Teljesen autómentes lesz a Madách tér, de a háttérben olyat léptek, ami teljesen kiverte a biztosítékot a vendéglátósoknál

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, amivel elindult a Madách Imre út Rumbach Sebestyén és Asbóth utca közötti szakaszának megújítása - írta meg az énbudapestem.hu. A 120 naposra tervezett beruházás során egy szintbe hozzák az úttestet és a járdát, új burkolatot fektetnek le, emellett biztonságosabbá és akadálymentessé teszik a Rumbach Sebestyén utcai kereszteződést. A terület zöldebb is lesz: tizenöt új fát ültetnek, és 160 négyzetméternyi új zöldfelületet alakítanak ki. A jelenlegi dézsás fákat pedig máshol helyezik el a kerületben.
A két ütemben zajló átépítés egyben a végleges forgalmi rend kialakítását is jelenti.
A Madách tér eddig parkolóként használt része ugyanis teljesen autómentes sétálóutcává válik.
A megújuló terület élettel való megtöltését azonban jelentősen befolyásolhatja egy februárban elfogadott önkormányzati módosítás. Ez a döntés erősen korlátozza az új teraszok nyitását. A rendelet értelmében a sétálóutcákban csak akkor üzemelhet terasz, ha azt a szomszédos és a szemközti társasházak tulajdonosi közössége egyszerű többséggel jóváhagyja. A javaslatot benyújtó képviselők – köztük Beregi Balázs – azzal érveltek, hogy a közterületi vendéglátás megosztja a lakosságot, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az ott élők is beleszólhassanak, akarnak-e teraszt az ablakuk alá.
A szigorítás ellen több önkormányzati képviselő, köztük Vitézy, valamint a Színes Erzsébetvárost képviselő Lajos Béla is felszólalt, aki szerint a testület által elfogadott feltételek nem a problémák kezelését, hanem a vendéglátóhelyek ellehetetlenítését szolgálják. Úgy véli, hogy emiatt éppen a sétálóutcákból fognak hiányozni a teraszok.
Vitézy a felújítás kapcsán ugyanakkor reményét fejezte ki: szerinte a vita ellenére a megújult, minőségi közösségi téren idővel magától értetődő lesz a lakókat nem zavaró, kulturált kávézók és éttermek teraszainak jelenléte.
