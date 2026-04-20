Óriási csőd Magyarországon: tízmilliárdok sorsa került veszélybe az egyetemi alapítvány cégének bedőlésével
Ingatlan

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem alapítványához tartozó HUMDA ellen, amelyet eredetileg a hazai motorsport fellendítésére hozták létre. A vállalat bedőlése több tízmilliárd forint sorsát teszi bizonytalanná, egyúttal élesen rávilágít a 2021-ben bevezetett alapítványi modell sebezhetőségére - írta meg a HVG.

A HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. küldetését még 2020-ban határozta meg a kormány, valamint Palkovics László akkori innovációs és technológiai miniszter: a cél az autó- és motorsport koordinálása volt. Abban reménykedtek, hogy a debreceni autóipari beruházásokkal párhuzamosan Magyarország ezen a területen is meghatározóvá válhat.

A vállalat pénzügyi problémái azonban már egy évvel ezelőtt is egyértelműek voltak. Az akkori mérlegbeszámolóból kiderült, hogy az 50 milliárd forintos eszközállománnyal rendelkező cég

évek óta súlyos veszteségeket termel, a saját tőkéje pedig lényegében elolvadt.

Mára a helyzet odáig fajult, hogy a választások után az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette az irányítást, és megkezdődött a felszámolás.

A cég fizetésképtelensége jól mutatja a felsőoktatási intézmények 2021-es modellváltásának kockázatait és a rendszer kiszolgáltatottságát: ekkor kerültek az állami egyetemek fenntartói jogai a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz, a KEKVA-khoz, amelyeknek a kuratóriumait a kormányhoz közel álló tisztviselők vették át. A győri egyetem cégének bukása épp egy olyan időszakban tesz bizonytalanná tízmilliárdokat, amikor a hírek szerint az új kormány már az egyetemi alapítványok megszüntetésére készül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

