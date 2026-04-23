Helyzetbe kerülnek a vevők - most érdemes alkudozni, ha lakást vagy nyaralót venne valaki

2026 első negyedévében számottevően erősödött a vevői alkupozíció az ingatlanpiacon:
- a használt házak esetében az adásvételek átlagosan 11,2 százalékkal a hirdetési ár alatt zárultak, míg
- a téglalakásoknál 6,9, a panellakásoknál 5,3 százalékos engedmény volt jellemző.
- A trend minden szegmensben erősödött: a használt házaknál 0,9,
- a paneleknél 2,
- a téglalakásoknál pedig 2,7 százalékponttal nőtt az alku mértéke egy év alatt.
A számok egyértelműen a vevők pozíciójának erősödését tükrözik. A tíz százalékot meghaladó átlagos árengedmény már klasszikusan vevői piacot jelez a családi házak esetében – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor a közleményben.
Az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, hogy bár a lakásoknál az engedmények mértéke kisebb, az elmozdulás itt is egyértelmű:
- a paneleknél mért 5,3, valamint
- a téglalakásoknál tapasztalt 6,9 százalékos átlagos engedmény már érzékelhető korrekciónak tekinthető.
A panellakások piacán országosan 5,3 százalékos alku volt a jellemző, de a területi különbségek markánsak:
- Az agglomerációban mindössze 3,3 százalékot, míg
- a belvárosban 3,5 százalékot engedtek az eladók.
- A budai kerületekben, valamint a megyei jogú városokban (régióközpontokkal együtt) 5,5 százalék körül alakult az átlag.
- Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 6,2, a kisebb városokban pedig 6,9 százalékos engedmény volt az irányadó.
A téglalakások esetében az országos 6,9 százalékos átlag mögött még nagyobb területi szórás figyelhető meg:
- az agglomerációban csupán 2,8 százalékos árengedmény volt jellemző, míg
- a külső pesti kerületekben és a régióközpontokban 4,9 százalék.
- A kisebb városokban 5,4,
- a megyei jogú városokban 6,6 százalékos alku alakult ki, míg
- a budai és belvárosi kerületekben megközelítette a 8 százalékot.
- A legmagasabb engedmény a vízparti települések esetében jelent meg, ahol az átlagos árengedmény elérte a 9 százalékot.
A legnagyobb mozgástér továbbra is a használt házak piacát jellemzi, ahol az országos átlag 11,2 százalék.
- Ebben a szegmensben is az agglomerációban figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 8,5 százalék, míg a budai kerületekben 9,5 százalékos alku volt a jellemző.
- A vidéki városokban 11,
- a külső pesti kerületekben 12, míg
- a régióközpontokban és a községekben már mintegy 13 százalékos engedményt értek el a vevők.
- A vízparti települések kiemelkednek a mezőnyből, esetükben az árengedmény mértéke elérte a 21 százalékot.
A 20 százalék feletti alku a vízparti ingatlanoknál erősen szezonális jelenség, az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít ezen a piacon
– tette hozzá Soóki-Tóth Gábor.
A szakember szerint az év hátralévő részében nem várható érdemi változás, ha nem történik az ingatlanpiacot alapjaiban befolyásoló esemény. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban továbbra is az 5-7 százalék közötti lakásalkuk, valamint a
használt házak piacán a 10 százalékot meghaladó engedmények határozhatják meg a tranzakciók többségét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrásaGettytImageses
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
