LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.85%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.54%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Jellinek az új kormánynak: ez hozhatná el a várva várt lakásár-csökkenést Magyarországon
Jellinek az új kormánynak: ez hozhatná el a várva várt lakásár-csökkenést Magyarországon

Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezérigazgatója a Tisza Párt győzelme után az új kormánytól elsősorban a kiszámíthatatlan, gyakori piaci beavatkozások megszüntetését várja, és szorgalmazza a termelékenység növelését és a kínálatot erősítő lakáspiaci intézkedéseket - írta meg a HVG. Arról, hogy milyen további lépéseket lenne érdemes tennie a bejövő vezetésnek, itt írtunk bővebben.
A lakáspiaccal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évek keresletélénkítő fókuszát a kínálati oldal megerősítésének kell felváltania: ehhez gyorsabb és kiszámíthatóbb fejlesztési, illetve engedélyezési környezetre van szükség.

A hatóságok, az önkormányzatok és a beruházók döntési folyamatainak optimalizálása érezhetően csökkenthetné a beruházási költségeket,

a megtakarítás pedig végső soron a lakásárakban is megmutatkozna,

ami jelentősen megkönnyítené a fiatalok otthonteremtését és családtervezését - mondta el a lapnak.

A gazdaságban az extenzív növekedés helyett a magasabb hozzáadott értéket teremtő, intenzív fejlődést helyezné előtérbe, amit szerinte érdemben támogathatnak a célzott uniós források, valamint a mesterséges intelligenciára épülő megoldások.

Jellinek Dániel
Indotek Group, partner, vezérigazgató
Jellinek Dániel közgazdász, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója. Az alapító-vezérigazgató és a hosszú évek óta vele dolgozó menedzsmentcsapat által irányított cégcsopor
A kereskedelmi ingatlanpiacot érintő elmúlt évekbeli intézkedések, mint például a szektorális különadók és az árrés-korlátozások, komoly alkalmazkodást kívántak a piaci szereplőktől. Jellinek tapasztalatai szerint a gyakori és eseti beavatkozások növelik a bizonytalanságot, ami hosszú távon egyértelműen visszaveti a beruházási kedvet, és lefékezi a fejlesztéseket. Éppen ezért

az ágazat legfőbb érdeke a szabályozási környezet stabilizálása.

