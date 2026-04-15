Lakásfelújítók, figyelem: az ország egy részén leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot!

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 2026-ban:
- A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program, amely jelen állás szerint 2026. június 30-áig tart, sorsa az új kormány kezében van.
- Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és október óta akár 10 millió forintot is elérő, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program is a 2007 előtt épült családi házakra, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Erről az uniós finanszírozású, az MFB Pontokon elérhető programról és legutóbbi változásairól részletesen itt írtunk.
A mostani felfüggesztés csak az utóbbit, és ezen belül is csak a fővárost, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióját, vagyis az alábbiakat érinti:
- Budapest,
- Pest vármegye,
- Fejér vármegye,
- Komárom-Esztergom vármegye,
- Veszprém vármegye,
- Zala vármegye,
- Vas vármegye,
- Győr-Moson-Sopron vármegye.
A felfüggesztés értelmében „a három rendelkezésre álló keret közül kettő esetében keretkimerülés miatt felfüggesztésre kerül a támogatási kérelmek benyújtása” – közölte LinkedIn-oldalán Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.
Ez különösen fontos mindazok számára, akik már előkészítették a beruházásukat, de még nem nyújtották be a kérelmet – most valóban az utolsó pillanatban vagyunk
- fogalmazott a főosztályvezető. A palyazat.gov.hu oldalán meg is jelentek az erről szóló közlemények
- a KEHOP Plusz-4.1.8-24 kódszámú felhívás Budapest teljes területén történő támogatási kérelmeinek benyújtási lehetőségéről és
- a KEHOP Plusz-4.1.7-24 kódszámú felhívás nem hátrányos helyzetű (NHH) régióiban történő támogatási kérelmeinek benyújtási lehetőségéről.
Budapesten és a felsorolt vármegyékben is legkésőbb április 17-én, pénteken nyújtható be a pályázat az MFB Pontokon.
A szintén a KEHOP Plusz-4.1.7-24 alá tartozó többi vármegye energetikai otthonfelújítási programját, valamint a kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, előbbi szintén a keret kimerüléséig, utóbbi pedig jelen állás szerint június 30-áig igényelhető.
Alig egy hónapja az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, hogy az Energetikai Otthonfelújítási Program jelenlegi szakaszának 73 milliárd forintos keretösszegéből 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat, és ebből
március közepéig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot,
ugyanakkor feltételezhető, hogy az addig, illetve időközben benyújtott, illet az elbírálás előtt álló igénylések összege a fejlettebb régiókban már megközelítette az esetükben meghatározott keretösszeget.
A nyertesek a támogatásból legalább
30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén.
A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják a rezsiterheiket. A program ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel érhető el:
- a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a visszatérítendő rész továbbra is kamatmentes,
- minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,
- a kamatmentes hitelrész esetében a 12 évről akár 15 évre megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,
- továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.
További részletek az októberi változásokról:
A részletekről Kasziba Leventét, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóság igazgatóját legutóbbi podcast adásunkban, idén márciusban is kérdeztük, itt hallgatható meg az adás:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
