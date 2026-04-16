LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Otthon startos mozgolódás a fővárosban: megindult a beköltözés a minimális rezsijű otthonokba
Ingatlan

Otthon startos mozgolódás a fővárosban: megindult a beköltözés a minimális rezsijű otthonokba

Portfolio
Több mint egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéssel valósul meg el a XV. kerületi Novus Liget lakópark, amelynek most adták át első ütemét. A 480 lakásos fejlesztésben a zöldövezetben, de jó közlekedéssel épülnek A+ energiahatékonyságú, hőszivattyús technológiával működő otthonok. A környéken új utakat, közműveket és 350 parkolóhelyet is kialakítanak. A lakások túlnyomó többsége Otthon Start program-kompatibilis.
Beköltöztek az első lakók

Elkezdődtek a birtokbaadások az első ütemben elkészült két társasházban a Rezideo által fejlesztett lakópark 72 lakásában. A 12 lakásos, lapos és nyeregtetős társasházak között 28-30 méteres távolságot tartottak a fejlesztők. Minden épület saját, közös használatú kerttel rendelkezik, a földszinti otthonok ráadásul közvetlen privát kertkapcsolatot kínálnak. A 2-4 szobás lakások kimondottan a családos vásárlók igényeit szolgálják ki: a legkeresettebbek az 1+2 és az 1+3 szobás otthonok, amelyek saját terasszal vagy kertkapcsolattal is rendelkeznek. 

A lakónegyed kialakítását átfogó közösségi infrastruktúrafejlesztés kíséri, több mint 1 milliárd Forint nagyságrendben
Látványterv. Forrás: Rezideo

A kialakítást egy átfogó közösségi infrastruktúrafejlesztés kíséri, kiépül

  • közel 2 kilométernyi új úthálózat, köztük a Kékszilva, Barack, Nadály, Hagyma, Paszternák, Kukorica, Káka és Turjános körút szakaszai,
  • 3,5 kilométernyi új járda,
  • 350 közterületi parkolóhely,
  • új, jelzőlámpás csomópont a Külső Fóti út és a Kékszilva utca találkozásánál,
  • teljes körű víz-, szennyvíz- és gyengeáramú hálózat,
  • zárt csapadékvíz-elvezető rendszer a belső utcákban,
  • 1,5-2 hektár új zöldfelület, minden utcában új fasorokkal és
  • modern, energiatakarékos közvilágítás.

A teljes lakónegyed több ütemben valósul meg, a következő fejlesztési szakasz pedig, amely során további 120 lakás valósul meg, már folyamatban is van.

Minden épület saját, közös használatú kerttel rendelkezik, a földszinti otthonok pedig közvetlen privát kertkapcsolatot kínálnak a lakóknak
Látványterv. Forrás: Rezideo

Címlapkép forrása: Forrás: Rezideo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility