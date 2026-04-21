Kiszivárgott a belső levél: kiderült, hová költözik a magyar kutatóhálózat vezetősége

A HUN-REN sajtómegkeresésekre megerősítette, hogy központi igazgatóságának munkatársai várhatóan május folyamán a budapesti Infopark E épületébe költöznek, miután az egy belső levelezésből kiszivárgott.

Infopark E épület. Forrás: Hazai középületek, BME. Fotó: Frikker Zsolt

A dél-budai Infoparkban található épület a Gránit Alapkezelő Zrt. tulajdonában áll. A levél szerint a hálózat részlegei közül a szervezet Jogi és Megfelelőségi, Informatikai, Gazdálkodási, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési, illetve Humán Erőforrás Igazgatósága költözik az Inforpark E épületének 3. emeletére. A költözés pontos ideje attól függ, hogy mikor készül el a kivitelezés és az irodák berendezése - áll a levélben.

