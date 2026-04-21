Különös dolgok bukkannak fel a magyar főváros elhagyatott üzleteiben - Mutatjuk, mik lepik el a kirakatokat a következő hetekben

Minden évben más-más budapesti kerületben szervezik a Nyitva! Fesztivált, amelynek keretében üres budapesti üzletek számára keresnek támogatott keretek között bérlőt, új életet lehelve a város kereskedelmi szövetébe. Most a Józsefvárosba, azaz a VIII. kerületbe költözik az esemény, amely április 24-26. között nyitóhétvégével várja az érdeklődőket a Népszínház utcában.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Nyitva! Fesztivál során kiadó budapesti üzlethelyiségekbe kiválasztott kreatív, illetve üzleti kezdeményezések költöznek be egy hónapra, és teszik próbára ötletüket csökkentett kockázattal. Az üres üzletek így megmutathatják a bennük rejlő lehetőségeket, és a kiadás esélye mérhetően nő. A kezdeményezés lényege, hogy

ez alatt az egy hónap alatt a tulajdonosok és a beköltözők együttműködhetnek, hogy azt követően megalapozott döntést hozhassanak a folytatásról.

A szervező a KÉK Kortárs Építészeti Központ, az építészet, az épített környezet és a városfejlődés kérdéseivel foglalkozó független szakmai intézmény.

A KÉK 2012-ben indította a Lakatlan programot azzal céllal, hogy megoldást találjon az üres budapesti ingatlanok közösségi hasznosítására. Szándékuk szerint olyan kezdeményezéseket támogatnak,

amelyek javítják a város társadalmi kohézióját, életminőségét és hozzájárulnak a helyi gazdaság élénkítéséhez.

Őket pedig olyan ingatlantulajdonosokkal kapcsolják össze, akik helyiségüket, épületüket vagy telküket, illetve ezek környezetét a közösséggel együtt szeretnék hasznosítani.

Április 24. és június 13. között már a fesztivál ötödik, józsefvárosi kiadását rendezik meg, amelyet a KÉK - Kortárs Építészeti Központ és a Rév8, a Józsefvárosi Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseit, terveit megvalósító szervezet. szervez a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. A fesztivál célja, hogy

a Népszínház utcában és környékén régóta üresen álló üzlethelyiségek új bérlőkre találjanak, új lendületet hozva a városrész életébe.

A mostani beköltözők:

a MicroVibes mikrozöld termesztő,

az Upcycling Space by Secontaste pazarlásmentes pop-up bolt,

a LUPÉ alkotótér, oktatási helyszín és fotóművészeti stúdió,

a ChewBabka babka műhely,

Ólomüveg Mónika műhelye, aki hagyományos technikával alkot, és workshopokat tart,

a Menedék reKult - újrahasznosító és találkozási pont,

a MODULÁRIS befogadó közösségi tér,

valamint a MAACRAFT - The social workshop, ahol autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő alkotók által készített design tárgyakat lehet megvásárolni, és a látogatók a műhelymunka folyamatába is betekinthetnek.

A nyitóhétvégén a frissen beköltöző vállalkozók eseményekkel és workshopokkal készülnek, lesz helytörténeti séta és kiállítás, filmvetítés. A teljes program elérhető a Nyitva! Fesztivál honlapján és a nyitóhétvége facebook-eseményében.

