Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

Márciusban újra felpörgött a kínálati lakásárak emelkedése Magyarországon mind havi, mind pedig éves szinten. A havi drágulás az Otthon Start program tavaly szeptemberi indulása óta a legmagasabb, amit főleg a Budapesten kívüli kínálati árak hajtottak. Az áremelkedés tempója a fővárosban enyhült, míg azon kívül erőteljesebb volt márciusban, mivel egyrészt a fővárosban jóval magasabb árszintről indul a piac, másrészt a budapesti drágulást továbbra is fékezi épp az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja.

Márciusban ismét gyorsult a kínálati lakásárak emelkedése Magyarországon: az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten havi összevetésben 2 százalékkal nőttek az árak, ami érdemi élénkülést jelent a februári 0,8 százalékos ütemhez képest. A múlt havi közléskor a februári országos növekedést még 0,7%-ra mérte az ingatlan.com, most ezt kissé felfelé módosította.

A fővárosban fordult a kocka: a februári minimális csökkenést 1,1 százalékos drágulás váltotta, Az éves adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakásdrágulás tempója a fővároson kívül erőteljesebb, mint Budapesten: országosan az éves kínálati lakásár-emelkedés márciusban 15,8-ra gyorsult a februári 15,6 százalék után, Budapesten viszont a februári 14,6 százalékos éves ütem 13,7 százalékra mérséklődött.

Több tényező miatt is fékeződhet a budapesti drágulás

A budapesti lassulás mögött két fontos tényező áll. Egyrészt a fővárosban jóval magasabb árszintről indul a piac, ezért ugyanakkora nominális drágulás százalékosan kisebb növekedést jelent, mint az olcsóbb térségekben.

Másrészt a budapesti drágulást továbbra is fékezi az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja is

– idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com gazdasági szakértőjét.

Ezt alátámasztja, hogy a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki, ami 1,2 százalékos emelkedést jelent március elejéhez képest – írja Balogh.

A használt társasházi lakásoknál ugyanakkor az 1,5 millió forintos négyzetméterár hónapok óta stagnál,

ezt a szintet ugyanis már tavaly november közepén elérte a piac. Budapesten kívül ezzel szemben az ingatlanok jellemzően jóval olcsóbbak, így az 1,5 millió forintos árplafon nem jelent érdemi korlátot a további drágulásnak.

A régiós adatok jelentős különbségeket mutatnak márciusban.

Havi alapon

Dél-Dunántúlon 4,6 százalékos,

Észak-Alföldön 3,7 százalékos, míg

Dél-Alföldön 2,1 százalékos emelkedést mért az ingatlan.com lakásárindexe.

Közép-Dunántúlon ugyanakkor 0,2 százalékos havi csökkenés következett be.

Éves összevetésben

Dél-Alföldön 20,2 százalékos,

Pest vármegyében 17,3 százalékos,

Észak-Magyarországon pedig 16,3 százalékos drágulás látható, ami szintén azt jelzi, hogy a fővároson kívüli piacok több térségben is gyorsabb ütemet diktálnak.

