Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

A Wells Fargo közel 3800 amerikai felnőtt bevonásával készült kutatásából kiderül, hogy a 18 és 28 év közötti fiatalok szülők 64 százaléka szerint utódjuk még mindig tőlük függ anyagilag, az érintett szülők több mint fele pedig úgy véli, ez a fajta támogatás az ő saját pénzügyeiket is megterheli. Douglas Boneparth, a Bone Fide Wealth vagyonkezelő és pénzügyi tanácsadó cég alapítója szerint
a fiatalok húszas évek közepéig, vagy akár annál tovább nyújtott szülői segítség mára sokkal elfogadottabbá vált.
Ez különösen igaz akkor, ha a támogatás a fiatal felnőtt tanulmányait, lakhatási költségeit vagy pénzügyi stabilitását szolgálja. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta: a szülői segítséget átmeneti tervként, nem pedig tartós életformaként kellene kezelni.
A szülői támogatásnak számtalan formája létezik, mutatott rá Elena van Stee, a Harvard Egyetem szociológiai kutatója. Gyakori, hogy a szülők csak egy-egy konkrét kiadást vállalnak át, például az albérleti díj egy részét. Más esetekben elvárják, hogy a fiatal a támogatás mellett már saját maga is munkát vállaljon. A tehetősebb családok olykor kreatívabb megoldásokat alkalmaznak. Például kedvezményes áron adják el a használt autójukat a gyermeküknek, hogy a segítségnyújtás társadalmilag is elfogadhatóbbnak tűnjön.
A szakértők egyetértenek abban, hogy
a szülőknek minden esetben egyértelműen tisztázniuk kell a támogatás feltételeit.
Boneparth szerint az első és legfontosabb kérdés annak eldöntése, hogy a pénz ajándék vagy kölcsön. Ha hitelről van szó, azt valódi pénzügyi megállapodásként kell kezelni. Ilyenkor pontosan rögzíteni kell a felvett összeget, a kamatot, valamint a törlesztés kezdetét és ütemezését. Ha viszont a támogatás ajándék, akkor is érdemes megbeszélni, meddig tart a segítségnyújtás, és mikor értékelik újra a helyzetet. A pénzügyi tanácsadó szerint folyamatos és jelentős mértékű támogatás esetén havonta, míg stabilabb helyzetben legalább negyedévente érdemes egyeztetni a családi költségvetés állapotáról.
Corey Seemiller, a Wright State University professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy a félreértések elkerülése végett
ezeket a megállapodásokat érdemes írásba foglalni.
Ez egyaránt vonatkozik a diákhitel-törlesztés átvállalására, vagy a szülői házban fizetett jelképes bérleti díjra. Tim Ranzetta, a Next Gen Personal Finance társalapítója hozzátette: a pénzügyi támogatásban részesülő fiataloknak érdemes saját költségvetést, megtakarítási célokat és konkrét időkeretet felmutatniuk a szüleik felé. Így a korlátlan idejűnek tűnő helyzet mindkét fél számára áttekinthetőbbé válik. Ezzel egyúttal
az is megelőzhető, hogy az anyagi kérdések komoly feszültséget szüljenek a családban.
Van Stee arra is felhívta a figyelmet, hogy sok fiatal szégyenkezik a kapott szülői támogatás miatt. Gyakran úgy érzik, hogy lemaradnak a felnőtté válás társadalmilag elvárt mérföldköveinek elérésében. Egy 2021-es kutatás emellett rávilágított arra is, hogy a szülői segítséghez való hozzáférés terén jelentős társadalmi egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A fekete bőrű felnőttek például jóval kisebb arányban részesülnek ilyen jellegű támogatásban, mint a fehérek. A harvardi kutató ugyanakkor kiemelte: sok esetben éppen ez a szülői tőkeinjekció az, ami hosszú távon megteremti a lehetőséget a fiatalok számára, hogy végül megálljanak a saját lábukon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
