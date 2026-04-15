Keményen üzent a mérnöki kamara, csalódtak az elmúlt évek elmaradt szakmai fordulata miatt

A magyar mérnöktársadalom és az építésgazdaság csalódott az elmúlt évek elmaradt szakmai fordulatában, valódi szakmai párbeszédet szeretne a Magyar Mérnöki Kamara a Tisza Párt kétharmados győzelme után. Wagner Ernő, a kamara elnöke elmodása szerint a kiszámíthatatlan beruházási környezet és a döntéshozatalból kiszorított szakmai tudás súlyos károkat okozott a szektornak. Most, a politikai változással a döntés-előkészítésbe való bevonást kérnek, és kiállnak a szakmai kamarák – köztük a Magyar Orvosi Kamara – autonómiájának tiszteletben tartása mellett is.

Wagner Facebook-posztjában a korábbi évek működését kritizálva elmondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium létrejöttekor a szakma joggal remélt valódi szemléletváltást, nagyobb szakmai súlyra, kiszámíthatóbb beruházási rendre és a döntés-előkészítésbe való bevonásra számítva. A kamara reményeit gyors kijózanodás követte: kiderült, hogy

csak a cselekvés látszata épült fel, míg a rendszer mélyén a döntési logika továbbra is központosított maradt.

A mérnöki tudás nem a folyamatok elején, a tervezésnél és a kockázatkezelésnél kapott szerepet, hanem csupán utólagos statisztaként, a már meghozott döntések igazolására használják fel.

Nem fordulat történt, hanem fordulatígéret. Nem új rendszer épült, hanem a cselekvés látszata. A szerkezet mélye nem változott meg. A döntések logikája maradt centralizált, a szakmai szempontok továbbra is többnyire utólagos igazolásként jelentek meg, nem valódi alakító erőként

– írta posztjában Wagner.

Wagner Ernő Magyar Mérnöki Kamara, elnök Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1986-ban. Több szakmai képzésen vett részt, amelyből a Kürt Akadémia Üzleti Gondolkodó Iskolát tartja az egyik legfontosabbnak. Egy vízügyi-építőipari … Tovább

Az elmúlt időszak legsúlyosabb problémája, hogy az építésügyi ágazat a folyamatos bizonytalanság állapotába került.

A feltételes közbeszerzések rendszere átmeneti megoldás helyett általános működési logikává vált, ami súlyos strukturális hiba.

A vállalatok terveznek, kapacitásokat kötnek le, rengeteg pénzt és mérnökórát áldoznak ezekre az eljárásokra, a folyamat végén azonban gyakran hiányzik a pénzügyi fedezet, így a szerződések nem lépnek hatályba. A politikai bejelentések nem párosulnak forrásbiztonsággal, aminek hatalmas anyagi és morális ára van.

Felmerül a kérdés, hogy mindezek láttán miért hallgatott eddig a Magyar Mérnöki Kamara - írja Wagner: "A válasz nem a közöny, és nem is a gyávaság. A kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat; nem is ez a dolga. Csakhogy volt egy időszak, amikor minden szakmai köztestület láthatta, milyen ára lehet annak, ha a hatalom a kritikát nem partneri jelzésnek, hanem ellenséges fellépésnek tekinti. Láttuk, mi történt másokkal. Láttuk, mi lett az orvosi kamara sorsa.

Huszonötezer magyar mérnök köztestületét nem tehettük ki könnyelműen egy olyan helyzetnek, amelyben nemcsak a vélemény, hanem maga az intézményi működés is veszélybe kerülhetett"

– tette hozzá.

A következő időszak kérdése, hogy a mérnökök ismét a jogalkotó partnereivé válhatnak-e: Wagner szerint ebben az esetben a beruházások lényegesen jobban előkészítettek lennének, és így a közpénzeket is sokkal kisebb kockázattal használnák fel.

A szakma ezért úgy fogalmaz, hogy a köztestületek autonómiája nem lehet politikai alku tárgya. A jó szándékú szakmai kritika nem hadüzenet, hanem a közjó szolgálata. Ennek szellemében a mérnöktársadalom elvárja az új kormánytól, hogy a Magyar Orvosi Kamara is visszakapja az őt megillető függetlenséget – írja Wagner.

Címlapkép forrása: Portfolio