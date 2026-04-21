Fordulat a választások után: élénkülő érdeklődés a magyar lakások iránt két gazdag országból

Az ingatlan.com idén hetente 3-4 ezer külföldről érkező telefonos érdeklődést mért a felületén meghirdetett eladó lakások és házak iránt, de a választások után bizonyos országokból érezhetően felélénkült a kereslet.
Ez annak a fényében érdekes, hogy a külföldiek érdeklődése éves összevetésben alapvetően csökkenő tendenciát mutat
– idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.
Az érdeklődések közül nem lehet pontosan elkülöníteni a külföldi befektetési célú vásárlókét, valamint a hazaköltözés fontolgató magyarokét - ez utóbbiak azért is izgalmasak, mert ők hozzájárulhatnak a munkaerőhiány kezeléséhez, hazai jelenlétük pedig erősítheti a gazdasági növekedést is.
A választások utáni héten különösen Svájcból érkező lakáspiaci kereslet havi összevetésben több mint 25 százalékkal nőtt, éves szinten több mint 43 százalékos javulásnak felel meg. Az Egyesült Államokból érkező érdeklődéseknél az előző héthez képest 37 százalékos bővülést történt, éves összevetésben pedig másfélszeresére nőtt a kereslet.
Emellett Spanyolország és Izrael szintén látványos bővülést mutatott havi szinten, a kisebb keresleti volumennel rendelkező országok közül Görögországból, Ciprusról és Finnországból indult be intenzívebb érdeklődés a választásokat követő héten a magyarországi eladó lakások iránt.
Továbbra is Ausztriából, Németországból és az Egyesült Királyságból érkeznek a legnagyobb számban telefonos érdeklődések a hazai lakások és házak iránt, mivel a külföldről érkező érdeklődések majdnem 50 százaléka ezekhez az országokhoz köthető - írja a közlemény. A választások utáni héten kiemelkedik az Egyesült Királyság, ahonnan havi összevetésben 17 százalékkal ugrottak meg az érdeklődések, viszont 7 százalékkal elmaradnak az egy évvel ezelőtti keresleti szinttől.
Hol és mennyiért keresnek lakást a külföldről érdeklődők?
A területi bontás szerint a főváros volt a kereslet fókuszában: az érdeklődések 30 százaléka budapesti lakóingatlanokra irányult.
A legnépszerűbb városrészek között volt
- a II.,
- XIII. és
- a VI. kerület, amelyek 9 százalékát adták az összeg érdeklődésnek.
A keresettebb kerületek közé sorolható még
- III.,
- a XI. és
- a XIII. kerület is.
Emellett a debreceni, siófoki, soproni, szegedi, győri, pécsi, miskolci és kecskeméti lakóingatlanok is népszerűek voltak a külföldről jövő érdeklődéseket nézve. Balogh szerint ez arra utal, hogy Budapesten belül a slágerkerületek, a fővároson kívül pedig határ menti nagyvárosok mellett az egyetemvárosok és az ipari központok iránti érdeklődés mondható kiemelkedőnek.
A részletes adatokból az is látszik, hogy a külföldiek nem luxuskategóriában keresnek ingatlant. A Svájcból és USA-ból érdeklődők körében együtt nézve a 41-80 millió forintos ársáv volt a legnépszerűbb, ezen belül az amerikai keresések különösen erősen koncentrálódtak ebbe a kategóriába. A Svájcból jövő érdeklődések ezzel szemben valamivel szélesebb sávban, a 40-120 millió forintért eladó lakóingatlanokra koncentrálódott.
Az ingatlan.com által mért összes külföldi telefonos érdeklődés közel háromnegyede 80 millió forintnál olcsóbb lakásokra és házakra érkezett.
A címlapkép illusztráció.

Gátlástalan csalás terjed: kriptovalutáért ígérnek áthaladást a hajóknak a Hormuzi-szoroson
Nem az iráni hatóságok küldték.
Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell
Kényszerpályára került az egykor csodált skandináv állam.
Kimondta az uniós bíróság a végső ítéletet: súlyos vereséget szenvedett az Orbán-kormány a legvitatottabb törvény ügyében
Pont került a 2021-ben elfogadott törvény körüli ügy végére.
Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde
Optimisták, de vannak kockázatok.
Kiszivárgott a belső levél: kiderült, hová költözik a magyar kutatóhálózat vezetősége
A HUN-REN egyes igazgatóságai költöznek.
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!