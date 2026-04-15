LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lakásfelújítók, figyelem: az ország egy részén leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot!
Lakásfelújítók, figyelem: az ország egy részén leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot!

A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási program igénylését. Utoljára április 17-én, pénteken lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon. A kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, az jelen állás szerint június 30-áig igényelhető.

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2026-ban:

A mostani felfüggesztés csak az utóbbit, és ezen belül is csak a fővárost, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióját, vagyis az alábbiakat érinti:

  • Budapest,
  • Pest vármegye,
  • Fejér vármegye,
  • Komárom-Esztergom vármegye,
  • Veszprém vármegye,
  • Zala vármegye,
  • Vas vármegye,
  • Győr-Moson-Sopron vármegye.

A felfüggesztés értelmében „a három rendelkezésre álló keret közül kettő esetében keretkimerülés miatt felfüggesztésre kerül a támogatási kérelmek benyújtása” – közölte LinkedIn-oldalán Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

Ez különösen fontos mindazok számára, akik már előkészítették a beruházásukat, de még nem nyújtották be a kérelmet – most valóban az utolsó pillanatban vagyunk

- fogalmazott a főosztályvezető. A palyazat.gov.hu oldalán meg is jelentek az erről szóló közlemények

  • a KEHOP Plusz-4.1.8-24 kódszámú felhívás Budapest teljes területén történő támogatási kérelmeinek benyújtási lehetőségéről és
  • a KEHOP Plusz-4.1.7-24 kódszámú felhívás nem hátrányos helyzetű (NHH) régióiban történő támogatási kérelmeinek benyújtási lehetőségéről.

Budapesten és a felsorolt vármegyékben is legkésőbb április 17-én, pénteken nyújtható be a pályázat az MFB Pontokon.

A szintén a KEHOP Plusz-4.1.7-24 alá tartozó többi vármegye energetikai otthonfelújítási programját, valamint a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, előbbi szintén a keret kimerüléséig, utóbbi pedig jelen állás szerint június 30-áig igényelhető.

Alig egy hónapja az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, hogy az Energetikai Otthonfelújítási Program jelenlegi szakaszának 73 milliárd forintos keretösszegéből 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat, és ebből

március közepéig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot,

ugyanakkor feltételezhető, hogy az addig, illetve időközben benyújtott, illet az elbírálás előtt álló igénylések összege a fejlettebb régiókban már megközelítette az esetükben meghatározott keretösszeget.

A nyertesek a támogatásból legalább

30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén.

A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják a rezsiterheiket. A program ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel érhető el:

  • a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a visszatérítendő rész továbbra is kamatmentes,
  • minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,
  • a kamatmentes hitelrész esetében a 12 évről akár 15 évre megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,
  • továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.

Women's Money & Mindset Day 2026

