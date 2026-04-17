LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások
Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások

Kathy Hochul, New York állam kormányzója éves különadót vetne ki a legalább ötmillió dollár értékű második otthonokra. Ez a becslések szerint mintegy 13 ezer ingatlant érintene a városban. A javaslat élénk vitát váltott ki. A luxusingatlanpiaci közvetítők a kereslet visszaesésétől tartanak, míg mások a lakhatási válság enyhítésének fontos lépéseként üdvözlik az intézkedést – írta meg a Bloomberg.
Az ingatlanközvetítők beszámolói szerint a szerdai bejelentés után órákkal már özönlöttek az aggódó megkeresések a tehetős ügyfelektől. Ian Slater, a Compass Trove Partners csapatvezetője elmondta, hogy három vevő azonnal felfüggesztette a lakáskeresést. Mások pedig most megfontolják, hogy érdemes-e egyáltalán New Yorkban ingatlant vásárolniuk.

Már az adó bevezetésétől való puszta félelem is elég ahhoz, hogy meggyengítse a luxuspiacot

– fogalmazott Slater. Hozzátette, hogy bár korábban is voltak hasonló próbálkozások, ez a javaslat most valóságosabbnak tűnik, mint az eddigiek.

A terv Kathy Hochul és Zohran Mamdani New York-i polgármester közötti kompromisszumból született. A polgármester a város költségvetési gondjainak enyhítése érdekében régóta szorgalmazza a gazdagok és a nagyvállalatok magasabb adóztatását.

Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért

Mutatjuk a legfelkapottabb magyarországi vízparti települések listáját: elképesztő, mennyit kérnek most egy házért

Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

A Bloomberg elemzése szerint 2021-ben New York lakásállományának csaknem harmada nem helyi lakosok tulajdonában volt, az ötmillió dollárt meghaladó értékű luxusingatlanoknál ez az arány 56 százalékra emelkedett.

Önkormányzati lakásbiztosítást tervez bevezetni New York polgármestere

A gazdagok megadóztatásával kellene betömni a költségvetések lyukait?

Az ingatlanpiaci szereplők szerint

a különadó pont azt a réteget riasztaná el, amely folyamatos bevételt hoz a városba.

Noble Black, a Corcoran luxusingatlan-közvetítője elmondta, hogy üzletének negyven százalékát a második otthont kereső vevők adják. Az ingatlanvásárlásokon túl ráadásul egész iparágak profitálnak a tehetős látogatókból, beleértve a takarítókat, a biztonsági őröket és a személyi sofőröket is.

Megdöbbentő, hogy Hochul komolyan fontolgatja ezt az intézkedést

– tette hozzá Black.

A másik oldalon Brad Hoylman-Sigal, Manhattan kerületi elnöke méltányossági kérdésként jellemezte a javaslatot. Rámutatott, hogy

a szupergazdagok manhattani ingatlanokban parkoltatják a vagyonukat, miközben ezek a lakások nagyrészt kihasználatlanul állnak.

Eközben a tulajdonosok élvezik a város által nyújtott biztonságot és szolgáltatásokat. Emily Eisner, a Fiscal Policy Institute ügyvezető igazgatója szerint az intézkedés elengedhetetlen lépés. Úgy véli, a város adórendszerének tükröznie kell a hatalmas vagyonkoncentrációt, és hozzá kell járulnia a lakhatási válság kezeléséhez.

Michelle Griffith, a Douglas Elliman ingatlanközvetítője szerint

A javaslat tovább növeli a bizonytalanságot a piacon.

A visszaesés leginkább a második otthonokkal sűrűn beépített kerületekben, például Midtownban és a Pénzügyi Negyedben lenne érezhető. A szűkösebb kínálattal rendelkező, állandó lakosok által dominált környékek, mint a West Village vagy az Upper West Side, várhatóan kevésbé lennének érintettek. Slater arra is figyelmeztetett, hogy a különadó az alacsonyabb árkategóriák felé terelheti a második lakást vásárlókat. Ők így várhatóan a hárommillió dolláros sávban keresnek majd ingatlant. Ez a folyamat tovább szűkítheti a kínálatot, és még több embert kényszeríthet a város amúgy is túlzsúfolt bérlakáspiacára.

Ezek a városok milliókat fizetnek Amerikában csak azért, hogy odaköltözz – itt vannak a feltételek

Kiderült, miért hajlandóak hatalmas felárat fizetni az ingatlanokért a vevők és a bérlők Európában és itthon

Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: összeomlóban az amerikai szociális lakhatás, befagytak vagy késnek a pénzek

Váratlan bejelentést tett az ingatlanpiaci óriás: azonnal hatalmasat zuhant a részvények árfolyama

Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság

Trükközni kezdtek az luxusingatlanok árával a kormány bejelentése után Nagy-Britanniában

Költöznek a milliárdosok: elképesztő tőkekivonás kezdődött el

Bezuhantak a lakásárak London központjában, borzolja a kedélyeket a tervezett adó

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Teljesen autómentes lesz a Madách tér, de a háttérben olyat léptek, ami teljesen kiverte a biztosítékot a vendéglátósoknál
