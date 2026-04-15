Keményen üzent a mérnöki kamara, csalódtak az elmúlt évek elmaradt szakmai fordulata miatt

Wagner Facebook-posztjában a korábbi évek működését kritizálva elmondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium létrejöttekor a szakma joggal remélt valódi szemléletváltást, nagyobb szakmai súlyra, kiszámíthatóbb beruházási rendre és a döntés-előkészítésbe való bevonásra számítva. A kamara reményeit gyors kijózanodás követte: kiderült, hogy
csak a cselekvés látszata épült fel, míg a rendszer mélyén a döntési logika továbbra is központosított maradt.
A mérnöki tudás nem a folyamatok elején, a tervezésnél és a kockázatkezelésnél kapott szerepet, hanem csupán utólagos statisztaként, a már meghozott döntések igazolására használják fel.
Nem fordulat történt, hanem fordulatígéret. Nem új rendszer épült, hanem a cselekvés látszata. A szerkezet mélye nem változott meg. A döntések logikája maradt centralizált, a szakmai szempontok továbbra is többnyire utólagos igazolásként jelentek meg, nem valódi alakító erőként
– írta posztjában Wagner.
Az elmúlt időszak legsúlyosabb problémája, hogy az építésügyi ágazat a folyamatos bizonytalanság állapotába került.
A feltételes közbeszerzések rendszere átmeneti megoldás helyett általános működési logikává vált, ami súlyos strukturális hiba.
A vállalatok terveznek, kapacitásokat kötnek le, rengeteg pénzt és mérnökórát áldoznak ezekre az eljárásokra, a folyamat végén azonban gyakran hiányzik a pénzügyi fedezet, így a szerződések nem lépnek hatályba. A politikai bejelentések nem párosulnak forrásbiztonsággal, aminek hatalmas anyagi és morális ára van.
Felmerül a kérdés, hogy mindezek láttán miért hallgatott eddig a Magyar Mérnöki Kamara - írja Wagner: "A válasz nem a közöny, és nem is a gyávaság. A kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat; nem is ez a dolga. Csakhogy volt egy időszak, amikor minden szakmai köztestület láthatta, milyen ára lehet annak, ha a hatalom a kritikát nem partneri jelzésnek, hanem ellenséges fellépésnek tekinti. Láttuk, mi történt másokkal. Láttuk, mi lett az orvosi kamara sorsa.
Huszonötezer magyar mérnök köztestületét nem tehettük ki könnyelműen egy olyan helyzetnek, amelyben nemcsak a vélemény, hanem maga az intézményi működés is veszélybe kerülhetett"
– tette hozzá.
A következő időszak kérdése, hogy a mérnökök ismét a jogalkotó partnereivé válhatnak-e: Wagner szerint ebben az esetben a beruházások lényegesen jobban előkészítettek lennének, és így a közpénzeket is sokkal kisebb kockázattal használnák fel.
A szakma ezért úgy fogalmaz, hogy a köztestületek autonómiája nem lehet politikai alku tárgya. A jó szándékú szakmai kritika nem hadüzenet, hanem a közjó szolgálata. Ennek szellemében a mérnöktársadalom elvárja az új kormánytól, hogy a Magyar Orvosi Kamara is visszakapja az őt megillető függetlenséget – írja Wagner.
Mit hozhat a nyugdíjasoknak Magyar Péter kormánya?
Farkas András írása.
Jelentett az ukrán főparancsnok: komoly harctéri sikernek örülhet Ukrajna, de van egy csavar a történetben
A mennyiségi fölény ellen a hadviselés minőségével vennék fel a harcot.
Zsiday Viktor: a forint mostantól euró
Ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe.
A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam
Közzétette gyorsjelentését a befektetési bank.
Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás
A lényeg a kiszámíthatóság és a szakmaiság.
Óriási pénzek várnak Magyarországra, de vészesen ketyeg az óra
Kemény a gazdasági realitás, nem lehet Tisza-tosza az új kormány!
Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac
Megjelent a társaság gyorsjelentése.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!