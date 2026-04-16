Veszélyes lett volna megtartani a szerkezetet - meghozták a legkeményebb döntést, így épül újjá a főváros 60 éves tornya:

Májusban lezárulnak a volt Körszálló bontási munkálatai. Az ezek során elvégzett statikai vizsgálatok azt mutatták, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így végül a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A The Icon by Marriott Residences Budapest épületegyüttesének felépítése a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek megfelelve valósul meg. Az első kulcsátadások 2028 tavaszán várhatók.

Szükségszerű a teljes bontás

A beruházás során elvégzett részletes feltárások és kiegészítő statikai vizsgálatok egyértelművé tették, hogy a hatvanéves tartószerkezet állapota már nem megfelelő.

Az épület enyhén megdőlt, így megtartásával sem az állékonyság, sem a modern repedéstágassági követelmények nem lennének garantálhatók.

Az egyik típusú belső tér látványterve. Forrás: Market Építő Zrt.

Ennek eredményeképpen a torony alsó szintjeinek elbontása is elkerülhetetlenné vált, a munkálatok a módosított építési engedély alapján haladnak tovább. A teljes újjáépítés ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az épület megfeleljen a mai kor elvárásainak: az új szerkezettel megvalósul a teljes akadálymentesítés, a biztonságos, kétirányú menekítés, valamint a tűzoltófelvonók beépítése is.

Építészeti örökség kortárs formában

Az építészeti rekonstrukciót a KÖZTI – az eredeti épületet a hatvanas években megálmodó tervezőiroda – jegyzi. A koncepció fókuszában a jellegzetes kör alaprajz és a városképi sziluett megőrzése áll, ötvözve azt a fenntartható, A+ energetikai besorolású, megújuló energiára épülő rendszerekkel. A közvetlen környezet is megújul: a felszíni parkolást mélygarázs váltja fel, a felszabaduló területen pedig rendezett zöldfelületek és új gyalogos kapcsolatok jönnek létre.

A kivitelezés várhatóan 2027 végére éri el a szerkezetkész állapotot.

A másik típusú belső tér látványterve. Forrás: Market Építő Zrt.

Az 51 lakás belsőépítészeti koncepciójáért az osztrák BWM Designers & Architects felel. Az 1, 2 és 3 hálószobás lakásokat a padlótól mennyezetig érő nyílászárók és a nagyméretű tolóajtók teszik világossá. Az értékesítés már megkezdődött, több lakás már gazdára is talált.

