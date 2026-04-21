Rá sem fogunk ismerni az ikonikus hazai szállodára: mutatjuk, milyen különleges újdonságot kap a legfelső emelet

Az 1982-ben átadott, eredetileg Hotel Atrium Hyatt néven ismert épület átalakítása 2023 novembere óta tart. Bár

a kilencemeletes szállodát szinte teljesen visszabontották,

megőrzik a karakterét: megmarad az amerikai szállodaláncokat idéző átrium és a benne álló felvonótorony is. A megújuló épület leglátványosabb újítása a tizedik emeleten helyet kapó skybar és panorámaétterem lesz. A terveket a New York-i Asymptote Architecture, a Front homlokzattervező stúdió és a hazai Bánáti + Hartvig Építész Iroda készítette. A generálkivitelező az olasz Pichler Projects vállalattal dolgozik együtt a főhomlokzat kialakításán.

A munkálatok az elmúlt közel egy évben jelentősen előrehaladtak. A tetőszigetelés már nagyjából elkészült, és folyamatos a mellékhomlokzatok burkolása is. Ezzel párhuzamosan zajlik a gépészeti és az elektromos rendszerek teljes modernizálása, amelyek a mai energetikai elvárásoknak megfelelően újulnak meg. A fűtési és hűtési rendszereket, valamint a gépházak és elosztók nagy részét már telepítették. A 192 standard vendégszoba kialakítása szintén a befejező fázisához közeledik. A burkolási feladatok után hamarosan megkezdődik a szőnyegezés és a szerelvényezés is.

A projekt egyik legösszetettebb feladata

a Széchenyi tér felőli oldalon épülő új télikert és étterem légtechnikai rendszerének kialakítása,

amely komoly tervezési és modellezési munkát igényelt. A belvárosi elhelyezkedés folyamatos logisztikai kihívást jelent. A szűkös felvonulási terület miatt az építőanyagok beszállítását szinte órára pontosan kell ütemezni.

Különleges nehezítő tényezőt jelent, hogy az épületben működő kaszinó a kivitelezés alatt is a nap huszonnégy órájában üzemel. Az új kaszinórészhez már elkészült és működik két túlnyomásos lépcsőház, a régi játéktér zavartalan üzemelésének fenntartása érdekében a belső térben egy ideiglenes, az időjárási viszonyoknak is ellenálló védőfalat építettek, így a homlokzati bontási munkák nem zavarják a látogatókat. Az építkezéssel járó áramszüneteket és a gépészeti leállásokat előre egyeztették az üzemeltetővel.

Címlapkép forrása: Magyar Építők