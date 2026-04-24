Itt az évezred eddigi legnagyobb lakásdrágulása Magyarországon!

Az MNB-lakásárindex pénteken reggel közzétett értékei szerint a fővárosban mérséklődött, a vidéki városokban és a községekben nőtt a lakásárak éves növekedési üteme 2025 negyedik negyedévében – közölte pénteken reggel a jegybank.

ORSZÁGOS ÁTLAGBAN 23,5 SZÁZALÉKRA GYORSULT AZ ÉVES DRÁGULÁS, ÍGY A 2010-ES SZINT 4,4 SZERESÉT ÉRTÉK EL A NOMINÁLIS LAKÁSÁRAK.

Alábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a 2010 óta regnáló Orbán-kormányok alatt nehezebb vagy könnyebb lett-e a lakásszerzés a saját erőből, illetve a hitelből vásárlók számára:

Az „évezred legnagyobb lakásdrágulása” jellemzés akkor állja meg a heléyt,

amennyiben a naptári évi (pontosabban a negyedik negyedévi éves) árváltozást vagy

ha a bármely negyedév év/év alapú reál árváltozást nézzük 2001 óta.

Év közben ugyanis nominális értelemben láttunk már ennél nagyobb áremelkedést 2022-ben, reál értelemben viszont ebben az évezredben még nem.

Eltérően alakult az egyes településtípusok éven belüli dinamikája:

Budapesten a harmadik negyedévi 4,6 százalékosdrágulás után a negyedik negyedévben kisebb mértékben, 2,9 százalékkal nőttek a lakásárak, ezzel a nominális éves lakásár-dinamika 28,2 százalékról 26,0 százalékra mérséklődött a fővárosban.

A vidéki városokban a megelőzőnegyedévi 5,6 százalékos drágulást követően 2025 negyedik negyedévében újabb 6,0 százalékkal emelkedtek a lakásárak, így az éves lakásár-dinamika 20,8 százalékról 24,8 százalékra emelkedett.

A községekben a 2025 harmadik negyedévi 5,3 százalékot követően a negyedik negyedévben 5,5 százalékoslakásár-emelkedés volt megfigyelhető, míg az éves növekedési ütem 14,5százalékról 18,3 százalékra gyorsult.

Minden vidéki régióban érdemben nőttek a városi lakásárak a negyedik negyedévben:

a legnagyobb negyedéves áremelkedés a Dél-Alföld (+10,1százalék) és Észak-Magyarország (+7,6 százalék) városait jellemezte. Az Észak-Alföldön 6,2 százalékkal, a Közép-Dunántúlon 5,7 százalékkal, a Nyugat-Dunántúlon 4,9 százalékkal emelkedtek a városi lakásárak 2025 negyediknegyedévében,

valamelyest mérsékeltebb negyedéves dinamika voltmegfigyelhető a Dél-Dunántúl (+3,5 százalék) és Pest vármegye (+2,8 százalék) városaiban.

Éves szinten jelentős eltérések alakultak ki az egyesrégiók lakásár-dinamikái között.

A dél-dunántúli és dél-alföldi városokban egy évalatt rendre 31,1 és 30,5 százalékkal nőttek a lakásárak, míg

a Pest vármegyei városokat érdemben alacsonyabb, 16,0 százalékos dinamika jellemezte.

a többi régió városaiban 21,7–26,1 százalékos éves lakásár-emelkedés volttapasztalható.

A lakásárak alakulását országos átlagban bemutató aggregált MNB-lakásárindex alapján 2025 negyedik negyedévében negyedéves alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak, hasonló mértékben, mint a megelőző negyedévi 5,3 százalékosemelkedés. Az éves nominális növekedési ütem az előző negyedévben megfigyelt 21,0 százalékról 23,5 százalékra gyorsult, reál értelemben pedig éves szinten 19,0 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban.

Az okokról ezúttal nem közölt elemzést a jegybank, de nem tévedhetünk nagyot, ha kijelentjük:

Míg az év első felében az állampapír-kamateső, a második felében az Otthon Start volt a legfőbb keresletélénkítő tényező tavaly.

