LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
A talajvíz fenyegette és süllyedni kezdett a történelmi építmény: így hozták vissza a pusztulás széléről
Ingatlan

A talajvíz fenyegette és süllyedni kezdett a történelmi építmény: így hozták vissza a pusztulás széléről

Portfolio
Befejeződött Tolna vármegye legnagyobb oktatási intézménye, a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium átfogó felújítása. A VEMÉV-SZER kivitelezésében alig több mint fél év alatt megújult a komplexum kollégiuma és a műemlék jellegű főépülete is. A szekszárdi beruházással egy korábban súlyosan károsodott épület komplex műszaki és építészeti rehabilitációja valósult meg. Az intézmény megőrizte történelmi karakterét, miközben gépészetileg és szerkezetileg is teljesen újjászületett - írta a Magyar Építők.
Információ és jelentkezés

A munkálatok során a hatszintes kollégiumi épületben a legfőbb feladatot a vizesblokkok, valamint a kapcsolódó víz-, szennyvíz- és szellőzőrendszerek teljes cseréje jelentette. Emellett átfogó burkolatcserét, vízszigetelést és festést végeztek az épületen, továbbá korszerűsítették a villamoshálózatot is.

A projekt jóval összetettebb kihívást tartogató része az 1900-as évek elején épült, neoreneszánsz stílusú főépület rekonstrukciója volt.

A több mint százéves iskola korábban életveszélyessé vált.

Ennek oka az volt, hogy a mögötte folyó Séd patakot a kilencvenes években zárt csatornába terelték. Ez a talajvízszint megemelkedését okozta, ami az épületszerkezet süllyedéséhez vezetett. Bár az alapozást egy korábbi beavatkozás során már megerősítették, a jelenlegi beruházásnak további kihívásokat kellett megoldania. A feladat az volt, hogy a nedvességi problémák elhárításával és a korábbi szerkezeti károsodások kezelésével tegyék újra biztonságossá az intézményt.

Még több Ingatlan

szekszárd
Forrás: Magyar Építők

A műemlék jellegű épület felújításának egyik legkényesebb pontja a homlokzat helyreállítása volt. A kivitelező a sérült, repedezett felületek feltérképezése és falvarrásos megerősítése után a CEMIX rendszerszintű megoldásait alkalmazta. A gyártó laborvizsgálatokkal és szaktanácsadással is segítette a munkát, ennek köszönhetően a felhasznált alapvakolatok, javítóhabarcsok és homlokzatfestékek tökéletesen illeszkedtek az egyenetlen, mozgásokkal terhelt falakhoz. Mivel

a történelmi homlokzatra nem kerülhetett külső hőszigetelés, a megfelelő páraegyensúlyt belső oldali hőszigeteléssel oldották meg.

Eközben kívülről biztosították a felületek víztaszító és páraáteresztő képességét, valamint a megfelelő időjárásállóságot.

A külső és szerkezeti munkálatok mellett a belső terek is jelentős modernizáción estek át. Kicserélték a tetőhéjazatot és a nyílászárókat, valamint teljesen megújultak a belső burkolatok és a vizesblokkok. Az épületgépészeti korszerűsítés részeként környezetbarát, hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert építettek ki és a közösségi terekben padlófűtést alakítottak ki.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Magyar Építők

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility