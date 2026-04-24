Kiadta a friss adatokat a szakértő: ebből az európai országból keres a legtöbb ember magyar lakást

Az elmúlt években

a magyarországi adásvételeknek nagyjából 5-6 százaléka kapcsolódott külföldi vevőhöz,

de az arány Budapest belvárosában jóval magasabb, egyes kerületekben akár az adásvételek negyedénél is külföldi lehetett a vásárló. A zenga.hu hirdetéseire érkező keresések mintegy 7 százaléka érkezik külföldről, vagyis ez az arány nem tér el jelentősen a tényleges tranzakciós arányoktól – mondta Futó Péter, a cég elemzési vezetője.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető

Ami a választások körüli felfutást illeti, a kép árnyaltabb. Bár egyes országokból a magyarországi ingatlanok iránti érdeklődés valóban élénk, a választási időszak nem hozott látványos áttörést,

a márciusi és áprilisi adatok alapján csak az Egyesült Királyságból érkező keresések mutattak érdemi növekedést,

a többi országnál nem látszik kiugrás.

Németországból érkezik a legtöbb érdeklődés

Németország toronymagasan vezet a külföldről érkező érdeklődések számában, ami összhangban van azzal, hogy itt dolgozik a legtöbb magyar munkavállaló, ráadásul a német vevők körében is régóta népszerű a magyar vidék. A második helyen Ausztria áll, ahol szintén 100 ezer felett van a magyar munkavállalók száma, de itt a határ menti ingázás is különösen erős.

zenga.hu adatai szerint az ingatlant keresők

bő 1,5 százaléka Németországból, míg

A dobogó harmadik fokára az Egyesült Királyság került, ahol egyedüliként volt mérhető növekedés a választás körüli időszakban.

Svájcból az ott élő magyarok számához képest több a magyarországi lakást kereső felhasználó, ami mögött a magasabb jövedelmek állhatnak. Egy ottani átlagfizetésből egyszerűen hamarabb válik realitássá egy magyarországi ingatlanvásárlás, mint más országokból. Olaszországból és Spanyolországból például visszafogottabb az aktivitás, hiába él ott is jelentős számú magyar.

A határon túlról is sokan keresgélnek

A kép másik fele a határon túli magyar közösségeké. Innen Románia emelkedik ki, ahonnan az egyik legtöbb felhasználó érkezik, több, mint az Egyesült Királyságból. Ezután Szlovákia jön, az onnan érkező keresők száma a hollandiaihoz hasonló. Kétségtelen, hogy a schengeni övezet bővülése és az ingázás lehetősége itt is erősíti a határon átnyúló lakáskeresést. Emellett Ukrajnából és Horvátországból észlelhető még számottevő keresés, de a fent említett nyugat-európai és a két legnagyobb magyar közösséggel rendelkező szomszédos országunknál jóval kisebb mértékben.

Végül meg kell említeni azokat távol-keleti országokat - például Kína és Vietnám - ahonnan az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt külföldi tőke beáramlással és gyártókapacitások építésével párhuzamosan szintén sok ingatlanvásárló érkezik, ám ők feltehetően nem az anyaországukból kezdenek el magyarországi ingatlant keresni, hanem már a magyarországi tartózkodásuk alatt, így ők a keresési statisztikákban csak marginálisan jelennek meg.

Összességében tehát

a választás nem hozott robbanást a külföldi felhasználók számában,

de a számok egy dolgot világosan megmutatnak: a magyar lakáspiac iránti figyelem stabilan jelen van külföldön, és szorosan követi a magyar diaszpóra térképét – idézi a közlemény Futó Pétert.

Portfolio Women's Money and Mindset Day ingatlanszakmai panelbeszélgetésén is szóba került a téma, itt a résztvevők elmondták, hogy a külföldiek jelenléte az utóbbi időben gyenge volt a magyar lakáspiacon, de az elmúlt két hétben ha nem is robbant, de már fokozottabb volt az érdeklődés a választások eredményének hatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ