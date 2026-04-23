Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna

A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2026 első negyedévében meghaladta az 1,8 millió forintot, miközben a kínálat több mint felével bővült. A Duna House és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös elemzése alapján a piac kettős képet mutat: a 2025-ös meredek drágulást követően az árak megtorpantak, a tavaly év végi vásárlási hullám után pedig a forgalom alacsonyabb szinten stabilizálódott.

A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2026 első negyedévében 1,85 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 1,68 millióról, illetve a két évvel ezelőtti 1,47 millióról. Ez éves alapon mintegy 10 százalékos, kétéves összevetésben közel 26 százalékos drágulást jelent.

Az átlagos lakásárnövekedés tavaly még lendületes volt, idén azonban megtorpant.

Míg 2024 első negyedévében átlagosan közel 108 millió forintba került egy új építésű lakás Budapesten, addig 2025 elejére 127 millióra emelkedett, 2026 első három hónapjában pedig gyakorlatilag változatlanul, 128 millió forinton alakult.

A kerületenkénti különbségek tovább nőttek. A 2026 első negyedévében értékesített új lakások adatai alapján

3 millió forintot is meghaladó átlagos négyzetméterárral a II., az V. és a XII. kerületben lehetett a legdrágábban új építésű lakáshoz jutni.

Az I. kerületi átlagár 2,5 millió forint, miközben a VI. és a VII. kerület is már 2 millió feletti átlagáron kínálja a lakásokat.

A legtöbb új építésű ingatlant kínáló XIII. kerületben az 1,8 és 1,9 millió forintos ársávon belül találunk új lakásokat. A leginkább családbarát árszintet – másfél és 1,8 millió forint közötti négyzetméterárat – a VIII., IX., XIV., XIX. és XXII. kerületben lehetett megtalálni. Egymillió forint alatti négyzetméterárú új lakás Budapesten gyakorlatilag már nincs a piacon.

Megnyílt a kínálat: több új lakásból válogathatunk, mint egy éve

Miközben az árak emelkedtek, a választék is bővült. A budapesti új építésű projektek 2026 első negyedévében összesen közel 28 ezer lakást foglaltak magukba – ebből csaknem 9500 darab volt szabadon elérhető a vevők számára, további közel 1200 lakás pedig még tervezési vagy értékesítés-előkészítési fázisban várt új tulajdonosra.

Ez együttesen mintegy 10 600 elérhető ingatlant jelent: egy évvel korábban ugyanez a szám még csak 6 900 volt, vagyis a kínálat egy év alatt 54 százalékkal bővült.

A teljes projektállomány 38 százaléka volt elérhető – szemben a 2025 eleji 31 százalékkal. A piac tehát sokkal kevésbé szűkös, mint egy éve volt, amikor az állampapírokból a lakáspiacra áramló tőke vásárlási rohamot indított el.

A jelenlegi kínálat ugyanakkor erősen koncentrált:

a XIII. kerületben közel 9 500 lakás várja az érdeklődőket az értékesítés alatti projektekben,

Újbudán mintegy 5 500,

a IX. kerületben pedig 3 400 új lakás.

A skála másik végén az I., II., XX., XXI. és XXII. kerület áll 200 alatti,

az V. és a XVI. kerület pedig 100 alatti darabszámmal.

Nyugodtabb negyedév a 2025-ös vásárlási roham után

A budapesti adatbázisban szereplő, 2026 első negyedévében értékesített új lakások száma 1861 darab volt – ez 27 százalékkal alacsonyabb, mint 2025 utolsó negyedévében (2567 db), és nagyjából harmadával marad el az egy évvel korábbi, kiugró 2790 darabos szinttől. A magyarázat azonban nem keresletválság: 2025 első felében az állampapír-lejáratokból a lakáspiacra áramló tőke, a második félévben pedig az Otthon Start program elindulása fűtötte fel a vásárlói aktivitást, és

ennek lecsengése után az idei első negyedéves visszafogottabb forgalom a piac természetes korrekciója.

Választani a későbbiekben is lesz miből, mivel a fővárosi projektek lakásainak közel kétharmada ma is épülő státuszban van. Vagyis a fejlesztések üteme kitart, ráadásul a következő hónapokban is folyamatos lesz az új átadások beáramlása a piacra.

Mit hozhat 2026?

Az év hátralévő része az új építésű piacon a fokozatos egyensúlyba kerülés időszaka lesz. Az árak emelkedése – a szűkös telekkínálat, a magasabb építőipari költségek és a kibővült támogatott hitelezés együttes hatására – várhatóan folytatódik, de a 2025-ös ütemnél mérsékeltebb tempóban; az éves drágulás egy számjegyű és tíz százalék körüli sávban maradhat.

A jelentősen kibővült kínálat ugyanis önmagában is fékező hatású:

az új projektek átadásával a vevők először az utóbbi években választhatnak újra érdemben több lakás közül – ez árazási fegyelmet kényszerít a fejlesztőkre, főleg a kínálattal jobban ellátott XIII., XI. és IX. kerületben.

„A tranzakciók száma az első negyedéves nyugodtabb periódus után a tavaszi-nyári hónapokban erősödhet.

A teljes 2026-os év a tavalyi rekordtól elmaradó, de egy középtávú összevetésben így is erős eredménnyel zárhat

– idézte a Duna House elemzőjét, Szegő Pétert a közlemény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ