Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket

Elkészültek a Pesti Fonódó villamoshálózat koncepciótervei, amelyek elfogadásáról hétfőn dönt az illetékes szakbizottság. A Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével átszállásmentes kapcsolat jön létre Észak-Pest és Dél-Buda között - írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A fejlesztés, amely Karácsony Gergely főpolgármester keddi előadása szerint az esetlegesen újra meginduló EU-forrásoktól remél finanszírozást, nemcsak a közösségi közlekedést gyorsíthatja fel, hanem általa a Bajcsy-Zsilinszky út, a Nyugati tér és a Lehel tér is környezetbarát módon újulhat meg.

A tervezési munka 2024 végén, fővárosi forrásból kezdődött meg.

A cél az volt, hogy a jövőbeli, várhatóan uniós támogatások elosztásakor Budapest már kész, azonnal megvalósítható tervekkel rendelkezzen.

A BKK és a tervezők munkájának köszönhetően elkészültek az első koncepciók, amelyek majd az engedélyezési tervek alapjául szolgálnak - írta posztjában Vitézy, a főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke.

Karácsony Gergely egy kedden tartott konferencián elmondta, hogy a főváros, ha újraindulnak Magyarország felé az EU-források, a közterületfejlesztésen belül szánna részben a fonódó villamosokra is. Budapest az összesen a területre eső 178 milliárd forintból 131 milliárdot tervez a villamosközlekedésre elkölteni.

A beruházás lényege egy egységes, átszállásmentes hálózat létrehozása. Déli irányból a 47-es, a 49-es, illetve a jövőbeli Műegyetem rakparti vonal csatlakozna a rendszerbe. Északról a 12-es és a 14-es, valamint a tervezett Szegedi úti felüljáró megépülésével az újpalotai 69-es villamos kapcsolódna be. Ennek köszönhetően Angyalföld, Rákosrendező, Újpest és Újpalota is közvetlen belvárosi és budai kapcsolatot kapna.

Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala.

A Budai Fonódóhoz hasonlóan itt is jelentős utasszám-növekedést várnak a szakemberek.

A modellezések alapján az új belvárosi szakaszt naponta 44-49 ezer ember használja majd.

A közvetlen járatok révén a budapestiek naponta összesen 2500 órát spórolhatnak meg.

A bizottság elé kerülő műszaki javaslatok több jelentős városképi átalakítást is tartalmaznak. A Bajcsy-Zsilinszky úton a villamospályát új, fákkal beültetett zöldsáv kísérné, és a teljes útszakasz faltól falig megújulna. A kerékpáros forgalmat levezetnék a gyalogosok által használt járdákról.

A Nyugati téren elbontanák a felüljárót, a jelenlegi buszvégállomás és parkoló helyén pedig zöld köztér jönne létre.

A Váci úton a villamos a szélső sávban, a bevásárlóközpont mellett, füvesített vágányon haladna. Mindezek mellett a Lehel téren is megszűnne a jelenlegi hatalmas aszfaltfelület és a villamos-végállomás. Így a templom környezete, valamint a piac előtti terület valódi közösségi térré alakulhatna.

A hétfői ülésen a koncepcionális irányokról születik döntés. Bár a látványtervek és a pontos műszaki megoldások a tervezés további szakaszaiban még finomodnak, a mostani lépés elengedhetetlen, hiszen enélkül nem készíthetőek el az engedélyezési tervek, és nem folytatódhatna a projekt.

