72 tonnás óriásgép gyorsítja fel a munkát a városképet meghatározó szálló bontásánál

A toronyépület visszaszűkülő geometriája miatt a korábban használt védőpajzsot ezen a szinten már nem lehet rögzíteni, emiatt
látványos óriásgépekkel folytatódik a Körszálló bontása:
ez a magasság lehetővé teszi, hogy a földről működő nagyméretű bontógépek is elérjék az épületet, ami sokkal hatékonyabb és jelentősen felgyorsítja a munkát.
A helyszín legkülönlegesebb, nem mindennapi látványt nyújtó szereplője egy 72 tonnás, hosszú gémes bontógép, amelyet a magas és belső pontok bontására alkalmaznak.
Ez a monstrum szó szerint „harapja” a betonvázat.
Az alsó szerkezetek bontását, valamint az anyagok szétválogatását és teherautókra pakolását 38 tonnás kotró-forgó gépek végzik.
Bár a nagygépes bontás kívülről az elemi erő demonstrációjának tűnhet, a folyamat precízen megtervezett forgatókönyv szerint zajlik. A munkálatokat védelmi és biztonsági intézkedések kialakítása előzte meg, amelyet a bontási szintek pontos meghatározása és a gépláncok felállítása követett. A környéken élőknek és közlekedőknek nincs okuk az aggodalomra: az óriásgépek az épületet folyamatosan körbejárva, célzottan befelé bontják a szerkezetet. A törőfejek használata miatt ugyan zajterhelésre számítani kell, de a bontással járó porszennyezést megfelelő lezárásokkal és folyamatos locsolással minimalizálja a kivitelező.
A területen jelenleg komoly kapacitásokkal zajlik a munka: közel 40 fős csapat dolgozik a helyszínen a mérnöki vezetéssel együtt. A géppark legalább 6-7 nagygépből, több kisebb gépből, valamint mintegy 8-10 teherautóból áll. A sebesség és a hatékonyság érdekében a szakemberek a nagygépi bontással párhuzamosan már végzik a munkatérhatárolást és a szükséges földmunkákat is. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a statikailag elöregedett szerkezet eltávolítása a lehető leggyorsabban befejeződjön, teret adva a 21. századi, modern épületegyüttes felépítésének.
A The Icon by Marriott Residences
átadása 2028 első félévében várható.
Címlapkép forrása: Market Építő, fotó: molnarpeterhu
Kíméletlenül nekiment Donald Trumpnak az egykor hűséges szövetségese: bocsánatot kért, amiért támogatta az elnököt
"Gyötörni fog ez még sokáig."
Rekordszintre nőtt a bevándorlók száma Európában, ez a tagállam lett a migránsok új kedvenc célpontja
Közel 65 millióan érkeztek az öreg kontinensre.
Elképesztő vádak: neonáci csoportokat támogattak a rasszizmus ellen harcoló jogvédők?
A polgárjogi szervezet szerint politikai indíttatású eljárás indult.
Van, aki egy forint béremelést sem kapott - Mi lesz a magyar fizetésekkel?
Mennyivel nőnek a bérek?
Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek be a piacra
Már valódi otthonokban okosodnak a robotok.
Durván, nyomdafestéket nem tűrő módon ostorozták az európai vezetőt Moszkvában – Itt a reakció, diplomáciai botrány lett belőle
Nem finomkodtak az orosz televízióban.
Megtört a jég: úgy látszik, Szlovákia mellett Magyarország is elengedte a vétót Ukrajna ügyében
Már amennyiben elindul az olajszállítás a Barátság vezetéken.
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!