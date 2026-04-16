Otthon startos mozgolódás a fővárosban: megindult a beköltözés a minimális rezsijű otthonokba

Több mint egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéssel valósul meg el a XV. kerületi Novus Liget lakópark, amelynek most adták át első ütemét. A 480 lakásos fejlesztésben a zöldövezetben, de jó közlekedéssel épülnek A+ energiahatékonyságú, hőszivattyús technológiával működő otthonok. A környéken új utakat, közműveket és 350 parkolóhelyet is kialakítanak. A lakások túlnyomó többsége Otthon Start program-kompatibilis.

Beköltöztek az első lakók

Elkezdődtek a birtokbaadások az első ütemben elkészült két társasházban a Rezideo által fejlesztett lakópark 72 lakásában. A 12 lakásos, lapos és nyeregtetős társasházak között 28-30 méteres távolságot tartottak a fejlesztők. Minden épület saját, közös használatú kerttel rendelkezik, a földszinti otthonok ráadásul közvetlen privát kertkapcsolatot kínálnak. A 2-4 szobás lakások kimondottan a családos vásárlók igényeit szolgálják ki: a legkeresettebbek az 1+2 és az 1+3 szobás otthonok, amelyek saját terasszal vagy kertkapcsolattal is rendelkeznek.

Látványterv. Forrás: Rezideo

A kialakítást egy átfogó közösségi infrastruktúrafejlesztés kíséri, kiépül

közel 2 kilométernyi új úthálózat, köztük a Kékszilva, Barack, Nadály, Hagyma, Paszternák, Kukorica, Káka és Turjános körút szakaszai,

3,5 kilométernyi új járda,

350 közterületi parkolóhely,

új, jelzőlámpás csomópont a Külső Fóti út és a Kékszilva utca találkozásánál,

teljes körű víz-, szennyvíz- és gyengeáramú hálózat,

zárt csapadékvíz-elvezető rendszer a belső utcákban,

1,5-2 hektár új zöldfelület, minden utcában új fasorokkal és

modern, energiatakarékos közvilágítás.

A teljes lakónegyed több ütemben valósul meg, a következő fejlesztési szakasz pedig, amely során további 120 lakás valósul meg, már folyamatban is van.

Látványterv. Forrás: Rezideo

