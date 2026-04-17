Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért

A fővárosban továbbra is élénk a kereslet a fedett gépkocsibeállók iránt, ami jelentős áremelkedést eredményezett: a XII. kerületben az átlagár már meghaladta a 10 millió forintot. Vidéken bár sok helyen nem látszik érdemi drágulás, a rekorder Kecskemét így is megközelíti áraival a budapesti szintet – derült ki az Otthon Centrum országos elemzéséből.

Országos szinten

8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly,

ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. A budai kerületek közül elsőként a XII. kerület lépte át a 10 millió forintot:

a Hegyvidéken átlagosan 10,9 millió forintot fizettek a vevők egy garázsért.

– ismertette az Otthon Centrum országos felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a belvárosi kerületek átlaga ennél valamivel alacsonyabb, a XIII. kerület 8,1 milliós középértéke volt a legmagasabb, míg a IX. kerületben 7,1 millió forintot kértek a garázsokért.

Soóki-Tóth Gábor Otthon Centrum, elemzési vezető

A különbségek oka a parkolási lehetőségek szűkössége

Ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes – hangsúlyozta Soóki-Tóth. Az új építésű projektekben ráadásul egyre differenciáltabb kínálat jelenik meg, így a nagyobb, vagy elektromos töltéssel ellátott helyek prémium áron kelnek el – tette hozzá a cég elemzési vezetője.

A legdinamikusabb áremelkedést a budai kerületekben mérte az Otthon Centrum:

a XI. kerületben egy év alatt 28 százalékkal nőttek az árak,

míg a belvárosban jóval visszafogottabb volt a drágulás – a XIII. kerületben mindössze 3,8 százalékos. A megyei jogú városokban a kereslet mérsékeltebb, ami részben a kedvezőbb parkolási lehetőségekkel magyarázható.

Az árak azonban itt sem alacsonyak:

Kecskeméten 9,8 millió forint volt tavaly az átlagár,

A kisebb városokban ennél jelentősen alacsonyabb árak jellemzőek: Tatán 3,7 millió, Komáromban 4,8 millió forint körül alakult egy önálló garázs ára.

Fontos különbség, hogy vidéken jellemzően nagyobb alapterületű, különálló garázsok találhatók, míg Budapesten inkább a teremgarázsok és a szűkebb beállók dominálnak, ami az árak összevetését is nehezíti. Az önálló garázsok általában magasabb áron kelnek el, míg a fedett beállók akár harmadával olcsóbbak is lehetnek. A vidéki városokban többségében a tavalyi árszint megegyezett a 2024-es évben mérttel. A garázsok árazásában ugyanakkor településen belül is jelentős eltérések lehetnek, attól függően, hogy fedett beállóról, mélygarázsról vagy különálló garázsról van szó.

