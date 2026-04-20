Nem mindennapi szervezés a belvárosi építkezésen: százéves épületeket kellet óvni, már szerkezetkész a kollégium

Elérte szerkezetkész állapotát a Budapest VIII. kerületében megvalósuló Tertio Millennio Központ és Diákszállás. A Merkbau kivitelezésében épülő, nyolcszintes komplexum a következő tanévtől több mint kétszáz diáknak biztosít lakhatást és közösségi tereket - írta közleményében a cég.

A Diószegi Sámuel utcában épülő katolikus kollégiumi központ több mint 3200 négyzetméteres, hat emeletet, valamint a pincét és a földszintet magában foglaló épület. A klasszikus lakófunkciók mellett nagy hangsúlyt fektet a közösségi élet támogatására is: az állandó jelleggel 225 főt befogadó szálláson a lakószobák mellett tanuló- és közösségi terek, zeneszoba, nagykonyha, valamint egy tetőterasz is épül.

A beruházás egyik legnagyobb szakmai kihívását a sűrűn beépített belvárosi környezet jelenti: mivel az építési terület szűk és csupán egy irányból közelíthető meg, a hagyományos anyagtárolás nem megoldható,

a kivitelezőnek emiatt folyamatos és precíz, úgynevezett just-in-time logisztikát kell alkalmaznia.

Az építőanyagokat az érkezésüket követően szinte azonnal beépítik, hogy helyet biztosítsanak a következő szállítmánynak. Emellett különös gondosságot igényelt a szomszédos, több mint százéves épületek állékonyságának megóvása is, főként az alapozási munkálatok során.

Forrás: Merkbau Zrt.

Mészáros Attila, a kivitelező cég vállalkozási igazgatóhelyettese szerint komoly szakmai teljesítmény egy ennyire egyedi és összetett projekt esetében a szerkezetkész állapot elérése. A kivitelezés a tervek szerint halad tovább, az elsődleges cél pedig az, hogy

a fiatalok a következő tanév kezdetén már birtokba vehessék a létesítményt.

Címlapkép forrása: Merkbau