Váratlan fordulat a magyar irodák piacán: letaszították a trónjáról a legnépszerűbb irodanegyedet

Közzétette 2026 első negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma, ami azt mutatta, hogy a fővárosi modern irodák piacán tovább csökkent az üresedési ráta, de fontos megjegyezni, hogy ez átmeneti állapotot tükröz, hiszen hamarosan üresedési ugrás várható az állami irodákból való kiköltözések miatt. Ennek első jele, hogy csupán két modern irodaépületet adtak át a budapesti irodapiacon 2026 első negyedévében: a BudaPart Central és BudaPart Corner BOK épületek, amelyeket tulajdonosi használatú fejlesztésként magyar állami intézmények vették használatba. Izgalmas változás, hogy ezúttal nem a Váci úti irodafolyosó volt a legaktívabb terület: a legmagasabb bérlői aktivitást 2026 első negyedévében ezúttal a Dél-Buda részpiacon mérték, amely a teljes kereslet 40%-át vonzotta.

ABudapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma(BIEF, BRF) tagjai a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg

4,48 millió négyzetmétert tesz ki,

A spekulatív állományon belül az „A” kategóriás irodaterületek 67%-os, míg a „B” kategóriás területek 33%-os arányt képviselnek.

A BRF éves területrevíziója alapján 6905 négyzetméterrel csökkent a meglévő állomány mérete: kikerült öt irodaépület 23 400 négyzetméter összterülettel, és átsorolásra került egy épület (18 100 négyzetméter) a spekulatív állományból a saját tulajdonú épületek közé.

A spekulatív állomány 8945 négyzetméter eddig nem regisztrált irodaterülettel bővült.

A negyedévben átadott, fent emlétett két irodaépület összesen 42 810 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkezik.

A teljes kereslet 2026 első negyedévében 130 250 négyzetmétert tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 40%-os növekedést jelentett, és amelyhez számottevően hozzájárultak az állami szektorhoz köthető ügyletek.

A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások 47%-os részesedéssel bírtak.

A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás és saját tulajdonba vétel nélküli tranzakció) ezen időszakban 25 730 négyzetmétert tett ki, amely 50%-os csökkenést jelent 2025 első negyedévéhez viszonyítva.

A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Új kínálat (m2) 2 150 5 060 0 0 50 380 42 810 Bériroda állomány (m2) 3 604 010 3 571 750 3 548 815 3 536 315 3 518 820 3 484 280 Saját tulajdonú irodaterületek (m2) 851 605 854 300 877 235 889 735 942 860 998 840 Teljes irodaállomány (m2) 4 455 615 4 426 450 4 426 050 4 426 050 4 461 680 4 483 120 Kihasználatlanság (m2) 629 440 622 190 565 190 595 235 557 780 539 555 Bériroda kihasználatlanság (%) 17,5% 17,4% 15,9% 16,8% 15,9% 15,5% Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%) 14,1% 14,1% 12,8% 13,4% 12,5% 12% Előbérlet (m2) 2 655 0 0 22 185 6 045 0 Új bérleti szerződés (m2) 31 420 44 430 47 440 29 145 45 710 23 890 Megújítás (m2) 130 180 42 000 47 085 4 335 81 730 61 715 Bővülés (m2) 6 375 6 540 2 515 9 285 4 350 1 840 Saját tulajdon (m2) 0 0 22 935 0 53 125 42 810 Bruttó bérbeadás (m2) 170 630 92 970 119 975 101 950 190 960 130 250 Korrigált nettó abszorpció (m2) -11 475 57 000 -30 040 84 015 50 770 Forrás: BRF, Portfolio

Az bérirodák kihasználatlansága 15,5%-ra csökkent az első negyedévben,

a teljes üresedési ráta pedig 12%-ra. 2026 első negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztráltuk (6,4%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az Agglomerációban volt mérhető (20%).

A méretváltozásokkal korrigált nettó abszorpció pozitív tartományban maradt 50 770 négyzetméterrel.

A legmagasabb bérlői aktivitást 2026 első negyedévében a Dél-Buda részpiacon mérték, amely a teljes kereslet 40%-át vonzotta.

Ezt követően a legélénkebb bérlői aktivitást a Váci úti irodafolyosó részpiacon regisztrálták, az alpiac 22%-os részesedést ért el a negyedéves bérbeadási volumenből.

A BRF az első negyedévben összesen 91 bérleti szerződést regisztrált 1430 négyzetméteres átlagos mérettel, ami az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók számának 34,5%-os csökkenését mutatja, miközben az átlagos méret 114%-kal nőtt.

A negyedév legnagyobb spekulatív tranzakciója egy szerződéshosszabbítás volt: 13 950 négyzetméteren az Arena Corner irodaházban. A legnagyobb új bérleti szerződés a City Gate irodaházban zárult le, több mint 5000 négyzetméteres területen.

