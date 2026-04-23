Váratlan fordulat a magyar irodák piacán: letaszították a trónjáról a legnépszerűbb irodanegyedet

ABudapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma(BIEF, BRF) tagjai a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.
A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg
- 4,48 millió négyzetmétert tesz ki,
- ezen belül 3,48 millió négyzetméter spekulatív irodaterület, valamint
- 998 840 négyzetméter saját tulajdonú irodaterület található.
A spekulatív állományon belül az „A” kategóriás irodaterületek 67%-os, míg a „B” kategóriás területek 33%-os arányt képviselnek.
A BRF éves területrevíziója alapján 6905 négyzetméterrel csökkent a meglévő állomány mérete: kikerült öt irodaépület 23 400 négyzetméter összterülettel, és átsorolásra került egy épület (18 100 négyzetméter) a spekulatív állományból a saját tulajdonú épületek közé.
A spekulatív állomány 8945 négyzetméter eddig nem regisztrált irodaterülettel bővült.
A negyedévben átadott, fent emlétett két irodaépület összesen 42 810 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkezik.
A teljes kereslet 2026 első negyedévében 130 250 négyzetmétert tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 40%-os növekedést jelentett, és amelyhez számottevően hozzájárultak az állami szektorhoz köthető ügyletek.
- A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások 47%-os részesedéssel bírtak.
- A tulajdonosi használatú tranzakciók részesedése 33% volt, míg
- az új szerződések a bérbeadások 18%-át tették ki.
- A bővülések mindössze 1%-át adták a teljes keresletnek, előbérleti megállapodást nem regisztráltunk a negyedévben.
A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás és saját tulajdonba vétel nélküli tranzakció) ezen időszakban 25 730 négyzetmétert tett ki, amely 50%-os csökkenést jelent 2025 első negyedévéhez viszonyítva.
|A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói
|Q4 2024
|Q1 2025
|Q2 2025
|Q3 2025
|Q4 2025
|Q1 2026
|Új kínálat (m2)
|2 150
|5 060
|0
|0
|50 380
|42 810
|Bériroda állomány (m2)
|3 604 010
|3 571 750
|3 548 815
|3 536 315
|3 518 820
|3 484 280
|Saját tulajdonú irodaterületek (m2)
|851 605
|854 300
|877 235
|889 735
|942 860
|998 840
|Teljes irodaállomány (m2)
|4 455 615
|4 426 450
|4 426 050
|4 426 050
|4 461 680
|4 483 120
|Kihasználatlanság (m2)
|629 440
|622 190
|565 190
|595 235
|557 780
|539 555
|Bériroda kihasználatlanság (%)
|17,5%
|17,4%
|15,9%
|16,8%
|15,9%
|15,5%
|Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%)
|14,1%
|14,1%
|12,8%
|13,4%
|12,5%
|12%
|Előbérlet (m2)
|2 655
|0
|0
|22 185
|6 045
|0
|Új bérleti szerződés (m2)
|31 420
|44 430
|47 440
|29 145
|45 710
|23 890
|Megújítás (m2)
|130 180
|42 000
|47 085
|4 335
|81 730
|61 715
|Bővülés (m2)
|6 375
|6 540
|2 515
|9 285
|4 350
|1 840
|Saját tulajdon (m2)
|0
|0
|22 935
|0
|53 125
|42 810
|Bruttó bérbeadás (m2)
|170 630
|92 970
|119 975
|101 950
|190 960
|130 250
|Korrigált nettó abszorpció (m2)
|-11 475
|57 000
|-30 040
|84 015
|50 770
|Forrás: BRF, Portfolio
Az bérirodák kihasználatlansága 15,5%-ra csökkent az első negyedévben,
a teljes üresedési ráta pedig 12%-ra. 2026 első negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztráltuk (6,4%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az Agglomerációban volt mérhető (20%).
A méretváltozásokkal korrigált nettó abszorpció pozitív tartományban maradt 50 770 négyzetméterrel.
A legmagasabb bérlői aktivitást 2026 első negyedévében a Dél-Buda részpiacon mérték, amely a teljes kereslet 40%-át vonzotta.
Ezt követően a legélénkebb bérlői aktivitást a Váci úti irodafolyosó részpiacon regisztrálták, az alpiac 22%-os részesedést ért el a negyedéves bérbeadási volumenből.
A BRF az első negyedévben összesen 91 bérleti szerződést regisztrált 1430 négyzetméteres átlagos mérettel, ami az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók számának 34,5%-os csökkenését mutatja, miközben az átlagos méret 114%-kal nőtt.
A negyedév legnagyobb spekulatív tranzakciója egy szerződéshosszabbítás volt: 13 950 négyzetméteren az Arena Corner irodaházban. A legnagyobb új bérleti szerződés a City Gate irodaházban zárult le, több mint 5000 négyzetméteres területen.
