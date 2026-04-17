Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások

Az ingatlanközvetítők beszámolói szerint a szerdai bejelentés után órákkal már özönlöttek az aggódó megkeresések a tehetős ügyfelektől. Ian Slater, a Compass Trove Partners csapatvezetője elmondta, hogy három vevő azonnal felfüggesztette a lakáskeresést. Mások pedig most megfontolják, hogy érdemes-e egyáltalán New Yorkban ingatlant vásárolniuk.

Már az adó bevezetésétől való puszta félelem is elég ahhoz, hogy meggyengítse a luxuspiacot

– fogalmazott Slater. Hozzátette, hogy bár korábban is voltak hasonló próbálkozások, ez a javaslat most valóságosabbnak tűnik, mint az eddigiek.

A terv Kathy Hochul és Zohran Mamdani New York-i polgármester közötti kompromisszumból született. A polgármester a város költségvetési gondjainak enyhítése érdekében régóta szorgalmazza a gazdagok és a nagyvállalatok magasabb adóztatását.

A Bloomberg elemzése szerint 2021-ben New York lakásállományának csaknem harmada nem helyi lakosok tulajdonában volt, az ötmillió dollárt meghaladó értékű luxusingatlanoknál ez az arány 56 százalékra emelkedett.

Az ingatlanpiaci szereplők szerint

a különadó pont azt a réteget riasztaná el, amely folyamatos bevételt hoz a városba.

Noble Black, a Corcoran luxusingatlan-közvetítője elmondta, hogy üzletének negyven százalékát a második otthont kereső vevők adják. Az ingatlanvásárlásokon túl ráadásul egész iparágak profitálnak a tehetős látogatókból, beleértve a takarítókat, a biztonsági őröket és a személyi sofőröket is.

Megdöbbentő, hogy Hochul komolyan fontolgatja ezt az intézkedést

– tette hozzá Black.

A másik oldalon Brad Hoylman-Sigal, Manhattan kerületi elnöke méltányossági kérdésként jellemezte a javaslatot. Rámutatott, hogy

a szupergazdagok manhattani ingatlanokban parkoltatják a vagyonukat, miközben ezek a lakások nagyrészt kihasználatlanul állnak.

Eközben a tulajdonosok élvezik a város által nyújtott biztonságot és szolgáltatásokat. Emily Eisner, a Fiscal Policy Institute ügyvezető igazgatója szerint az intézkedés elengedhetetlen lépés. Úgy véli, a város adórendszerének tükröznie kell a hatalmas vagyonkoncentrációt, és hozzá kell járulnia a lakhatási válság kezeléséhez.

Michelle Griffith, a Douglas Elliman ingatlanközvetítője szerint

A javaslat tovább növeli a bizonytalanságot a piacon.

A visszaesés leginkább a második otthonokkal sűrűn beépített kerületekben, például Midtownban és a Pénzügyi Negyedben lenne érezhető. A szűkösebb kínálattal rendelkező, állandó lakosok által dominált környékek, mint a West Village vagy az Upper West Side, várhatóan kevésbé lennének érintettek. Slater arra is figyelmeztetett, hogy a különadó az alacsonyabb árkategóriák felé terelheti a második lakást vásárlókat. Ők így várhatóan a hárommillió dolláros sávban keresnek majd ingatlant. Ez a folyamat tovább szűkítheti a kínálatot, és még több embert kényszeríthet a város amúgy is túlzsúfolt bérlakáspiacára.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

