Azonnal ki kellett üríteni a bevásárlóközpontokat: távirányítású pokolgépekkel fenyegetőznek az egyik bosnyák elnök életére törő szélsőségesek

Bombariadó miatt kiürítettek és lezártak két forgalmas bevásárlóközpontot Szarajevóban, miután a hatóságok névtelen e-mailt kaptak, amelyben súlyos vérontással és a boszniai államelnökség egyik tagjának meggyilkolásával fenyegetőztek. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a helyszíneket.

A bejelentés szerint

az elkövetők házi készítésű, távirányítású pokolgépeket rejtettek el a város stratégiailag fontos pontjain.

A fenyegető levél konkrétan megnevezte az SCC és az Alta bevásárlóközpontokat. Az üzenet szerint az előbbiben egy, utóbbiban pedig két kilogrammnyi robbanóanyagot helyeztek el, amelyeket egyetlen paranccsal azonnal felrobbanthatnak.

A levél írói nemcsak tömeges vérontást helyeztek kilátásba, azt is közölték, hogy a merényletek után végeznek Denis Bećirovićcsal, a boszniai államelnökség bosnyák tagjával. Az üzenet kifejezetten szélsőséges hangvétellel zárult: a szerzők halált kívántak a bosnyák államra, a muszlimokra, a rendőrségre és Bosznia elnökére.

Az ügyben azonnal értesítették az illetékes ügyészséget, a hatóságok pedig megkezdték a kiürített létesítmények tüzetes átvizsgálását.