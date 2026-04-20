Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is

Kétféle otthonfelújítási program fut Magyarországon 202banan:
- A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program, amely jelen állás szerint 2026. június 3áigig tart, sorsa az új kormány kezében van.
- Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és október óta akár 10 millió forintot is elérő, kifejezetten energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program is a 2007 előtt épült családi házakra, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Erről az uniós finanszírozású, az MFB Pontokon elérhető programról és legutóbbi változásairól részletesen itt írtunk.
A mostani felfüggesztés csak az utóbbit érinti, és a leghátrányosabb helyzetű régiókkal együtt immár a teljes lezárást jelenti:
- Észak-Magyarország (Nógrád Vármegye, Heves Vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye),
- Észak-Alföld (Jász-Nagykun Szolnok Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegye),
- Dél-Alföld (Bács-Kiskun Vármegye, Csongrád-Csanád Vármegye, Békés Vármegye),
- Dél-Dunántúl (Tolna Vármegye, Baranya Vármegye, Somogy Vármegye).
Támogatási kérelem benyújtására tehát utoljára április 23-án, a LakosságMFBFB Pont Plusz fiókhálózat nyitvatartási idejének végéig van lehetőség.
"Ezzel a lépéssel a program valamennyi kerete felfüggesztésre kerül,
ami egyértelműen jelzi, hogy a program rendkívül nagy érdeklődés mellett, sikeresen valósult meg, a rendelkezésre álló források teljes lekötésével
– közölte LinkedIn-oldalán Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.
Fontos, hogy a fentiek nem érintik a Vidéki Otthonfelújítási Programot, amely esetében a kérelmek benyújtására változatlanul 2026. június 30-ig van lehetőség
– tette hozzá.
