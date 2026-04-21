Elérte a mélypontot a magyar ingatlanpiac, de egyre nő a külföldi befektetők aránya

A mérsékelt gazdasági növekedés ellenére bizonyos szegmensek jól teljesítettek a tavalyi év során: a turizmus fellendülése javította a szállodaipar teljesítményét, a fogyasztói bizalom kétéves csúcsa pedig a kiskereskedelemnek adott új lendületet.
A budapesti irodapiacon az üresedési ráta 12,5 százalékra, a hosszú távú átlag alá mérséklődött.
Ezzel szemben az ipari és logisztikai piacon ugrásszerűen, 12,8 százalékra nőtt a kihasználatlan területek aránya, ami régiós szinten is kiugrónak számít, és a budapesti és az agglomerációs piacon átadott jelentős új állománynak, valamint a gyenge keresletnek tudható be.
Az elemzők szerint az üresedés mindkét szegmensben tovább nőhet, az irodapiacon pedig 2026-ra várhatóan ismét átlag feletti lesz, köszönhetően az állami hivatalok új irodákba költözésének.
Nagy Tamás, az MNB Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatója a Kereskedelmiingatlan-piaci jelentés online sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy ha az új kormány érkezése után valóban sikerül feloldani a befagyasztott uniós forrásokat, az pozitív felfelé mutató kockázatot jelent a fogyasztás és beruházás-alapú növekedési kilátásokban. Nagy várakozása szerint majd csak a 2027-es évtől tud megvalósulni a felkészülés a források lehívására, de a várakozásokat addig is pozitívan befolyásolják ezek a kilátások.
A kereskedelmi ingatlanok finanszírozás bankok hitelezési aktivitása élénkült, bár a finanszírozási feltételek szigorodtak az irodapiaci és a lakáspiaci kockázatok miatt, amire válaszul egyébként a jegybank is plusz biztonsági tőkekövetelményt vezetett be. A pénzintézetek 54 százalékkal több kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelt folyósítottak, amiket túlnyomórészt építési céllal vették fel, szinte kizárólag a fővárosi régióra fókuszálva.
Irodapiac
Bár 2025-ben javultak a budapesti irodapiac mutatói, és a kevés új átadásnak köszönhetően mérséklődött az üresedési ráta, a közeljövő komoly kihívásokat tartogat. A bérleti díjakon jelenleg erős árnyomás tapasztalható mind az új bérlők, mind a szerződéshosszabbítások esetében – mondta el Nagy.
- Tavaly a budapesti irodapiacon a nettó abszorpció meghaladta az új átadások volumenét, emiatt az üresedési ráta 1,6 százalékponttal, 12,5 százalékra csökkent.
- Az új állomány bővülése a megelőző két év átlagának csupán a felét tette ki.
- A túlkínálat kockázata egyre fenyegetőbb, mert a 2026-ra tervezett átadások mértéke akár a 335 ezer négyzetmétert is elérheti, ami történelmi csúcsot jelent.
Ezeknek az épületeknek a túlnyomó többsége, több mint 80 százaléka elsősorban állami intézmények saját használatára épül. Amikor ezek a szervek beköltöznek az új központokba, a hátrahagyott, megüresedő épületek miatt az üresedési ráta ismét emelkedésnek indul,
Ennek mértéke összességében az 1 százalékpontot is meghaladhatja.
A régió más fővárosaiban is hasonló folyamatok zajlottak. A megelőző évhez képest mindenhol kevesebb új irodaterületet adtak át. Ennek hatására – a növekvő üresedést mutató Pozsony kivételével – Budapesten, Bukarestben, Prágában, Szófiában és Varsóban is csökkent az üresedési ráta. Bár a hazai mutatók javultak, regionális összevetésben Szófia mellett továbbra is Budapesten a legmagasabb a fejlesztés alatt álló irodák aránya a meglévő állományhoz viszonyítva.
Ipar és logisztika
Jelentősen megugrott az ipari és logisztikai ingatlanok üresedési rátája 2025-ben a tendencia mind a fővárosban, mind országosan megfigyelhető, mivel a piacra kerülő hatalmas mennyiségű új csarnokterületet a bérleti kereslet nem tudta felszívni.
- Budapesten és környékén az üresedési ráta egy év alatt 4,9 százalékponttal, 12,8 százalékra emelkedett 2025 végére. Ez a mutató jócskán meghaladja a hosszú távú átlagot.
A növekedés fő oka a magas átadási volumen és az ehhez képest gyenge bérleti kereslet. Tavaly 327 ezer négyzetméternyi új ipari területet adtak át a főváros térségében, de ennek mindössze 60 százalékára volt bérlő az átadás pillanatában.
A nettó piaci felszívás ráadásul alig 108 ezer négyzetmétert tett ki, ami az elmúlt tíz év egyik leggyengébb eredménye.
A helyzet 2026-ban is hasonló maradhat: a főváros agglomerációjában ugyanis további 289 ezer négyzetméternyi csarnok átadását tervezik, amelynek az év végén még kevesebb mint a felére kötöttek előbérleti szerződést. Bár Budapesten a bruttó bérleti kereslet 9 százalékkal, 667 ezer négyzetméterre nőtt, a kínálati bérleti díjak enyhén csökkentek.
Eközben az új fejlesztések súlypontja az ipari beruházások miatt egyértelműen a kelet-magyarországi régióba helyeződött át. 2026-ban országszerte újabb 2 millió négyzetméter átadása várható, 60 százaléka Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán és Szegeden zajló nagyipari beruházásokhoz kapcsolódik. A közép-magyarországi régióra, a fővárost is beleértve, a fejlesztések 28 százaléka, míg a nyugati országrészre csupán 12 százaléka jut.
Befektetési piac
Három évnyi csökkenés után 2025-ben
ismét élet költözött a hazai befektetési piacra.
A mintegy 903 millió eurós forgalom kétharmadát a már hozamtermelő ingatlanok adásvétele adta, a fennmaradó egyharmad felújításra vagy értéknövelő funkcióváltásra váró projektekből, illetve saját célra vásárolt épületekből tevődött össze.
Bár a növekedés látványos, hiszen a teljes forgalom 123 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, a piac a 2016 és 2021 közötti időszak fényében még mindig visszafogottan teljesít.
- A befektetések legnagyobb része, 38 százaléka irodaházakhoz kötődött.
- Ezt követték a további fejlesztést igénylő ingatlanok 24 százalékkal,
- a szállodák 18 százalékkal, valamint
- az ipari-logisztikai létesítmények 17 százalékkal.
- A kiskereskedelmi szektor mindössze 2 százalékos részesedést ért el.
Az évet erősen meghatározták a nagyszabású tranzakciók: a teljes volumen 43 százalékát mindössze négy nagy értékű üzlet tette ki.
A prémium befektetési hozamok az év során stabilak maradtak: a mutató az év végén az irodák és a logisztikai központok esetében 7 százalékon, a bevásárlóközpontoknál pedig 6,75 százalékon állt.
A hazai befektetők aránya a korábbi 73-ról 61 százalékra csökkent, ami kiegyensúlyozottabbá tette a piacot.
Az arány elmarad az elmúlt négy évben megszokott szintektől is, és jól mutatja, hogy megerősödött a külföldi tőke jelenléte. A határon túlról érkező befektetések jelentős része az Egyesült Arab Emírségekből, Törökországból, Csehországból, Kínából és az Egyesült Államokból származott.
A RICS ingatlanszakmai felmérése alapján a válaszadó szakemberek 64 százaléka úgy véli, hogy a hazai piac elérte a ciklus mélypontját és szintén pozitívum, hogy további visszaesésre már senki sem számít. A magyarországi élénkülés egy tágabb, nemzetközi trend szerves része:
- a kelet-közép-európai régióban a tranzakciós volumen átlagosan egyharmadával nőtt.
- Csehországban és Szlovákiában a hazainál is nagyobb, 150 százalék körüli ugrást regisztráltak.
- Európai szinten 18 százalékos volt a befektetési forgalom bővülése.
A kereskedelmi ingatlanok értékeltsége mind Nyugat-Európában, mind a régióban javulni kezdett. A hozamok a legtöbb piacon stagnáltak, ami segített stabilizálni az árakat. Budapesten a prémium irodabefektetések értéke 2024 végéhez képest 2 százalékkal nőtt, ugyanakkor, ha a 2022 közepe óta tartó leértékelődési hullám egészét nézzük,
a fővárosi irodák értéke a prémium hozamok és a bérleti díjak alapján még mindig mintegy 22 százalékos mínuszban van az akkori csúcshoz képest.
Nagy Tamás azonban figyelmeztetett:
ez egyelőre egy törékeny fordulat, az emelkedő hozamelvárások ismét korrekcióba fordíthatják a tőkeértékváltozást".
Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk
Mutatjuk a mellbevágó számokat.
Vonatra szállnál repülő helyett? Sok sikert a foglaláshoz!
„Kőkorszaki” a határon átnyúló vasúti jegyfoglalási rendszer az EU-ban.
Váratlan húzás Amerikától: évtizedek óta ki akarják vonni a legendás „Warthog” csatarepülőgépeket, de újabb éveket kapnak
Jól teljesítettek a kritikus helyzetben.
Megszólalt a Tisza frakcióvezetője a 2027-es költségvetésről
Lezárultak a mai parlamenti egyeztetések.
Kiderült a gigantikus hadiüzlet titka: több milliárd eurót kérnek a hajókért, de van egy hatalmas bökkenő
A haditengerészet sosem volt olcsó mulatság.
Kiderült, hogy nézhet ki Amerika hatodik generációs haditengerészeti vadászgépe: videón bukkant fel az F/A-XX
Augusztusban várható a nagy döntés.
Érkezik a Lidl, amelyre hosszú idő óta sokan várnak
Úgy tűnik elgördültek az adminisztratív akadályok.
Váratlan fordulat az időjárásban: olyan fagy csaphat le Magyarországra, amilyet 1959 óta nem láttunk
A hidegrekordhoz is közel lehetünk.
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!