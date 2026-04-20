A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott
A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott

A Közbeszerzési Döntőbizottság helybenhagyta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának építésére kiírt, több mint 110 milliárd forintos közbeszerzés eredményét: a beruházást a West Hungária Bau, a Bayer Construct és a Laterex alkotta konzorcium valósíthatja meg - írta meg az Átlátszó.
döntést a Kész Zrt. támadta meg, amelynek ajánlatát az Építési és Közlekedési Minisztérium amiatt nyilvánította érvénytelenné, mert egyik alvállalkozója beolvadás révén megszűnt, és helyére jogutódja lépett. A Döntőbizottság ugyanakkor egy ponton a Kész Zrt.-nek adott igazat: megállapította, hogy a minisztérium jogsértő módon tagadta meg az iratbetekintést a nyertes dokumentumaiba, amiért 10 millió forintos bírságot szabott ki.

Ha a határozatot közigazgatási perben nem támadják meg,

hamarosan megkezdődhet a Palotanegyedbe tervezett egyetemi beruházás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának kivitelezésének előkészítése.

