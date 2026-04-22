Végleg eltűnhet a közkedvelt magyarországi zöldzóna: elképesztő, mit építenek a helyére a helyiek megkérdezése nélkül
Végleg eltűnhet a közkedvelt magyarországi zöldzóna: elképesztő, mit építenek a helyére a helyiek megkérdezése nélkül

Több ezer lakásos megaprojekt írhatja át a budapesti Népsziget jövőjét, miután a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a területre szánt ingatlanfejlesztést. A főváros és az érintett kerületek élesen tiltakoznak a helyi szabályozásokat felülíró, hatalmas léptékű beépítés ellen. A projekt ugyanis megfelelő közlekedési és árvízvédelmi infrastruktúra hiányában veszélyezteti a félsziget zöld, rekreációs jellegét - jelentette a Pénzcentrum.
A választások előtt derült ki, hogy az Otthon Start program keretében nagyjából 3000 lakás épülhet a Népsziget északi részén. A fejlesztés az egykori hajójavító és a volt lovarda területét érinti. Mivel a projekt megkapta a kiemelt beruházási státuszt, a fejlesztők mentesülnek a hatályos fővárosi és kerületi építési szabályzatok alól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a korábban engedélyezett 7,5-16 méteres építménymagasság helyett akár 56 méteres toronyházak is felhúzhatók.

Emellett a kötelezően kialakítandó parkolóhelyek számát is 30 százalékkal csökkenthetik.

Meder utca, szemben a Népszigetre vezető híd. Fortepan / Kristek Pál

A kormányrendelet komoly szakmai és politikai felháborodást váltott ki. Vitézy Dávid, főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke rámutatott, hogy bár az új lakások építése önmagában indokolt lenne a budapesti ingatlanpiac szűkös kínálata miatt, egy ekkora léptékű fejlesztéshez azonban elengedhetetlen az átgondolt várostervezés. Jelenleg ugyanis semmilyen érdemi közlekedési koncepció nem áll a projekt mögött: ennek hiányában az új negyed által generált

forgalom kezelhetetlen terhet ró majd a környék amúgy is szűkös úthálózatára.

Vitézy Dávid
Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője.
A Fővárosi Önkormányzat szintén elfogadhatatlannak tartja a terveket. Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi infrastruktúra és a közműhálózat nem bírná el a megnövekedett terhelést, amely a Váci útra és az Árpád útra is átgyűrűzne.

Különösen aggályosnak tartják, hogy a Népsziget hullámtérben fekszik.

Megfelelően kiépített árvízvédelmi védmű hiányában a fejlesztés rendkívül kockázatos. A városháza jogi lépéseket is mérlegel a helyzet miatt. Az elmúlt évek gyakorlata ugyanis azt mutatja, hogy a kiemelt beruházási státusz teljesen kiüresíti az önkormányzati jogköröket, és ellehetetleníti a helyi érdekek érvényesítését.

A kerületek is tiltakoznak

Az érintett kerületek szintén határozottan elutasítják a kormányzati elképzelést. A XIII. kerületi vezetés felháborítónak nevezte, hogy a döntés előtt sem a kormány, sem a beruházó nem egyeztetett velük. Az önkormányzat hosszú távú terveiben ugyanis a Népsziget zöld, sport- és rekreációs funkcióinak erősítése szerepel.

Hatalmas lakóparkok építésével egyáltalán nem számoltak a területen.

A IV. kerületi, újpesti önkormányzat a beépítési intenzitás drasztikus növelését és a parkolóhely-szabályozás lazítását kifogásolja. Ez ugyanis a közterületi parkolási teher növekedéséhez vezetne az eleve szűkös Zsilip utcában és környékén. Emellett arra is figyelmeztettek, hogy a terület sűrű beépítése rontaná a főváros levegőminőségét, és végzetesen felborítaná a sziget természetközeli ökológiai egyensúlyát.

Bár a Népsziget fejlesztése évtizedek óta napirenden van, a korábbi koncepciók rendre alacsony beépítési sűrűséggel, kisebb léptékű épületekkel és magas zöldfelületi aránnyal számoltak. A 2010-es évektől egyértelműen a szabadidős funkciók, valamint a kerékpáros és gyalogos kapcsolatok fejlesztése vált meghatározóvá.

Ehhez képest a most bejelentett, kisvárosnyi méretű lakópark felépítése radikális irányváltást jelent.

A projekt megvalósulása végleg eltüntetheti Budapest egyik különleges, Duna-parti zöldzónáját.

Women's Money & Mindset Day 2026

