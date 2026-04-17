Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért

Országos szinten
8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly,
ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. A budai kerületek közül elsőként a XII. kerület lépte át a 10 millió forintot:
- a Hegyvidéken átlagosan 10,9 millió forintot fizettek a vevők egy garázsért.
- A III. kerületben 9,34 millióért, míg
- a XI. kerületben 8,3 millió forintért keltek el a garázsok
– ismertette az Otthon Centrum országos felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a belvárosi kerületek átlaga ennél valamivel alacsonyabb, a XIII. kerület 8,1 milliós középértéke volt a legmagasabb, míg a IX. kerületben 7,1 millió forintot kértek a garázsokért.
A különbségek oka a parkolási lehetőségek szűkössége
Ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes – hangsúlyozta Soóki-Tóth. Az új építésű projektekben ráadásul egyre differenciáltabb kínálat jelenik meg, így a nagyobb, vagy elektromos töltéssel ellátott helyek prémium áron kelnek el – tette hozzá a cég elemzési vezetője.
A legdinamikusabb áremelkedést a budai kerületekben mérte az Otthon Centrum:
a XI. kerületben egy év alatt 28 százalékkal nőttek az árak,
míg a belvárosban jóval visszafogottabb volt a drágulás – a XIII. kerületben mindössze 3,8 százalékos. A megyei jogú városokban a kereslet mérsékeltebb, ami részben a kedvezőbb parkolási lehetőségekkel magyarázható.
Az árak azonban itt sem alacsonyak:
- Kecskeméten 9,8 millió forint volt tavaly az átlagár,
- Debrecenben 8 millió, míg
- Győrben és Székesfehérváron 7,6 millió forint az irányadó.
A kisebb városokban ennél jelentősen alacsonyabb árak jellemzőek: Tatán 3,7 millió, Komáromban 4,8 millió forint körül alakult egy önálló garázs ára.
Fontos különbség, hogy vidéken jellemzően nagyobb alapterületű, különálló garázsok találhatók, míg Budapesten inkább a teremgarázsok és a szűkebb beállók dominálnak, ami az árak összevetését is nehezíti. Az önálló garázsok általában magasabb áron kelnek el, míg a fedett beállók akár harmadával olcsóbbak is lehetnek. A vidéki városokban többségében a tavalyi árszint megegyezett a 2024-es évben mérttel. A garázsok árazásában ugyanakkor településen belül is jelentős eltérések lehetnek, attól függően, hogy fedett beállóról, mélygarázsról vagy különálló garázsról van szó.
