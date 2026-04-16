Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök Facebook-posztban közölte ezt csütörtökön reggel, miután szerdán találkozott a Karmelitával szomszédos Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnökkel.

Szerdán Magyar Péter rövid Facebook-videójából derült ki, hogy Sulyok Tamás államfő kiinvitálta a Sándor Palota teraszára. A videó szerint

a Tisza Párt vezetője itt arra lett figyelmes, hogy a Karmelita épületének teraszán épp kint sétált Orbán Viktor.

"Az élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd teraszon" - írta Magyar Péter.

