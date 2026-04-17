LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért
Portfolio
A fővárosban továbbra is élénk a kereslet a fedett gépkocsibeállók iránt, ami jelentős áremelkedést eredményezett: a XII. kerületben az átlagár már meghaladta a 10 millió forintot. Vidéken bár sok helyen nem látszik érdemi drágulás, a rekorder Kecskemét így is megközelíti áraival a budapesti szintet – derült ki az Otthon Centrum országos elemzéséből.

Országos szinten

8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly,

ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. A budai kerületek közül elsőként a XII. kerület lépte át a 10 millió forintot:

  • a Hegyvidéken átlagosan 10,9 millió forintot fizettek a vevők egy garázsért.
  • A III. kerületben 9,34 millióért, míg
  • a XI. kerületben 8,3 millió forintért keltek el a garázsok

– ismertette az Otthon Centrum országos felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a belvárosi kerületek átlaga ennél valamivel alacsonyabb, a XIII. kerület 8,1 milliós középértéke volt a legmagasabb, míg a IX. kerületben 7,1 millió forintot kértek a garázsokért.

Még több Ingatlan

Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások

Mutatjuk a legfelkapottabb magyarországi vízparti települések listáját: elképesztő, mennyit kérnek most egy házért

Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat
A különbségek oka a parkolási lehetőségek szűkössége

Ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes – hangsúlyozta Soóki-Tóth. Az új építésű projektekben ráadásul egyre differenciáltabb kínálat jelenik meg, így a nagyobb, vagy elektromos töltéssel ellátott helyek prémium áron kelnek el – tette hozzá a cég elemzési vezetője.

A legdinamikusabb áremelkedést a budai kerületekben mérte az Otthon Centrum:

a XI. kerületben egy év alatt 28 százalékkal nőttek az árak,

míg a belvárosban jóval visszafogottabb volt a drágulás – a XIII. kerületben mindössze 3,8 százalékos. A megyei jogú városokban a kereslet mérsékeltebb, ami részben a kedvezőbb parkolási lehetőségekkel magyarázható.

Az árak azonban itt sem alacsonyak:

  • Kecskeméten 9,8 millió forint volt tavaly az átlagár,
  • Debrecenben 8 millió, míg
  • Győrben és Székesfehérváron 7,6 millió forint az irányadó.

A kisebb városokban ennél jelentősen alacsonyabb árak jellemzőek: Tatán 3,7 millió, Komáromban 4,8 millió forint körül alakult egy önálló garázs ára.

Fontos különbség, hogy vidéken jellemzően nagyobb alapterületű, különálló garázsok találhatók, míg Budapesten inkább a teremgarázsok és a szűkebb beállók dominálnak, ami az árak összevetését is nehezíti. Az önálló garázsok általában magasabb áron kelnek el, míg a fedett beállók akár harmadával olcsóbbak is lehetnek. A vidéki városokban többségében a tavalyi árszint megegyezett a 2024-es évben mérttel. A garázsok árazásában ugyanakkor településen belül is jelentős eltérések lehetnek, attól függően, hogy fedett beállóról, mélygarázsról vagy különálló garázsról van szó.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

Teljesen autómentes lesz a Madách tér, de a háttérben olyat léptek, ami teljesen kiverte a biztosítékot a vendéglátósoknál

Otthon startos mozgolódás a fővárosban: megindult a beköltözés a minimális rezsijű otthonokba

Pórul jártak az eladók: elszálltak az árak az állami program miatt, tömegével tűnnek el a vevők az eddigi kedvenc környékről

Jellinek az új kormánynak: ez hozhatná el a várva várt lakásár-csökkenést Magyarországon

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Teljesen autómentes lesz a Madách tér, de a háttérben olyat léptek, ami teljesen kiverte a biztosítékot a vendéglátósoknál
