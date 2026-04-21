Elérte a mélypontot a magyar ingatlanpiac, de egyre nő a külföldi befektetők aránya

A hazai kereskedelmi ingatlanpiac jelenleg a ciklus alján tartózkodik, de tavaly már megjelentek a javulás első jelei – ismertette a Magyar Nemzeti Bank félévente megjelenő Kereskedelmiingatlan-piaci jelentésének egyik fő üzenetét. A szektor kilátásai összességében azonban továbbra is bizonytalanok: míg a turizmus és a kiskereskedelem magára talált, az ipari és logisztikai ingatlanok üresedési rátája jelentősen megnőtt. Az év elején éppen kialakuló derűlátást pedig a kiéleződő geopolitikai feszültségek árnyékolták be. Eközben megerősödött a külföldi tőke jelenléte, a befektetések magasabb hányada származott külföldről tavaly.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A mérsékelt gazdasági növekedés ellenére bizonyos szegmensek jól teljesítettek a tavalyi év során: a turizmus fellendülése javította a szállodaipar teljesítményét, a fogyasztói bizalom kétéves csúcsa pedig a kiskereskedelemnek adott új lendületet.

A budapesti irodapiacon az üresedési ráta 12,5 százalékra, a hosszú távú átlag alá mérséklődött.

Ezzel szemben az ipari és logisztikai piacon ugrásszerűen, 12,8 százalékra nőtt a kihasználatlan területek aránya, ami régiós szinten is kiugrónak számít, és a budapesti és az agglomerációs piacon átadott jelentős új állománynak, valamint a gyenge keresletnek tudható be.

Az elemzők szerint az üresedés mindkét szegmensben tovább nőhet, az irodapiacon pedig 2026-ra várhatóan ismét átlag feletti lesz, köszönhetően az állami hivatalok új irodákba költözésének.

Nagy Tamás Magyar Nemzeti Bank, igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság MSc. közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte pénzügy szakirányon.

Nagy Tamás, az MNB Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatója a Kereskedelmiingatlan-piaci jelentés online sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy ha az új kormány érkezése után valóban sikerül feloldani a befagyasztott uniós forrásokat, az pozitív felfelé mutató kockázatot jelent a fogyasztás és beruházás-alapú növekedési kilátásokban. Nagy várakozása szerint majd csak a 2027-es évtől tud megvalósulni a felkészülés a források lehívására, de a várakozásokat addig is pozitívan befolyásolják ezek a kilátások.

A kereskedelmi ingatlanok finanszírozás bankok hitelezési aktivitása élénkült, bár a finanszírozási feltételek szigorodtak az irodapiaci és a lakáspiaci kockázatok miatt, amire válaszul egyébként a jegybank is plusz biztonsági tőkekövetelményt vezetett be. A pénzintézetek 54 százalékkal több kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelt folyósítottak, amiket túlnyomórészt építési céllal vették fel, szinte kizárólag a fővárosi régióra fókuszálva.

Irodapiac

Bár 2025-ben javultak a budapesti irodapiac mutatói, és a kevés új átadásnak köszönhetően mérséklődött az üresedési ráta, a közeljövő komoly kihívásokat tartogat. A bérleti díjakon jelenleg erős árnyomás tapasztalható mind az új bérlők, mind a szerződéshosszabbítások esetében – mondta el Nagy.

Tavaly a budapesti irodapiacon a nettó abszorpció meghaladta az új átadások volumenét, emiatt az üresedési ráta 1,6 százalékponttal, 12,5 százalékra csökkent.

Az új állomány bővülése a megelőző két év átlagának csupán a felét tette ki.

A túlkínálat kockázata egyre fenyegetőbb, mert a 2026-ra tervezett átadások mértéke akár a 335 ezer négyzetmétert is elérheti, ami történelmi csúcsot jelent.

Ezeknek az épületeknek a túlnyomó többsége, több mint 80 százaléka elsősorban állami intézmények saját használatára épül. Amikor ezek a szervek beköltöznek az új központokba, a hátrahagyott, megüresedő épületek miatt az üresedési ráta ismét emelkedésnek indul,

Ennek mértéke összességében az 1 százalékpontot is meghaladhatja.

A régió más fővárosaiban is hasonló folyamatok zajlottak. A megelőző évhez képest mindenhol kevesebb új irodaterületet adtak át. Ennek hatására – a növekvő üresedést mutató Pozsony kivételével – Budapesten, Bukarestben, Prágában, Szófiában és Varsóban is csökkent az üresedési ráta. Bár a hazai mutatók javultak, regionális összevetésben Szófia mellett továbbra is Budapesten a legmagasabb a fejlesztés alatt álló irodák aránya a meglévő állományhoz viszonyítva.

Ipar és logisztika

Jelentősen megugrott az ipari és logisztikai ingatlanok üresedési rátája 2025-ben a tendencia mind a fővárosban, mind országosan megfigyelhető, mivel a piacra kerülő hatalmas mennyiségű új csarnokterületet a bérleti kereslet nem tudta felszívni.

Budapesten és környékén az üresedési ráta egy év alatt 4,9 százalékponttal, 12,8 százalékra emelkedett 2025 végére. Ez a mutató jócskán meghaladja a hosszú távú átlagot.

A növekedés fő oka a magas átadási volumen és az ehhez képest gyenge bérleti kereslet. Tavaly 327 ezer négyzetméternyi új ipari területet adtak át a főváros térségében, de ennek mindössze 60 százalékára volt bérlő az átadás pillanatában.

A nettó piaci felszívás ráadásul alig 108 ezer négyzetmétert tett ki, ami az elmúlt tíz év egyik leggyengébb eredménye.

A helyzet 2026-ban is hasonló maradhat: a főváros agglomerációjában ugyanis további 289 ezer négyzetméternyi csarnok átadását tervezik, amelynek az év végén még kevesebb mint a felére kötöttek előbérleti szerződést. Bár Budapesten a bruttó bérleti kereslet 9 százalékkal, 667 ezer négyzetméterre nőtt, a kínálati bérleti díjak enyhén csökkentek.

Eközben az új fejlesztések súlypontja az ipari beruházások miatt egyértelműen a kelet-magyarországi régióba helyeződött át. 2026-ban országszerte újabb 2 millió négyzetméter átadása várható, 60 százaléka Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán és Szegeden zajló nagyipari beruházásokhoz kapcsolódik. A közép-magyarországi régióra, a fővárost is beleértve, a fejlesztések 28 százaléka, míg a nyugati országrészre csupán 12 százaléka jut.

Befektetési piac

Három évnyi csökkenés után 2025-ben

ismét élet költözött a hazai befektetési piacra.

A mintegy 903 millió eurós forgalom kétharmadát a már hozamtermelő ingatlanok adásvétele adta, a fennmaradó egyharmad felújításra vagy értéknövelő funkcióváltásra váró projektekből, illetve saját célra vásárolt épületekből tevődött össze.

Bár a növekedés látványos, hiszen a teljes forgalom 123 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, a piac a 2016 és 2021 közötti időszak fényében még mindig visszafogottan teljesít.

A befektetések legnagyobb része, 38 százaléka irodaházakhoz kötődött.

kötődött. Ezt követték a további fejlesztést igénylő ingatlanok 24 százalékkal,

24 százalékkal, a szállodák 18 százalékkal, valamint

18 százalékkal, valamint az ipari-logisztikai létesítmények 17 százalékkal.

létesítmények 17 százalékkal. A kiskereskedelmi szektor mindössze 2 százalékos részesedést ért el.

Az évet erősen meghatározták a nagyszabású tranzakciók: a teljes volumen 43 százalékát mindössze négy nagy értékű üzlet tette ki.

A prémium befektetési hozamok az év során stabilak maradtak: a mutató az év végén az irodák és a logisztikai központok esetében 7 százalékon, a bevásárlóközpontoknál pedig 6,75 százalékon állt.

A hazai befektetők aránya a korábbi 73-ról 61 százalékra csökkent, ami kiegyensúlyozottabbá tette a piacot.

Az arány elmarad az elmúlt négy évben megszokott szintektől is, és jól mutatja, hogy megerősödött a külföldi tőke jelenléte. A határon túlról érkező befektetések jelentős része az Egyesült Arab Emírségekből, Törökországból, Csehországból, Kínából és az Egyesült Államokból származott.

A RICS ingatlanszakmai felmérése alapján a válaszadó szakemberek 64 százaléka úgy véli, hogy a hazai piac elérte a ciklus mélypontját és szintén pozitívum, hogy további visszaesésre már senki sem számít. A magyarországi élénkülés egy tágabb, nemzetközi trend szerves része:

a kelet-közép-európai régióban a tranzakciós volumen átlagosan egyharmadával nőtt.

régióban a tranzakciós volumen átlagosan egyharmadával nőtt. Csehországban és Szlovákiában a hazainál is nagyobb, 150 százalék körüli ugrást regisztráltak.

és a hazainál is nagyobb, 150 százalék körüli ugrást regisztráltak. Európai szinten 18 százalékos volt a befektetési forgalom bővülése.

A kereskedelmi ingatlanok értékeltsége mind Nyugat-Európában, mind a régióban javulni kezdett. A hozamok a legtöbb piacon stagnáltak, ami segített stabilizálni az árakat. Budapesten a prémium irodabefektetések értéke 2024 végéhez képest 2 százalékkal nőtt, ugyanakkor, ha a 2022 közepe óta tartó leértékelődési hullám egészét nézzük,

a fővárosi irodák értéke a prémium hozamok és a bérleti díjak alapján még mindig mintegy 22 százalékos mínuszban van az akkori csúcshoz képest.

Nagy Tamás azonban figyelmeztetett:

ez egyelőre egy törékeny fordulat, az emelkedő hozamelvárások ismét korrekcióba fordíthatják a tőkeértékváltozást".

