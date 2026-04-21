Egészségügyi veszélyhelyzet jöhet a magyar nagyvárosban: kitört a pánik, már a klímákat is tilos bekapcsolni

A probléma először az Oladi plató elnevezésű családi házas övezetben jelentkezett, de mára kiderült, hogy
a város több pontja is érintett.
A levegőből és a kőzetből vett minták egyaránt jelentős mennyiségben mutatták ki a hosszú távon rákkeltő, rendkívül veszélyes amfibol azbesztrostokat. A szennyezettség mértéke kritikus. Néhol a hazai egészségügyi határérték harminc-negyvenszeresét is eléri, ami a szigorúbb osztrák normáknak már a 300-400-szorosa.
A mérgező por olcsó kőzúzalékkal került Szombathelyre, és nagy valószínűséggel más nyugat-magyarországi településekre is.
Ezt az építőanyagot úgy értékesítették az osztrák bányákból, hogy azbeszttartalmáról semmilyen tájékoztatást nem adtak. Bár az érintett négy bányát azóta bezárták, a Vas Vármegyei Kormányhivatal az osztrák kancellárhoz, az osztrák környezetvédelmi miniszterhez, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökséghez fordult az ügyben.
A közvetlen egészségügyi kockázat elhárítása érdekében a szombathelyi közgyűlés számos parkoló és közterület lezárásáról döntött. A mintegy ezerfős Oladi városrészbe csak a célforgalmat engedik be, és óránkénti 10 kilométeres sebességkorlátozást vezettek be. Az utcákat folyamatosan locsolják, hogy megakadályozzák a por felkavarodását. A területre már a posta és az ételfutárok sem mennek be, emellett a hulladékszállítás rendje is megváltozott.
A kialakult pánik miatt ingatlanpiaci árzuhanás indult meg a környéken, a lakók többsége pedig legszívesebben elköltözne.
A kormányhivatal FFP2-es és FFP3-as maszkokat oszt a környéken élőknek. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Arra kérik a lakosságot, hogy minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, a gyermekeket tartsák zárt térben, és mellőzzék a babakocsis sétákat. Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy a lakosság ne kapcsolja be a lakossági klímaberendezéseket.
A végleges megoldást 12 kilométernyi útszakasz teljes körű újraaszfaltozása jelenti, amelyet a tervek szerint két hónapon belül elvégeznek. A 2,5-3 milliárd forintra becsült azonnali beruházást a város önállóan nem tudná kigazdálkodni. Nemény András polgármester jelzése nyomán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ígéretet tett a segítségre. A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormány a vis maior alapból finanszírozza a munkálatokat, így elkerülhető az önkormányzat fizetésképtelenné válása.
