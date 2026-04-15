Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás

Mire számít a piac?

A Tisza Párt eddigi üzenetei alapján a piac a lakásépítések és a lakhatás területén is joggal számít egy határozott, üzleti bizalmat növelő, piacbarát irányváltásra. Meglátásunk szerint a lakáspiac rendbetételéhez valóban nem elegendő egyetlen csodaintézkedés, vagy épp az eddigi, ad-hoc és olykor visszamenőleges hatályú törvényalkotás. Ehelyett fontos – és piaci elvárás lesz – egy kiegyensúlyozott és hihető programot összeállítani: egy olyan állami keretrendszert kell teremteni, amely

védi a lakhatási biztonságot,

felépíti a nonprofit bérlakás-pillért,

hosszú távon, célzottan javítja a lakásállomány minőségét és energiahatékonyságát, valamint

kiszámítható szabályozási környezetet teremt.

Ezek nélkül a lakásár-lakbér-jövedelem olló újra és újra kinyílik majd, és minden újabb program csak átmeneti enyhülést tud hozni.

Milyen most a lakáspiac helyzete?

A magyar lakások és a bérleti díjak az elmúlt másfél évtizedben EU-s szinten rekordgyorsasággal drágultak. Ezek okairól részletesen írtunk, összefoglalva: az adásvételeket elsősorban a hitelkamatok, az állami támogatások és a befektetői kereslet határozzák meg, a bérleti piacot a jövedelmek, a befektetői magatartás és a lakhatási szükséglet alakítja. A hazai drágulás mögött többek között a szűkös kínálat, az emelkedő bérek, a lejáró állampapírok, az egekbe szökő építési költségek, valamint az ingatlanok infláció elleni fedezetként betöltött szerepe áll.

Amikor a magas kamatok miatt jóval drágább a hitelfelvétel és visszaesik az adásvételek száma, a bérleti díjak tovább emelkednek, mert a kereslet egyszerűen átterelődik a bérleti piacra - hiszen a lakhatási igény továbbra is megmarad.

Tavaly év végére újra felpörgött a lakásdrágulás az Európai Unióban, de Magyarország külön kategóriát képviselt: 2025 negyedik negyedévében a tagállamok közül a leggyorsabb éves lakásár-emelkedést produkáltuk, és hosszú távon is a legszélsőségesebb drágulók között vagyunk. Ehhez ráadásul már két negyedévben is hozzájárulhatott az Otthon Start-hatás, tovább repítve Magyarországot a vezető helyre.

A magyarországi áremelkedést tehát több specifikus tényező is fűti. Az egyik legfőbb probléma az elégtelen kínálat és a lakásállomány lassú megújulása. Az új lakások építése egyelőre nem tud lépést tartani a kereslettel, amit még tovább pörgetett az Otthon Start program fix 3%-os hitele. Emellett az építőipari anyag- és munkadíjak, valamint a finanszírozási költségek is tartósan magasak maradtak, és ezek a kiadások mind beépültek a kínálati árakba.

EMIATT A LAKÁSÁRAK EGY ESETLEGES KERESLETI VISSZAESÉS IDEJÉN SEM TUDNAK ÉRDEMBEN CSÖKKENNI.

Ez a jelenség kedvez a meglévő lakástulajdonosoknak és a hitelfedezetek értéke szempontjából a bankoknak is, ugyanakkor nem segít azoknak, akik olcsóbb otthonteremtésre várnak. A lakásdrágulás akár az Otthon Start előnyeit is néhány hónap alatt elsöpörheti.

A fenti ábrán az Orbán-kormány fennállása, azaz 2010 óta vizsgáltuk a lakásárak és a lakbérek változását. Érdekes megfigyelni, hogy míg 2023-2024 között párhuzamosan nőtt a két mutató, 2025 elején nyílt az olló és nagyobb drágulás indult el.

AZ OTTHON START ÉS A KÖZEL-KELETI VÁLSÁG MIATT MEGUGRÓ ÉPÍTŐANYAGÁRAK MIATT FENNÁLL ANNAK A KOCKÁZATA, HOGY EZ MÉG INKÁBB ÍGY LESZ A KÉSŐBBIEKBEN, AHOGY AZ ÁBRA UTOLSÓ SZAKASZÁN LÁTHATÓ.

A kínálati oldal sem tudott még érdemben felzárkózni. A KSH adatai alapján – lásd alább – Magyarország lakásépítési intenzitása alacsony, a megújulás lassú. 2025-ben 12 062 új lakás épült, ami visszaesés az előző évhez képest. A kiadott építési engedélyek bizakodásra adnak okot, az előző kormány várakozása szerint megugrik majd az új lakások építése a következő években.

Jelenleg mintegy hárommillió magyart érint a lakhatási szegénység, százezrek pedig méltatlan, komfort nélküli körülmények között élnek - erre már a Lakhatási Minimum 2026 figyelmeztet, amely egy, a témával foglalkozó javaslatcsomag, öt civil és szakmai szervezet összeállításában, célzottan a 2026 után felálló kormány programjához. Az öt szervezet a Habitat for Humanity Magyarország, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, az Utcáról Lakásba! Egyesület, az Utcajogász Egyesület és a Városkutatás Kft., mind a Lakhatási Koalíció tagjai, akiket a továbbiakban is idézni fogunk.

Mit ígér a Tisza Párt?

1. A tehetősebb rétegeket célzó támogatások helyett a párt programja egy igazságosabb, a piaci és a szociális szektort egyaránt megerősítő rendszert javasol. A megoldás központi eleme a lakáskínálat drasztikus növelése és az áremelkedés megfékezése, ennek érdekében a tervezet még inkább felgyorsítaná a városi építkezéseket. Az eddigi gyakorlattal szemben azonban kötelezné a nagy ingatlanfejlesztőket, hogy száz új lakás megépítése után legalább egyet adjanak önkormányzati tulajdonba, illetve járuljanak hozzá az infrastrukturális fejlesztésekhez.

Akik attól tartanak, hogy esetleg megszűnik az Otthon Start program, azok számára jó hír lehet, hogy a Tisza kormány programjában fenntartaná a kínálatbővítést, azaz az új lakások építését. Elképzelhető, hogy módosítaná a feltételeit, de a program során a kiemelések célja alapvetően az építések gyorsítása és a megfizethető lakások építése. A kormány tavaly szeptemberben indult Otthon Start programja felpörgette a keresletet, így az árakat is. A programot azonban rengeteg kritika éri, többek között a helyi szabályozást és kontrollt erőszakkal felülíró kiemelések, az országszerte egységes négyzetméterár-plafon - tehát, hogy nincs területi diverzifikáció - a bírságok visszamenőleges hatálya és néhány esetben a zsúfolt beépíthetőség miatt.

2. Országos bérlakásépítési és lakásszövetkezeti programot indítana. Ez önkormányzati bevonással több tízezer új, megfizethető otthont teremtene.

Budapesten már zajlik egy lakhatási program, amely az önkormányzat szűkös erőforrásai ellenére relatíve bőkezűen igyekszik megoldást kínálni a kialakult helyzetre, illetve egy lakásügynökséget is indított 2024-ben a főváros. MR Közösségi Lakásalap néven is működik egy szerényebb anyagi erőforrásokkal rendelkező, vagy máshogyan speciális csoportok lakhatását segítő program, néhány hónapja itt mutattuk be. Ezek a programok szolgálhatnak mintaként, de fontos lenne, hogy a téma további szakértőit, olyan szereplőket is bevonjon majd a program kivitelezése során a Tisza Párt, akik ezzel a területtel foglalkoznak évtizedek óta. A tervet egyébként keddi cikkünkben is értékeltük pénzügyi nézőpontból, ahol megállapítottuk, hogy a bankrendszer szempontjából a historikus mélyponton lévő NPL-mutatók miatt inkább hosszabb távon lenne stabilizáló ereje egy ilyen programnak, illetve hosszú távon akár növelhetné a hitelezhető ügyfelek körét is.

3. A magánbérleti piacot is átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tennék. Az üresen álló ingatlanok hasznosítása érdekében adókedvezményekkel, kötelező regisztrációval és egységes szerződéses feltételekkel ösztönöznék a hosszú távú, legális lakáskiadást. Emellett szigorúbban szabályoznák a rövid és hosszú távú lakásbérletet, hogy visszaszorítsák az árakat mesterségesen felhajtó ingatlanpiaci spekulációt.

Nagy kérdés, hogy hogyan lehetne a magyar jogrendet úgy megváltoztatni, hogy a lakásbérlés is a lakhatási politika egyik pillére lehessen, illetve az intézményi bérbeadás biztonságos befektetési ággá válhasson. A már működő Lakhatási Tőkeprogramnak kifejezetten célja, hogy ne csak lakóingatlanok, de kollégiumok és bérlakások is épüljenek. A Nemzetgazdasági Minisztériummal közös, 300 milliárd forint keretösszegű program hatására a tavaly közölt várakozások szerint a következő hat évben 30 ezer új lakóingatlan épülhet Magyarországon - ezt az új kormányzatnak érdemes lenne bérlakás- illetve kollégium-hangsúlyosabbá tenni.



A Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda korábban részletes koncepciót készített arról, hogy Magyarországon a lakásbérletre vonatkozó jogszabályokban milyen változtatásokra van a leginkább szükség:

- a hosszabb távú szerződések támogatása, akár adókedvezményekkel, ezzel összefüggésben a felek felmondási jogának szabályozása,

- a bérleti szerződések kifehérítése, a hosszabb távú szerződések regisztrációhoz kötése,

- egy lakásbérleti központ létrehozása,

- az óvadékra - azaz a kaucióra - vonatkozó rendelkezések egyértelműsítése,

- a bérleti jogviszony fennállása alatt a felek karbantartási és egyéb kötelezettségeinek és jogainak egyértelműsítése,

- a felmerülő vitás kérdések hatékony rendezésének biztosítása és ezzel összefüggésben a szerződésszegő bérlők kezelésének újragondolása

- mindezek egységes rendszert kell, hogy alkossanak a jogrendben.

Mindezek tudatában a Tisza Párt programja jó irányba tart, mert mindenképpen szükséges egy új jogszabályi koncepció. Fontos a kifehérítés és a hosszú távú bérleterősítése. De ezek mellett egy olyan jogszabályi környezet kell, ahol a bérlő védelemben részesül, ahol a bérleményt saját otthonának tekintheti. Üdvözlendő, hogy az eddigi irány mellé, amely a saját tulajdonú lakásokat részesítette előnyben, bekerülhetnek a lakhatás másik fontos pilléreként a bérlakások - mondta el a Portfolio kérdésére Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere.

4. A program kiemelten kezeli a leginkább kiszolgáltatott, lakhatási nehézségekkel küzdő társadalmi csoportokat. A diákok számára legalább ötven százalékkal növelnék a kollégiumi férőhelyek számát. A hiányszakmákban dolgozó közalkalmazottaknak eközben munkahelyhez közeli szolgálati lakásokat építenének. Az idősek biztonságos és méltó elhelyezését húszezer új, korszerű nyugdíjasotthoni férőhely létrehozásával garantálnák. Ez az intézkedés jelentősen lerövidítené a jelenleg nagyon hosszú intézményi várólistákat.

Ezek a tervezett építkezések összekapcsolhatóak lennének a barnamezős területek szükségszerű fejlesztésével, a régi ingatlanállomány megújításával. Az utóbbi időben sokszor írtunk konverziókról, azaz épületátalakításokról akár kollégiumokká. A régebbi irodaházak és a használaton kívüli, nem energiahatékony ingatlanok tulajdonosait a szigorodó klímaszabályozások és a bérlői elvárások egyaránt lépéskényszerbe hozzák, hiszen dönteniük kell: meglévő ingatlanaikat korszerűsítik, vagy inkább a bontás és újjáépítés mellett teszik le a voksukat. A bejövő kormány sokat tehet azért, hogy felgyorsítsa ezeket a fejlesztéseket.

5. A már meglévő, leromlott állapotú lakásállomány megmentésére egy átfogó állami felújítási program indulna. A fő cél, hogy az évtized végére senkinek se kelljen komfort nélküli otthonban élnie. Tíz éven belül a hazai lakásállomány negyedénél hajtanának végre jelentős energiahatékonysági korszerűsítést. Ezt többek között egy újraindított, okos panelprogram segítségével valósítanák meg, ami érdemben csökkentené a háztartások energiaköltségeit.

Éppen a választások utáni első héten jelentette be a leköszönő kormány, hogy Budapesten és hét fejlettebb megyében felfüggesztik az uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási program igénylését, a keret kimerülése miatt. A kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, az jelen állás szerint június 30-áig igényelhető. Ahogy arról korábban írtunk, relatíve alacsony költséggel lehetne óriási energiamegtakarítást elérni a magyar otthonok 80%-ában. Ennyi otthont érint ugyanis a rendkívül alacsony energiahatékonyság - ezt mutatta a Habitat for Humanity Magyarország Lakhatási Jelentése. A panelprogramra és az úgynevezett Kádár-kockakákra is vonatkozó egyszerű, gyors és rászorultsági alapon adható energetikai felújítási programra is nagy szükség van.

6. A lakhatás biztonságát a pénzügyi nehézségekkel küzdők megsegítésével tennék teljessé. Települési szintű adósságkezelési rendszert építenének ki a túlzott eladósodás megelőzésére. A visszaélésekkel terhelt önálló bírósági végrehajtói rendszert felszámolnák, és a végrehajtást teljes egészében állami hatáskörbe vonnák.

Ezt a területet egyszerűen nem lehet elég gyorsan rendbe tenni a magyar bírósági végrehajtási szervezet rendszerszintű problémái miatt. Az Utcajogász Egyesület ajánlása szerint a rendszer azonnali reformja során a jogalkotónak fel kell vennie a kapcsolatot a jogászi hivatásrendekkel - különösen a bíróságokkal és az ügyvédséggel - és a bírósági végrehajtásban érintett felek érdekképviseleteivel, hogy egy új bírósági végrehajtási rendszert úgy alakítson ki, hogy azt átlátható előkészítő munka előzze meg és a végeredmény szakmai alapokon nyugodjon. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy visszatérjen a bírósági végrehajtásba vetett társadalmi bizalom.

7. A nagyszabású tervek finanszírozását a közvetlen uniós források lehívásával, valamint a bankszektor és a magántőke bevonásával, zöld finanszírozási eszközökön keresztül valósítanák meg.

Az 50 lakásosnál kisebb társasházi fejlesztések finanszírozása sok nehézségbe ütközik a piacon, ezt az MFB Társasház Plusz Hitelprogramja hivatott enyhíteni, amelyet tavaly november közepén indított el a Magyar Fejlesztési Bank a pénzügyi vállalkozások bevonásával. Korábbi írásunk szerint a 100 milliárd forintos keretösszegből akár 1500 lakás felépítését is elősegítheti az új program - ezt is érdemes lehet fenntartani, akár kiterjeszteni. A Tisza Párt az uniós források visszatérésének ígérete mellett érdemes megvizsgálni a zöld finanszírozást, amely valóban egy egyre markánsabb szerepet kap, főképp Európában. Hollandiában például a bankszektor már nem finanszíroz ingatlanprojekteket zöld vállalás nélkül, Magyarországon a helyzet még nem ennyire előrehaladott.



Itthon, bár az új ingatlanok építésére már van szabályozás, amely szerint zéró kibocsátással kell rendelkezniük, a meglévő ingatlanállomány esetében azonban még nincs lefektetve az elvárt energetikai minimum és vonatkozó szabályozás - figyelmeztetett Winkler Edina, az RICS Magyarország értékbecslési munkacsoportjának társelnöke, a Cushman&Wakefield ingatlantanácsadó cég értékbecslője a Portfolio kérdésére. Bár erre az EU által kijelölt határidő eredetileg idén május lett volna, ez várhatóan tolódik. Ezt azonban nem lehet a végtelenségig halogatni, mivel ez bizonytalanságban tartja a piacot - jó lenne tehát ezzel mielőbb foglalkoznia az új kormánynak.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images