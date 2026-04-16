LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája
Bejelentette Magyar Péter: nem a Karmelitában lesz a miniszterelnöki irodája

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be Magyar Péter.

Csütörtöki választási híreink itt olvashatók:

A leendő miniszterelnök Facebook-posztban közölte ezt csütörtökön reggel, miután szerdán találkozott a Karmelitával szomszédos Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnökkel.

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Szerdán Magyar Péter rövid Facebook-videójából derült ki, hogy Sulyok Tamás államfő kiinvitálta a Sándor Palota teraszára. A videó szerint

a Tisza Párt vezetője itt arra lett figyelmes, hogy a Karmelita épületének teraszán épp kint sétált Orbán Viktor.

"Az élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd teraszon" - írta Magyar Péter.

