72 tonnás óriásgép gyorsítja fel a munkát a városképet meghatározó szálló bontásánál

Új szakaszához érkezett a The Icon by Marriott Residences Budapest fejlesztése: a hatodik emelethez érve technológiát vált a kivitelező, és nagygépi bontással folytatódik a munka.

A toronyépület visszaszűkülő geometriája miatt a korábban használt védőpajzsot ezen a szinten már nem lehet rögzíteni, emiatt

látványos óriásgépekkel folytatódik a Körszálló bontása:

ez a magasság lehetővé teszi, hogy a földről működő nagyméretű bontógépek is elérjék az épületet, ami sokkal hatékonyabb és jelentősen felgyorsítja a munkát.

A helyszín legkülönlegesebb, nem mindennapi látványt nyújtó szereplője egy 72 tonnás, hosszú gémes bontógép, amelyet a magas és belső pontok bontására alkalmaznak.

Ez a monstrum szó szerint „harapja” a betonvázat.

Az alsó szerkezetek bontását, valamint az anyagok szétválogatását és teherautókra pakolását 38 tonnás kotró-forgó gépek végzik.

Forrás: Market Építő

Bár a nagygépes bontás kívülről az elemi erő demonstrációjának tűnhet, a folyamat precízen megtervezett forgatókönyv szerint zajlik. A munkálatokat védelmi és biztonsági intézkedések kialakítása előzte meg, amelyet a bontási szintek pontos meghatározása és a gépláncok felállítása követett. A környéken élőknek és közlekedőknek nincs okuk az aggodalomra: az óriásgépek az épületet folyamatosan körbejárva, célzottan befelé bontják a szerkezetet. A törőfejek használata miatt ugyan zajterhelésre számítani kell, de a bontással járó porszennyezést megfelelő lezárásokkal és folyamatos locsolással minimalizálja a kivitelező.

A területen jelenleg komoly kapacitásokkal zajlik a munka: közel 40 fős csapat dolgozik a helyszínen a mérnöki vezetéssel együtt. A géppark legalább 6-7 nagygépből, több kisebb gépből, valamint mintegy 8-10 teherautóból áll. A sebesség és a hatékonyság érdekében a szakemberek a nagygépi bontással párhuzamosan már végzik a munkatérhatárolást és a szükséges földmunkákat is. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a statikailag elöregedett szerkezet eltávolítása a lehető leggyorsabban befejeződjön, teret adva a 21. századi, modern épületegyüttes felépítésének.

A The Icon by Marriott Residences

átadása 2028 első félévében várható.

Címlapkép forrása: Market Építő, fotó: molnarpeterhu