal egészítenek ki. A város vonzerejét a pezsgő kulturális élet, az alacsony megélhetési költségek és a fejlődő gasztronómiai színtér adja.
Az arkansasi Bentonville és Fayetteville régiója szintén 10 ezer dolláros ösztönzővel várja az érkezőket. Itt a Walmart gazdasági ökoszisztémája biztosítja a hátteret, a kulturális kínálatot pedig a Crystal Bridges Amerikai Művészeti Múzeum fémjelzi.
Nyugat-Virginia az Ascend WV programon keresztül a pénzbeli támogatás mellett szabadtéri rekreációs csomagot és közösségi irodai munkaállomást is biztosít. Ugyanakkor a helyiek nyíltan vállalják, hogy ez a környezet nem mindenkinek való: a természetközeli, lassabb életritmus ugyanis tudatos választást igényel.
A tennessee-i Chattanooga már évek óta a legnépszerűbb célpontok között szerepel. Ez részben annak köszönhető, hogy a város az elsők között vezette be a szupergyors internetet: az infrastrukturális fejlesztések azóta is organikusan vonzzák a digitális nomádokat.
A kansasi Topeka városa a Choose Topeka programmal a mezőny legmagasabb, akár 15 ezer dolláros támogatását kínálja, ezt a juttatást azonban jellemzően helyi munkaviszonyhoz kötik. Ez a lehetőség kevésbé az életmódváltásról, mint inkább a pénzügyi racionalitásról szól. Kifejezetten azoknak vonzó, akik elsősorban a megélhetési költségeiket szeretnék optimalizálni.
Az alaszkai Állandó Alap Osztaléka ugyan nem klasszikus költözést ösztönző program, de az állam lakói éves juttatásban részesülnek. Ezt a pénzügyi előnyt azonban sokak számára beárnyékolja az extrém éghajlat és a földrajzi elszigeteltség.
Ezeknek a programoknak azonban megvannak a maguk korlátai. Nem feltétlenül alkalmasak azok számára, akiknek hagyományos helyi munkalehetőségre vagy nagyvárosi infrastruktúrára van szükségük. Szintén csalódni fognak azok, akik pusztán kötelezettségek nélküli ingyenpénzre számítanak.
A pénzügyi ösztönző önmagában ritkán elegendő egy sikeres és tartós költözéshez:a valódi előny abban rejlik, hogy a távmunkások ma már szabadon megválaszthatják, hol és hogyan szeretnének élni.
Ebben a versenyben pedig azok a helyszínek emelkednek ki, amelyek fenntarthatóbb és tudatosabb életformát tesznek lehetővé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
