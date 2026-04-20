A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője
A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője

A CTP regionális ingatlanfejlesztő várakozása szerint a magyarországi kormányváltás kettős lehetőséget teremt: az uniós források felszabadítása mellett a kínai tőke beáramlása is zavartalanul folytatódhat, ami az elektromosautó-ipar szereplői, és az ő beszállítóik számára is jó hír a jövőre nézve.

Az új kormány egyértelművé tette, hogy javítani kívánja Magyarország viszonyát az Európai Unióval, ami komoly befektetői optimizmust szült a piacokon. A várakozások szerint az akár 40 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott uniós forrás jelentős lökést adhat a gazdasági növekedésnek, az infrastrukturális fejlesztéseknek és a lakossági fogyasztásnak egyaránt.

Vajon Magyarország elektromos járműipari klasztere lesz-e az a hely, ahol kelet és nyugat nem csupán találkozik, hanem együtt is sikeresek lesznek? Mi úgy gondoljuk, igen

- írja hírlevelében a CTP.

Az EU-barát kormányzás várhatóan az európai vállalatokat is arra ösztönzi, hogy

Még több Ingatlan

Óriási csőd Magyarországon: tízmilliárdok sorsa került veszélybe az egyetemi alapítvány cégének bedőlésével

Nem mindennapi szervezés a belvárosi építkezésen: százéves épületeket kellett óvni, már szerkezetkész a kollégium

Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is

ellátási láncaikat közelebb telepítsék a Magyarországon gyorsan bővülő kínai gyártóbázisokhoz,

hiszen a megválasztott miniszterelnök azt is jelezte, hogy továbbra is szívesen látja a kínai működőtőke-befektetéseket az országban.

Az elmúlt évtizedben Kína vált Magyarország legnagyobb külföldi működőtőke-befektetőjévé; elsősorban elektromosautó- és akkumulátorgyártó üzemeket telepített ide, a CATL, a BYD és a NIO is már jelentős gyártókapacitást működtet itthon.

A CTP szerint

a keleti és a nyugati ipari szereplők egyidejű jelenléte olyan autóipari klasztert hozhat létre, amely mindkét irányból vonzza a befektetéseket.

Ez az ökoszisztéma különösen versenyképesnek bizonyulhat a globális elektromosautó-ágazatban.

Emellett olyan meghatározó nyugati szereplők is itt valósítják meg új elektromosautó-projektjeiket, mint a BMW és a Mercedes-Benz. Mindez Magyarországot egyszerre teheti a kínai befektetők európai hídfőállásává, valamint az elektromos járműgyártás egyik kontinentális központjává.

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ursula von der Leyen kerek perec megmondta, miről tárgyal Magyar Péter kormányával
Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is
