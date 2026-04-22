Ha ez bekövetkezik, rá sem fogunk ismerni Magyarország fővárosára - ezek Karácsony Gergely tervei az EU-forrásokkal

Levegőhöz juthat a főváros

A főváros végre olyan helyzetben van, ahol "egy kicsit fellélegezhetünk" - mondta el a Föld Napja Konferencián tartott nyitóbeszédében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Kiemelte, hogy

itt az ideje annak, hogy megvalósítsák azokat a terveket és koncepciókat, amelyeket korábban készítettek és ezidáig kényszerűségből az asztalfiókban hevertek.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester

Budapest az elmúlt években a legnagyobb népességvesztést szenvedte el Európában - mondta a főpolgármester. Ugyanakkor példaként említette Bécset, ahol az életminőség javítása és a lakosságszám növelése egyáltalán nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő folyamatok.

A bejövő új kormány a korábban befagyasztott európai uniós forrásokkal kapcsolatos célkitűzéseit Karácsony melegen üdvözölte, és részletesen ismertette azokat a Budapesten korábban tervezett beruházásokat, amelyeknek

egy része akár már holnap elindulhat, és rengeteg befejeződhet 2029 közepéig.

Tervezett fejlesztések

Karácsony az operatív programokból összesen 300 milliárd forint fejlesztésről beszélt, amelyből a Fővárosi Önkormányzat és cégei körülbelül 18 százalékos arányban részesülhetnek. Ebből

178 milliárd forint lenne a közlekedésfejlesztési forrás

forrás 50 milliárd menne köztérfejlesztésre

38 milliárd árvízvédelemre és vízgazdálkodásra

és 34 milliárd pedig esélyteremtő fejlesztésekre - lakhatásra és szociális szolgáltatásokra.

A közlekedésfejlesztés terén kiemelte a Budai Fonódó II projektjét, amely a Műegyetemről indulna, és füvesített sínpályájával

tulajdonképpen holnap indulhatna, hiszen megvan a tervezés is, ha megvan hozzá a forrás.

Szólt a Bajcsy-Zsilinszky út teljes felújításáról is, amely együtt járna a teljes kerékpárút-építéssel és a környék humanizálásával - ideértve a Nyugati-pályaudvar felüljárójának bontását és a Lehel-tér emberközelibbé tételét.

Számszerű megoszlásban, a közterületfejlesztés 178 milliárd forintjából

131 milliárd mehetne villamos és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre

és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre 25 milliárd trolibuszokra és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre

és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre 9 milliárd elektromos buszok beszerzésére

beszerzésére 8 milliárd a Göncz Árpád Városközpontra és

és 5 milliárd a kerékpárutakra és az eurovelo-ra

A köztérfejlesztésre szánt forrást lényegében zöldítési programokra szánná, ennek keretében átépíthető a Pesti alsó rakpart, ennek tervei elkészültek, a Nagykörút megújításának és a Városliget parknak a tervei szintén gyakorlatilag készen vannak. "30 milliárd forint értékben fogunk tudni hozzájárulni ahhoz, hogy a budapesti kerületek zöldterületei megújuljanak" - mondta.

A lakhatás területén kiemelte, hogy

több évtizedes rossz közpolitika

következményeivel kell szembenézni, amelynek során Magyarországon és azon belül is Budapesten nőttek a leginkább az EU-ban a lakásárak, és egy 20 milliárd forintos programcsomag keretében szeretnének lakhatási fejlesztéseket megvalósítani, míg 14 milliárdból pedig a kapcsolódó szociális problémákat enyhíteni Budapesten.

A főpolgármester szerint hogy reális esély van arra, hogy nem csak az operatív programok forrásai szabadulnak fel, hanem Magyarország hozzájut a helyreállítási alap pénzeihez is - ezek segítenék a főváros további terveit a társasházi- és panellakások energetikai felújítási programjainak elindításában. Amennyiben sikerül hozzáférni ezekhez a forrásokhoz, akkor

Budapest az elkövetkező években egy olyan történelmi léptékű zöld fejlesztést tud megvalósítani,

amely lehetővé teszi, hogy a főváros pályázzon a 2029-es Európa Zöld Fővárosa címre - tette hozzá Karácsony.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images