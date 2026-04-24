Belenyúl az Orbán-kormány az egymilliós Otthontámogatás szabályaiba: itt vannak a változások
Egy rendeletmódosítással „munkavállaló-barátabbá” tette a távozó kormány az Otthontámogatás visszafizetésének a szabályait. A változtatás lazít a legszigorúbb szankciókon, és kiszélesíti a kedvezőbb elszámolás körét.

Az eredeti rendelet szerint, ha a dolgozó kezdeményezésére, közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszony, az szankciót vont maga után: a teljes felvett összeget jegybanki alapkamattal növelten kellett visszafizetni,

a módosítás ezt a „közös megegyezéses” fordulatot törölte a szövegből,

így egy békés munkahelyváltás ezentúl nem von maga után kamatos büntetést, hanem egy lényegesen méltányosabb, részleges mentesítést adó arányos elszámolás alá esik.

A rendelet korábban kizárólag a jogosult halála esetén tette lehetővé, hogy

a munkáltató részben eltekintsen a visszafizetéstől

(ilyenkor a tárgyévre eső arányos részt nem követelik vissza). A rendeletmódosításnak köszönhetően mostantól a közös megegyezéssel, vagy például átszervezéssel távozók is ebbe a kedvezményes körbe kerülnek át.

Végezetül az új, kedvezőbb szabályokat azokra is alkalmazni kell, akik a rendeletmódosítás hatálybalépése (2026. április 24.) előtt nyújtották be a kérelmüket, illetve akiknek már korábban folyósították az Otthontámogatást.

Az Otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll

- tartalmazza továbbra is a támogatásról szóló rendelet, bizonytalan tehát, hogy egy csak idén létező lehetőségről van-e szó a közszolgálati dolgozók számára, vagy a Magyar Péter vezette jövőbeni kormány is megtartja a támogatást.

