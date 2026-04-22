Fordulat jöhet a keleti nagyhatalom ingatlanpiacán: olyasmi történt, amire csaknem három éve nem volt példa

A hongkongi ingatlanpiac élénkülése egyre inkább átterjed a legfontosabb kínai nagyvárosokra is – mondta Rajiv Batra, a JPMorgan szingapúri székhelyű, ázsiai és globális feltörekvő piaci részvénystratégiai vezetője. A lakáspiaci kereslet újjáéledését

a kínai részvények korábbi szárnyalásából fakadó, késleltetett hatás is segíti.

A legfrissebb adatok szintén az optimizmust támasztják alá: a kínai új lakások árai márciusban ugyan tovább csökkentek, de a mérséklődés üteme közel egyéves mélypontra lassult. A használt lakások ára pedig 13 szárazföldi városban emelkedett, amire csaknem három éve nem volt példa. A JPMorgan stratégája szerint

ha Hongkongban javulás mutatkozik, a befektetők hajlamosak ezt a folyamatot kivetíteni az elsővonalbeli kínai nagyvárosokra is.

Az MSCI kínai szárazföldi részvényindexe az elmúlt egy hónapban mintegy 4 százalékot erősödött, nagyrészt ledolgozva az iráni háború kitörése nyomán elszenvedett veszteségeit. Ennek ellenére az index idén még 2,5 százalékos mínuszban áll, szemben az MSCI átfogó feltörekvő piaci indexének 15 százalékos emelkedésével.

Batra kiemelte, hogy a lakhatás 2016 óta most a legmegfizethetőbb az átlagos ár-jövedelem arány alapján, ami szintén a fellendülés irányába hat. A JPMorgan mellett mások is optimistábbá váltak. Stephen Jen, az Eurizon SLJ Capital londoni vagyonkezelője a múlt héten jelezte, hogy

a kínai részvények év végéig akár 10 százalékot is emelkedhetnek.

Ezt a pekingi gazdaságélénkítő intézkedések és a kedvező értékeltségi szintek is támogathatják.

Az ingatlanpiaci fordulaton túl további tényezők is a kínai részvények a malmára hajtják a vizet: Ilyen például a robotika és a biotechnológia fejlődése, valamint a mesterséges intelligencia terjedése, emellett kedvező hatással lehetnek a részvényesi hozamok javítását célzó kormányzati lépések, illetve az egyes iparágakban zajló árháborúk megfékezése is.

