Mutatjuk a legfelkapottabb magyarországi vízparti települések listáját: elképesztő, mennyit kérnek most egy házért

Ahogy közeleg a nyár és lefoglaljuk a nyaralást, az árak láttán talán eljátszunk a gondolattal, milyen lenne egy saját vízparti nyaraló. Bár a Balaton a hagyományos sláger, de Magyarország ennél jóval több lehetőséget kínál azoknak, akik kikapcsolódásra vágynak. Alább mutatjuk az árakat és az elérhető településeket.

A zenga.hu adatai alapján megnéztük, mely vízparti települések voltak a legkeresettebbek 2025-ben és az idei év eddigi részében, és azt is, hol, mennyibe kerül ma egy ilyen házikó. Az árak barétségosságán nem segít, hogy az utóbbi években látványosan nőtt a vízparti települések népszerűsége. Miközben az ország népessége csökken, ezek a helyek sok esetben épp ellenkező pályán mozognak, egyre többen költöznek ide, vagy vásárolnak második otthont – írja a cég közleményében Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A vizsgált ivízparthoz kötődő települések közül hét városnak a 10 ezer főt is eléri a népessége, ezek Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Gárdony, Ráckeve, Tiszafüred és Balatonalmádi. A nagyobb települések több érdeklődőt vonzanak az ingatlanpiacon is, ezért a települések népszerűségét a zenga.hu népességarányosan, egy kitüntetett értékhez viszonyítva tette meg.

Melyek voltak 2025 kedvencei?

2025-ben a legnépszerűbb vízparti település Fonyód volt, amit Balatonfenyves, Siófok és Balatonlelle követett. A top 10-be azonban nemcsak balatoni helyek fértek be, az ötödik helyet a Velencei-tó melletti Gárdony, a kilencediket Velence, a tizediket pedig a Tisza-tavi Poroszló szerezte meg, és a Duna-parti Ráckeve is csak egy hajszállal maradt le az élmezőnytől.

A lista középmezőnyében található a Bodrog és a Tisza összefolyásánál található Tokaj, valamint a közeli Rakamaz. A lista végén pedig két Győr-Moson-Sopron megyei település, Dunasziget és Dunakiliti áll, melyek kevésbé ismertek a vízpartot kedvelők körében.

Tavalyhoz képest a sorrendben volt némi átrendeződés, de a Balaton-part - különösen a déli part - 2026-ban is tarol. Balatonlelle, Siófok, Balatonakarattya, Balatonfenyves és Fonyód tartozik a legkeresettebb települések közé. A top 10 második felébe viszont ezúttal is befért Velence és Gárdony, valamint a Tokaj melletti Rakamaz is. Mivel a vizsgált települések népességszáma jellemzően alacsony, így akár egyetlen nagyobb ingatlanfejlesztés is képes befolyásolni a kínálatot, ami a keresletre is hatással lehet.

Mennyibe kerül 2026-ban egy vízközeli ingatlan?

A víz közelsége mindig is értéknövelő tényező volt a lakóingatlanpiacon, és a számokból ez ma is egyértelműen látszik. A ledrágább vízparti településünk nem meglepő módon Tihany, ahol az átlagos hirdetési négyzetméterár eléri a 2 millió forintot, a tényleges átlagár pedig a 240 milliót. Ezt Balatonfüred követi 1,8 milliós négyzetméterárakkal és 160 milliós átlagárral. A legnépesebb vízparti város Siófok 1,35 milliós négyzetméterára 114 milliós átlagos ingatlanárakkal párosul.

Vannak természetesen ennél olcsóbb települések is. Velencén 990 ezer, Gárdonyban 950 ezer forint az átlagos fajlagos ár, míg Balatonedericsen már 900 ezer, Zánkán pedig 830 ezer forintos négyzetméteráron is lehet válogatni.

A Balaton közvetlen közelében ennél nem nagyon van olcsóbb település, de például Ráckevén 770 ezer, Tiszafüreden 600 ezer, Tokajban pedig 530 ezer forint is elegendő egy partközeli ingatlan négyzetméterére, a Tisza-tó közelében pedig 300-400 ezer forintos négyzetméteráron is van kínálat, jóllehet a korszerű vagy új építésű ingatlanokat ott is drágábban kínálják – mondta Futó.

