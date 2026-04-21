Történelmi rekord a luxuslakások piacán: soha nem fizettek még ennyit egyetlen lakásért, kiderült, ki a vevő

Rinat Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb embere rekordösszegért, 471 millió euróért vásárolt luxuslakást Monaco legrangosabb új negyedében. Ez a Bloomberg Businessweek kutatásából derült ki, amely a hercegség ingatlan-nyilvántartásán és kiszivárgott dokumentumokon alapul.

Az ötszintes, 21 szobás ingatlan a Mareterra negyedben található, amelyet egy tengertől elhódított mesterséges területen építettek fel. A városrészt II. Albert herceg 2024-ben avatta fel.

A "Le Renzo" elnevezésű épületben lévő, mintegy 2500 négyzetméteres lakás erkélyei és teraszai a Földközi-tengerre néznek.

Emellett a luxusingatlan saját medencével, pezsgőfürdővel és legalább nyolc parkolóhellyel is rendelkezik.

Ahmetov holdingtársasága, az SCM által lebonyolított vásárlást 2024-ben véglegesítették, az adásvételi megállapodást azonban még 2021-ben, közvetlenül Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója előtt kötötték meg. Az SCM megerősítette, hogy az ingatlanfejlesztési beruházás keretében lakást vásároltak, de a tranzakció részleteit és a vételárat nem kívánták közölni.

Ez az üzlet a valaha ismert legnagyobb lakóingatlan-piaci tranzakció.

Az összeg messze meghaladja Nick Candy londoni Chelsea-villájának több mint 350 millió dolláros, illetve Ken Griffin New York-i tetőtéri luxuslakásának mintegy 240 millió dolláros eladási árát.

A Bloomberg Milliárdosok Indexe szerint Ahmetov vagyona meghaladja a 7 milliárd dollárt. Birodalma Ukrajna legnagyobb ipari konglomerátumán, az SCM-en alapul, amely kohászati, bányászati és energetikai érdekeltségekkel rendelkezik, bár a háború súlyosan érintette az ukrajnai energetikai portfólióját.

Az oligarcha korábban is vásárolt már kiemelkedő értékű luxusingatlanokat. 2019-ben például 200 millió euróért vette meg a Francia Riviérán található Villa Les Cèdres-t, amely egykor II. Lipót belga királyé volt, emellett a londoni One Hyde Parkban is birtokol egy luxuslakást.

Villa Les Cèdres. Fotó: Getty Images

A Mareterra beruházás 114 luxusvillát, sorházat és lakást foglal magában. Helyi ingatlanközvetítők szerint az itteni árak már a négyzetméterenkénti 100 ezer eurós határt is meghaladják. A hivatalos statisztikák alapján a Larvotto kerület, ahol a Mareterra is felépült, a négyzetméterárakat tekintve

mára Monaco legdrágább területévé vált.

