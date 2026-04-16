LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megállíthatatlan a zuhanás az ingatlanpiacon: hiába lépett a kínai kormány, még nincs itt a mélypont
Megállíthatatlan a zuhanás az ingatlanpiacon: hiába lépett a kínai kormány, még nincs itt a mélypont

MTI
Tíz hónapja nem látott mértékben csökkent az új lakások ára Kínában idén márciusban. A kormányzati élénkítő intézkedések ellenére a távol-keleti ingatlanpiac már csaknem három éve folyamatos lejtmenetben van, de a szakértők szerint a szektor még mindig nem érte el a mélypontot.
kínai statisztikai hivatal adatai alapján a hetven legnagyobb városban éves bázison átlagosan 3,4 százalékkal estek vissza az árak márciusban. Ez a februári 3,2 százalékos csökkenést követte. Egyúttal a tavaly májusi adatok óta ez számít a legdrasztikusabb visszaesésnek. Havi bázison ugyanakkor minimálisan lassult a csökkenés üteme. Márciusban 0,2 százalékos mérséklődést mértek a korábbi 0,3 százalékos esés után.

A negatív tendencia immár sorozatban a harmincharmadik hónapja tart.

A pekingi vezetés az elmúlt időszakban hiába próbálta különféle gazdaságélénkítő beavatkozásokkal felpörgetni a keresletet. Az ingatlanpiac stabilizálása egyelőre várat magára.

A legnagyobb metropoliszok piaca is eltérően reagál a jelenlegi gazdasági helyzetre. Sanghajban éves bázison 3,7 százalékos áremelkedést regisztráltak. A többi kiemelt nagyvárosban azonban egyértelmű az áresés. Pekingben 2,1, Kantonban 4,7, Sencsenben pedig 5,5 százalékkal lettek olcsóbbak a lakások. Bár a szektor még nem jutott túl a válságon, Larry Hu, a Macquarie vezető közgazdásza úgy látja, hogy

a piac egyre közelebb jár a mélyponthoz.

Women's Money & Mindset Day 2026

