Óriási fordulat körvonalazódik a háttérben: sosem látott terjeszkedésbe kezdhetnek a boltláncok, csak erre az egyetlen döntésre várnak

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az elmúlt években a magyar kiskereskedelem gyenge fogyasztással és visszaeső beruházásokkal küzdött, amit jelentősen súlyosbított a jelenlegi szabályozási környezet, különösen a plázastop intézménye. A Pénzcentrum piaci információi szerint egyetlen nagy diszkontlánc akár száz elmaradt üzletnyitást is pótolhatna a korlátozások feloldásával, ami

lánconként 50-200 milliárd forintos, ágazati szinten pedig óvatos becslések szerint is mintegy 500 milliárdos azonnali fejlesztést jelentene.

Ez az összeg nemcsak az új boltok építését foglalja magában, hanem a meglévő egységek korszerűsítését és a forgalmasabb helyszínekre történő áthelyezést is.

Bár ez a beruházási volumen makrogazdasági szinten önmagában nem oldja meg a költségvetés egyensúlyi problémáit, a közvetett hatásai viszont kifejezetten kedvezőek lennének. A forgalmi adó, a járulékok és a foglalkoztatás bővülése révén érdemben növelné az állami bevételeket, javítaná az üzleti bizalmat, és felpörgetné a gazdasági aktivitást.

A korlátozások eddig komoly torzulásokat okoztak a kereskedelmiingatlan-piacon is.

Mivel új fejlesztések alig valósulhattak meg, a láncok a meglévő üzlethelyiségekért versenyezve felverték a bérleti díjakat, és sokszor kedvezőtlen kompromisszumokra kényszerültek. A kereslet ugyanakkor egyértelműen jelen van. Számos önkormányzat szorgalmazta volna új üzletek nyitását a helyi ellátás javítása érdekében, de a kezdeményezések rendre elakadtak az átláthatatlan központi döntéshozatal miatt.

Egy nyitottabb piac a hazai beszállítóknak is kedvezne, ami cáfolja azt a korábbi kormányzati narratívát, miszerint a nemzetközi láncok terjeszkedése ártana a magyar gazdaságnak. A modern diszkontok kínálatának döntő része, a saját márkás termékek esetében pedig több mint 90 százaléka belföldi forrásból származik.

A szektor bővülése így közvetve a magyar élelmiszeripart is erősítené.

A fejlődést azonban jelenleg a plázastop mellett az ágazatot sújtó különadók és az árrésszabályozás is hátráltatja. Ezek az intézkedések a szűkös haszonkulcsok mellett elvonják a fejlesztésekre szánt forrásokat.

A kiskereskedelmi szektor gyorsan reagál:

a szabályok enyhítése esetén a már előkészített projektek hónapokon belül elindulhatnának.

Ez hosszú távon akár új piaci szereplőket is az országba vonzhatna. Az iparági szereplők hangsúlyozzák, hogy nem a szabályozás teljes eltörlését követelik, hiszen az észszerű településképi, közlekedési vagy infrastrukturális elvárásokkal együtt tudnak élni. A cél sokkal inkább egy átlátható, kiszámítható és szakmai alapokon nyugvó rendszer kialakítása a jelenlegi eseti, magas kockázatot jelentő döntési mechanizmusok helyett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images