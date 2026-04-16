LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Pórul jártak az eladók: elszálltak az árak az állami program miatt, tömegével tűnnek el a vevők az eddigi kedvenc környékről
Ingatlan

A XIII. változatlanul az összes budapesti kerület közül a legkeresettebb ingatlanpiaci célpont a Duna House 2026 márciusi vevői érdeklődési adatai szerint, miközben a budai oldalon a II. és XII. kerület erősödött. Az érdeklődési trendek elemzése ugyanakkor több pesti kerület – köztük a korábban top 3-ban szereplő VII. kerület – mérsékelt, de tartós visszaesését jelzi, ami mögött részben az Otthon Start program által felpörgetett áremelkedés állhat.
A Duna House értékesítői által rögzített vevői preferenciák alapján a XIII. kerület elsőbbsége immár tartósnak tekinthető: az elmúlt egy évben egyetlen alkalommal sem szorult háttérbe, népszerűsége folyamatosan 17-25% között alakult. Idén márciusban a XIII. kerület 22,9%-os részesedése közel egyharmadával haladta meg a második helyezett II. kerület 17,1%-át – ez a különbség az elmúlt egy évben végigkísérte a rangsort.

A havi bontású adatok alapján a vezető kerületek között jelentős különbségek mutatkoznak mind a stabilitás, mind az irány tekintetében.

  • A II. kerület az egyik legegyenletesebb emelkedő pályát mutatja: 2025 márciusa óta 16-19% között mozog, és 2026 márciusában is az éves csúcsok közelében áll.
  • A XII. kerület jelentős havi szórás (12,8-16,3%) mellett éves szinten erősödött.
  • Ezzel szemben a VII. kerület a nyári hónapokban még erős volt (augusztus: 18,7%), és 2026 márciusában éves mélypontjára esett vissza (14,8%).
  • A VIII. kerület egyértelműen csökkenő trendet mutat: a tavalyi 14,6%-ról idén 11%-ra mérséklődött az érdeklődés.
  • A XIII. kerület esetében szezonális ingadozás figyelhető meg – nyáron és januárban csúcsok mutatkoznak –, a vezető pozíció csak egyetlen hónapban, tavaly decemberben ingott meg, amikor kis ideig a II. kerület volt a preferált.
  • A XII. kerület erősödését a budai zöldövezeti elhelyezkedés és az új építésű kínálat bővülése egyaránt támogatja. A VIII. kerület visszaesése – 14,6%-ról 11%-ra – a vizsgált időszak legnagyobb arányú csökkenése.

Az adatok érdekes területi átrendeződést mutatnak: a budai kerületek (II., XII.) Újbuda kivételével következetesen nyertek pozíciókat, míg a hagyományosan keresett pesti belvárosi kerületek – a VII., VIII. és IX. – összességében visszaestek az érdeklődési rangsorban.

Ez az átrendeződés összefügg az Otthon Start kínálatának területi eloszlásával, illetve a vevők minőségi és zöldkörnyezeti preferenciáinak erősödésével.

A XI. kerület, Újbuda népszerűségének csökkenése az egyik leginkább szembetűnő: tavaly nyár végén és ősszel következetesen 18-20% körül mozgott – ez az időszak dobogós helyezéseket is hozott –, 2026 márciusában azonban 14,7%-ra mérséklődött az érdeklődés. A kerület visszaesése mögött részben az Otthon Start program által felpörgetett áremelkedés állhat:

az új építésű lakások iránt megugrott kereslet itt hajtotta meg leginkább az árakat, ami mára szűkítette a fizetőképes vevők körét.

„A XIII. kerület tartós népszerűsége nem véletlen: jó közlekedés, új építésű lakáskínálat és fejlett infrastruktúra találkozik benne.

Ami viszont a legnagyobb tanulsága ennek az egy évnek, az a túlpörgés kockázata: ahol az árak az Otthon Start hatására a leggyorsabban emelkedtek – mint a XI. kerületben –, ott a kereslet is a leghamarabb kezdett mérséklődni. A piac visszajelez, ha az árazás elszakad a fizetőképes kereslettől

– idézte a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

