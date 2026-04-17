A talajvíz fenyegette és süllyedni kezdett a történelmi építmény: így hozták vissza a pusztulás széléről

A munkálatok során a hatszintes kollégiumi épületben a legfőbb feladatot a vizesblokkok, valamint a kapcsolódó víz-, szennyvíz- és szellőzőrendszerek teljes cseréje jelentette. Emellett átfogó burkolatcserét, vízszigetelést és festést végeztek az épületen, továbbá korszerűsítették a villamoshálózatot is.
A projekt jóval összetettebb kihívást tartogató része az 1900-as évek elején épült, neoreneszánsz stílusú főépület rekonstrukciója volt.
A több mint százéves iskola korábban életveszélyessé vált.
Ennek oka az volt, hogy a mögötte folyó Séd patakot a kilencvenes években zárt csatornába terelték. Ez a talajvízszint megemelkedését okozta, ami az épületszerkezet süllyedéséhez vezetett. Bár az alapozást egy korábbi beavatkozás során már megerősítették, a jelenlegi beruházásnak további kihívásokat kellett megoldania. A feladat az volt, hogy a nedvességi problémák elhárításával és a korábbi szerkezeti károsodások kezelésével tegyék újra biztonságossá az intézményt.
A műemlék jellegű épület felújításának egyik legkényesebb pontja a homlokzat helyreállítása volt. A kivitelező a sérült, repedezett felületek feltérképezése és falvarrásos megerősítése után a CEMIX rendszerszintű megoldásait alkalmazta. A gyártó laborvizsgálatokkal és szaktanácsadással is segítette a munkát, ennek köszönhetően a felhasznált alapvakolatok, javítóhabarcsok és homlokzatfestékek tökéletesen illeszkedtek az egyenetlen, mozgásokkal terhelt falakhoz. Mivel
a történelmi homlokzatra nem kerülhetett külső hőszigetelés, a megfelelő páraegyensúlyt belső oldali hőszigeteléssel oldották meg.
Eközben kívülről biztosították a felületek víztaszító és páraáteresztő képességét, valamint a megfelelő időjárásállóságot.
A külső és szerkezeti munkálatok mellett a belső terek is jelentős modernizáción estek át. Kicserélték a tetőhéjazatot és a nyílászárókat, valamint teljesen megújultak a belső burkolatok és a vizesblokkok. Az épületgépészeti korszerűsítés részeként környezetbarát, hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert építettek ki és a közösségi terekben padlófűtést alakítottak ki.
