Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is
Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is

Keretkimerülés miatt teljesen felfüggeszti a kormány az uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási program igénylését, most már a leghátrányosabb helyzetű régiókban is. Utoljára április 23-án, csütörtökön lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon. Múlt héten Budapesten és hét fejlettebb vármegyében függesztették fel a programot.
Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 202banan:

A mostani felfüggesztés csak az utóbbit érinti, és a leghátrányosabb helyzetű régiókkal együtt immár a teljes lezárást jelenti:

  • Észak-Magyarország (Nógrád Vármegye, Heves Vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye),
  • Észak-Alföld (Jász-Nagykun Szolnok Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegye),
  • Dél-Alföld (Bács-Kiskun Vármegye, Csongrád-Csanád Vármegye, Békés Vármegye),
  • Dél-Dunántúl (Tolna Vármegye, Baranya Vármegye, Somogy Vármegye).

Támogatási kérelem benyújtására tehát utoljára április 23-án, a LakosságMFBFB Pont Plusz fiókhálózat nyitvatartási idejének végéig van lehetőség.

"Ezzel a lépéssel a program valamennyi kerete felfüggesztésre kerül,

A talajvíz fenyegette és süllyedni kezdett a történelmi építmény: így hozták vissza a pusztulás széléről

Óriási a pánik a tehetős ügyfelek körében: egyetlen amerikai bejelentés miatt teljesen leálltak a vásárlások

Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért

ami egyértelműen jelzi, hogy a program rendkívül nagy érdeklődés mellett, sikeresen valósult meg, a rendelkezésre álló források teljes lekötésével

– közölte LinkedIn-oldalán Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

Papp Roland
NGM - Lakáspolitika Fejlesztési Főosztály, főosztályvezető
Fontos, hogy a fentiek nem érintik a Vidéki Otthonfelújítási Programot, amely esetében a kérelmek benyújtására változatlanul 2026. június 30-ig van lehetőség

– tette hozzá.

A talajvíz fenyegette és süllyedni kezdett a történelmi építmény: így hozták vissza a pusztulás széléről

Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

Pórul jártak az eladók: elszálltak az árak az állami program miatt, tömegével tűnnek el a vevők az eddigi kedvenc környékről

Lakásfelújítók, figyelem: az ország egy részén leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot!

Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

Women's Money & Mindset Day 2026

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ursula von der Leyen kerek perec megmondta, miről tárgyal Magyar Péter kormányával
