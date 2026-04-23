Meglepő tényező segíthetne a lakhatási válság megoldásában: a telekadó, mint piaci ösztönző

A modern piacgazdaság egyik alaptétele, hogy a jövedelem és a vagyon hosszú távon akkor tekinthető igazságosnak és fenntarthatónak, ha az döntően munkából, tudásból, kockázatvállalásból vagy valódi értékteremtésből származik. Éppen ezért különösen problematikus az a vagyonforma, amely nem ezekből a forrásokból keletkezik, hanem külső, a tulajdonos által nem befolyásolt társadalmi folyamatokból.
Mi hajtja a telekárakat a tulajdonosi teljesítménytől függetlenül?
A föld- és telekértékek növekedése tipikusan ilyen. Egy telek felértékelődésének oka ritkán a tulajdonos előrelátása vagy munkája. Sokkal inkább az, hogy a közelben új út épül, iskola nyílik, munkahelyek jelennek meg, megváltozik a népesség összetétele, vagy egyszerűen csak a város „arra fejlődik”. Ezek a tényezők közösségi eredetűek, mégis a hozamuk egyéni tulajdonosoknál csapódik le. Így fordulhat elő, hogy két ember azonos erőfeszítéssel, azonos munkával egészen
eltérő vagyoni pályára kerül pusztán azért, mert egyikük „jó helyen” vásárolt telket.
Ez nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági probléma is. A spekulatív telektartás felhajtja a telekárakat, megdrágítja a lakhatást, rontja a fiatalok belépési esélyeit, és a társadalom jelentős részét olyan ösztönzőket hoz létre, amelyek a tőke allokációját a termelékeny beruházásoktól az ingatlanfelhalmozás felé terelik. Szélsőséges esetben pedig akár az is elképzelhető, hogy egy szűk – akár külföldi – befektetői kör nagy mennyiségű földterületet vásárol fel, miközben az ország lakosságának többsége tartós bérlővé válik a saját hazájában.
Szabályozási eszközök: adóalapú ösztönzők a telekhasználatban
A cél elérhető egy finom, piacgazdaság-kompatibilis eszközzel is. A javasolt megoldás egy magas, értékalapú telekadó, amely minden állampolgár számára biztosít egy adómentes használati kvótát.
Ez a kvóta területileg differenciált lenne: minél értékesebb egy lokáció, annál kisebb adómentes alapterület járna. Például egy vidéki, kisebb értékű övezetben 800 m² lehetne adómentes, míg a budapesti belváros legdrágább részein csak 20 m². Utóbbi azt jelenti, hogy egy nagyobb telken álló, soklakásos társasház lakói – ahol a telekhányad lakásonként alacsony – továbbra is adómentesek maradnának, míg ugyanott egy hatalmas, üresen álló telek után már jelentős összeget kellene fizetni. Ezzel a szabályozás a hatékonyabb beépítést és a kínálat bővülését ösztönözné. Így
a lakhatási céllal használt, ésszerű méretű telkek nem vagy csak minimálisan lennének adóztatva.
Ezzel szemben az, aki nagy mennyiségű ingatlant halmoz fel befektetési céllal, fokozatosan egyre jelentősebb adóterhet viselne. A nem életvitelszerűen itt tartózkodó, tisztán profitmaximalizáló befektetők esetében az adómentes kvóta nem járna, így minden négyzetméter után fizetniük kellene. Nem tiltásról, hanem gazdasági ösztönzőről van szó: a a spekulatív telektartás várható hozama jelentősen csökkenne.
Várható piaci hatások és költségcsökkentési mechanizmusok
A rendszer előnyei több szinten jelentkeznének. Először is, csökkennének a telekárak, mert a jövőbeni spekulatív hozam beépülése megszűnne. Ez közvetlenül mérsékelné a lakásépítés költségeit és a bérleti díjakat. Másodszor, jelentős és stabil adóbevétel keletkezne, amelyet célzottan a munkát terhelő adók – például az SZJA – csökkentésére lehetne fordítani. Így
a társadalom azt az üzenetet kapná, hogy nem a passzív vagyonfelhalmozás, hanem a munka és a teljesítmény az, amit az állam jutalmaz.
Harmadszor, a rendszer visszaszorítaná a „holtidőben tartott” telkeket, ösztönözné a beépítést és a hatékony területhasználatot, ami urbanisztikai és környezeti szempontból is kedvező. Negyedszer, erősítené a társadalmi igazságérzetet: mindenki számára biztosítana egy minimális, adómentes „helyet” az országban, miközben a közösség által teremtett értéktöbblet visszakerülne a közösséghez.
Kiszámítható átmenet
Természetesen felmerülnek ellenvetések. Sokan félnek attól, hogy egy ilyen adó „konfiskatív”, vagy hogy a jelenlegi tulajdonosokat igazságtalanul sújtja. Ezek a kockázatok kezelhetők. A bevezetés történhet fokozatosan, előre rögzített pályán, akár 10-15 év alatt. Az adókulcs a jövőbeni értéknövekményre fókuszálhat, a meglévő értékeket „grandfathering” védelemmel kezelve. Az értékmegállapítás átlátható, nyilvános módszertannal, elkülönítve a telek- és építményértéket.
A legfontosabb azonban az, hogy
ez a megközelítés nem a tulajdont támadja, hanem a nem megérdemelt járadékot.
Nem bünteti a lakhatást, nem torzítja a termelést, és nem ösztönöz tőkekivonásra, hiszen a föld nem mozgatható. Ritka az olyan adóforma, amely egyszerre hatékony, igazságos és inflációellenes – a földérték-alapú telekadó ilyen.
Ha komolyan gondoljuk, hogy egy olyan társadalmat szeretnénk, ahol az előrejutás fő útja nem a szerencsés földvásárlás, hanem a munka, a tudás és az innováció, akkor ehhez az egyik legfontosabb lépés éppen a földjáradék újragondolása. Nem forradalommal, hanem józan, kiszámítható szabályokkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
