Teljes bérbeadottság a Zen Garden irodaházban, nyitottak az eladására is
Teljes bérbeadottság a Zen Garden irodaházban, nyitottak az eladására is

A Convergence által kezelt bel-budai ZenGarden irodaház elérte a teljes bérbeadottságot, az új bérlők között köszöntötték a Siketek Nemzetközi Sportszövetségét, az ICSD-t, de a teljes kihasználtság eléréséhez a 108 Real Estate beköltözése is hozzájárult.
Az AI-megoldásokra specializálódott daalab, amely korábban már albérlőként jelen volt az épületben, szintén a ZenGarden mellett tette le voksát és közvetlen bérleti megállapodással erősítette meg jelenlétét, és a tranzakciók sorát erősíti a Convergence saját jelenlétének meghosszabbítása is.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek és a bérlői portfólió újrapozicionálásának köszönhetően

a tulajdonos az épületet értékesítésre is alkalmassá tette, és megfelelő ajánlat esetén nyitott a tranzakcióra.

A mintegy 9000 négyzetméteres, „A” kategóriás ZenGarden irodaház BREEAM fenntarthatósági minősítéssel rendelkezik, emellett japánkert, pétanque-pálya, valamint kerékpártárolók és zuhanyzók tartoznak hozzá.

Váratlan fordulat a magyar irodák piacán: letaszították a trónjáról a legnépszerűbb irodanegyedet

Címlapkép forrása: ConvergenCE

Women's Money & Mindset Day 2026

