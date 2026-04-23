Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna

A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2026 első negyedévében 1,85 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 1,68 millióról, illetve a két évvel ezelőtti 1,47 millióról. Ez éves alapon mintegy 10 százalékos, kétéves összevetésben közel 26 százalékos drágulást jelent.
Az átlagos lakásárnövekedés tavaly még lendületes volt, idén azonban megtorpant.
Míg 2024 első negyedévében átlagosan közel 108 millió forintba került egy új építésű lakás Budapesten, addig 2025 elejére 127 millióra emelkedett, 2026 első három hónapjában pedig gyakorlatilag változatlanul, 128 millió forinton alakult.
A kerületenkénti különbségek tovább nőttek. A 2026 első negyedévében értékesített új lakások adatai alapján
- 3 millió forintot is meghaladó átlagos négyzetméterárral a II., az V. és a XII. kerületben lehetett a legdrágábban új építésű lakáshoz jutni.
- Az I. kerületi átlagár 2,5 millió forint, miközben a VI. és a VII. kerület is már 2 millió feletti átlagáron kínálja a lakásokat.
- A legtöbb új építésű ingatlant kínáló XIII. kerületben az 1,8 és 1,9 millió forintos ársávon belül találunk új lakásokat. A leginkább családbarát árszintet – másfél és 1,8 millió forint közötti négyzetméterárat – a VIII., IX., XIV., XIX. és XXII. kerületben lehetett megtalálni. Egymillió forint alatti négyzetméterárú új lakás Budapesten gyakorlatilag már nincs a piacon.
Megnyílt a kínálat: több új lakásból válogathatunk, mint egy éve
Miközben az árak emelkedtek, a választék is bővült. A budapesti új építésű projektek 2026 első negyedévében összesen közel 28 ezer lakást foglaltak magukba – ebből csaknem 9500 darab volt szabadon elérhető a vevők számára, további közel 1200 lakás pedig még tervezési vagy értékesítés-előkészítési fázisban várt új tulajdonosra.
Ez együttesen mintegy 10 600 elérhető ingatlant jelent: egy évvel korábban ugyanez a szám még csak 6 900 volt, vagyis a kínálat egy év alatt 54 százalékkal bővült.
A teljes projektállomány 38 százaléka volt elérhető – szemben a 2025 eleji 31 százalékkal. A piac tehát sokkal kevésbé szűkös, mint egy éve volt, amikor az állampapírokból a lakáspiacra áramló tőke vásárlási rohamot indított el.
A jelenlegi kínálat ugyanakkor erősen koncentrált:
- a XIII. kerületben közel 9 500 lakás várja az érdeklődőket az értékesítés alatti projektekben,
- Újbudán mintegy 5 500,
- a IX. kerületben pedig 3 400 új lakás.
- A skála másik végén az I., II., XX., XXI. és XXII. kerület áll 200 alatti,
- az V. és a XVI. kerület pedig 100 alatti darabszámmal.
Nyugodtabb negyedév a 2025-ös vásárlási roham után
A budapesti adatbázisban szereplő, 2026 első negyedévében értékesített új lakások száma 1861 darab volt – ez 27 százalékkal alacsonyabb, mint 2025 utolsó negyedévében (2567 db), és nagyjából harmadával marad el az egy évvel korábbi, kiugró 2790 darabos szinttől. A magyarázat azonban nem keresletválság: 2025 első felében az állampapír-lejáratokból a lakáspiacra áramló tőke, a második félévben pedig az Otthon Start program elindulása fűtötte fel a vásárlói aktivitást, és
ennek lecsengése után az idei első negyedéves visszafogottabb forgalom a piac természetes korrekciója.
Választani a későbbiekben is lesz miből, mivel a fővárosi projektek lakásainak közel kétharmada ma is épülő státuszban van. Vagyis a fejlesztések üteme kitart, ráadásul a következő hónapokban is folyamatos lesz az új átadások beáramlása a piacra.
Mit hozhat 2026?
Az év hátralévő része az új építésű piacon a fokozatos egyensúlyba kerülés időszaka lesz. Az árak emelkedése – a szűkös telekkínálat, a magasabb építőipari költségek és a kibővült támogatott hitelezés együttes hatására – várhatóan folytatódik, de a 2025-ös ütemnél mérsékeltebb tempóban; az éves drágulás egy számjegyű és tíz százalék körüli sávban maradhat.
A jelentősen kibővült kínálat ugyanis önmagában is fékező hatású:
az új projektek átadásával a vevők először az utóbbi években választhatnak újra érdemben több lakás közül – ez árazási fegyelmet kényszerít a fejlesztőkre, főleg a kínálattal jobban ellátott XIII., XI. és IX. kerületben.
„A tranzakciók száma az első negyedéves nyugodtabb periódus után a tavaszi-nyári hónapokban erősödhet.
A teljes 2026-os év a tavalyi rekordtól elmaradó, de egy középtávú összevetésben így is erős eredménnyel zárhat
– idézte a Duna House elemzőjét, Szegő Pétert a közlemény.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rossz hírt közölt a népszerű kisgépgyártó: nagy drágulás jön, a vásárlók fizethetik meg az elszálló költségeket
A közel-keleti konfliktus okozza a problémát.
Nem enyhül a nyomás a tőzsdén
Esik a BUX.
Meglepő fordulat: az iráni háború okozta energiasokk egy nagyon fontos energiapiaci trendre hívja fel a figyelmet
Nem ütött akkorát, mint 2022-ben.
Az insetting hajnala: a vállalati értéklánc a dekarbonizáció fókuszában
Megjelentek a szabványok - Jöhet az új lendület?
Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség
Trumpnak köszönhető ez is.
Weber: le kell zárni a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárást
Az üzenet világos, de a munka már enélkül is folyik.
Drámai pillanatok a Földközi-tengeren: nem sikerült befogni az orosz szellemhajót, megállíthatatlanul sodródik a végzetébe
Kiadták a figyelmeztetést, súlyos katasztrófa fenyeget.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.