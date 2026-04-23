Helyzetbe kerülnek a vevők - most érdemes alkudozni, ha lakást vagy nyaralót venne valaki
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki a lakáspiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött, így egyre szélesebb körben válik lehetővé az árengedmény érvényesítése. Mindhárom szegmensben emelkedett az alku mértéke, különösen a téglalakások esetében, ahol közel három százalékpontos növekedés figyelhető meg. Mindeközben az agglomerációban továbbra is alacsony az alku mértéke, míg a vidéki és a vízparti ingatlanpiacon akár kétszámjegyű árengedmény is elérhető - írja az Otthon Centrum friss elemzésében.
2026 első negyedévében számottevően erősödött a vevői alkupozíció az ingatlanpiacon:

  • a használt házak esetében az adásvételek átlagosan 11,2 százalékkal a hirdetési ár alatt zárultak, míg
  • a téglalakásoknál 6,9, a panellakásoknál 5,3 százalékos engedmény volt jellemző.
  • A trend minden szegmensben erősödött: a használt házaknál 0,9,
  • a paneleknél 2,
  • a téglalakásoknál pedig 2,7 százalékponttal nőtt az alku mértéke egy év alatt.

A számok egyértelműen a vevők pozíciójának erősödését tükrözik. A tíz százalékot meghaladó átlagos árengedmény már klasszikusan vevői piacot jelez a családi házak esetében – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor a közleményben.

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat
Tovább

Az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, hogy bár a lakásoknál az engedmények mértéke kisebb, az elmozdulás itt is egyértelmű:

  • a paneleknél mért 5,3, valamint
  • a téglalakásoknál tapasztalt 6,9 százalékos átlagos engedmény már érzékelhető korrekciónak tekinthető.

A panellakások piacán országosan 5,3 százalékos alku volt a jellemző, de a területi különbségek markánsak:

Még több Ingatlan

Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna

Váratlan fordulat a magyar irodák piacán: letaszították a trónjáról a legnépszerűbb irodanegyedet

Meglepő tényező segíthetne a lakhatási válság megoldásában: a telekadó, mint piaci ösztönző

  • Az agglomerációban mindössze 3,3 százalékot, míg
  • a belvárosban 3,5 százalékot engedtek az eladók.
  • A budai kerületekben, valamint a megyei jogú városokban (régióközpontokkal együtt) 5,5 százalék körül alakult az átlag.
  • Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 6,2, a kisebb városokban pedig 6,9 százalékos engedmény volt az irányadó.

A téglalakások esetében az országos 6,9 százalékos átlag mögött még nagyobb területi szórás figyelhető meg:

  • az agglomerációban csupán 2,8 százalékos árengedmény volt jellemző, míg
  • a külső pesti kerületekben és a régióközpontokban 4,9 százalék.
  • A kisebb városokban 5,4,
  • a megyei jogú városokban 6,6 százalékos alku alakult ki, míg
  • a budai és belvárosi kerületekben megközelítette a 8 százalékot.
  • A legmagasabb engedmény a vízparti települések esetében jelent meg, ahol az átlagos árengedmény elérte a 9 százalékot.

A legnagyobb mozgástér továbbra is a használt házak piacát jellemzi, ahol az országos átlag 11,2 százalék.

  • Ebben a szegmensben is az agglomerációban figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 8,5 százalék, míg a budai kerületekben 9,5 százalékos alku volt a jellemző.
  • A vidéki városokban 11,
  • a külső pesti kerületekben 12, míg
  • a régióközpontokban és a községekben már mintegy 13 százalékos engedményt értek el a vevők.
  • A vízparti települések kiemelkednek a mezőnyből, esetükben az árengedmény mértéke elérte a 21 százalékot.

A 20 százalék feletti alku a vízparti ingatlanoknál erősen szezonális jelenség, az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít ezen a piacon

– tette hozzá Soóki-Tóth Gábor.

A szakember szerint az év hátralévő részében nem várható érdemi változás, ha nem történik az ingatlanpiacot alapjaiban befolyásoló esemény. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban továbbra is az 5-7 százalék közötti lakásalkuk, valamint a

használt házak piacán a 10 százalékot meghaladó engedmények határozhatják meg a tranzakciók többségét.

Kapcsolódó cikkünk

Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna

Végleg eltűnhet a közkedvelt magyarországi zöldzóna: elképesztő, mit építenek a helyére a helyiek megkérdezése nélkül

A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott

Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is

Hihetetlen, mi történik a garázspiacon: már vidéken is van, ahol vagyonokat kérnek egyetlen beállóért

Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Meglepő tényező segíthetne a lakhatási válság megoldásában: a telekadó, mint piaci ösztönző
