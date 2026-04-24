Kiadta a friss adatokat a szakértő: ebből az európai országból keres a legtöbb ember magyar lakást

A téma várhatóan előkerül majd a Portfolio Property X konferencián is, érdemes rá regisztrálni!
Az elmúlt években
a magyarországi adásvételeknek nagyjából 5-6 százaléka kapcsolódott külföldi vevőhöz,
de az arány Budapest belvárosában jóval magasabb, egyes kerületekben akár az adásvételek negyedénél is külföldi lehetett a vásárló. A zenga.hu hirdetéseire érkező keresések mintegy 7 százaléka érkezik külföldről, vagyis ez az arány nem tér el jelentősen a tényleges tranzakciós arányoktól – mondta Futó Péter, a cég elemzési vezetője.
Ami a választások körüli felfutást illeti, a kép árnyaltabb. Bár egyes országokból a magyarországi ingatlanok iránti érdeklődés valóban élénk, a választási időszak nem hozott látványos áttörést,
a márciusi és áprilisi adatok alapján csak az Egyesült Királyságból érkező keresések mutattak érdemi növekedést,
a többi országnál nem látszik kiugrás.
Németországból érkezik a legtöbb érdeklődés
Németország toronymagasan vezet a külföldről érkező érdeklődések számában, ami összhangban van azzal, hogy itt dolgozik a legtöbb magyar munkavállaló, ráadásul a német vevők körében is régóta népszerű a magyar vidék. A második helyen Ausztria áll, ahol szintén 100 ezer felett van a magyar munkavállalók száma, de itt a határ menti ingázás is különösen erős.
zenga.hu adatai szerint az ingatlant keresők
- bő 1,5 százaléka Németországból, míg
- több mint 1 százaléka Ausztriából érkezik, így ez a két ország adja az összes felhasználó 2,5-3 százalékát, a vizsgált külföldi országból érkező keresőknek pedig közel kétharmadát.
- A dobogó harmadik fokára az Egyesült Királyság került, ahol egyedüliként volt mérhető növekedés a választás körüli időszakban.
- Őket követi Hollandia, ahol szintén jelentős a magyar munkavállalók száma, és ez az online keresésekben is visszaköszön.
Svájcból az ott élő magyarok számához képest több a magyarországi lakást kereső felhasználó, ami mögött a magasabb jövedelmek állhatnak. Egy ottani átlagfizetésből egyszerűen hamarabb válik realitássá egy magyarországi ingatlanvásárlás, mint más országokból. Olaszországból és Spanyolországból például visszafogottabb az aktivitás, hiába él ott is jelentős számú magyar.
A határon túlról is sokan keresgélnek
A kép másik fele a határon túli magyar közösségeké. Innen Románia emelkedik ki, ahonnan az egyik legtöbb felhasználó érkezik, több, mint az Egyesült Királyságból. Ezután Szlovákia jön, az onnan érkező keresők száma a hollandiaihoz hasonló. Kétségtelen, hogy a schengeni övezet bővülése és az ingázás lehetősége itt is erősíti a határon átnyúló lakáskeresést. Emellett Ukrajnából és Horvátországból észlelhető még számottevő keresés, de a fent említett nyugat-európai és a két legnagyobb magyar közösséggel rendelkező szomszédos országunknál jóval kisebb mértékben.
Végül meg kell említeni azokat távol-keleti országokat - például Kína és Vietnám - ahonnan az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt külföldi tőke beáramlással és gyártókapacitások építésével párhuzamosan szintén sok ingatlanvásárló érkezik, ám ők feltehetően nem az anyaországukból kezdenek el magyarországi ingatlant keresni, hanem már a magyarországi tartózkodásuk alatt, így ők a keresési statisztikákban csak marginálisan jelennek meg.
Összességében tehát
a választás nem hozott robbanást a külföldi felhasználók számában,
de a számok egy dolgot világosan megmutatnak: a magyar lakáspiac iránti figyelem stabilan jelen van külföldön, és szorosan követi a magyar diaszpóra térképét – idézi a közlemény Futó Pétert.
Portfolio Women's Money and Mindset Day ingatlanszakmai panelbeszélgetésén is szóba került a téma, itt a résztvevők elmondták, hogy a külföldiek jelenléte az utóbbi időben gyenge volt a magyar lakáspiacon, de az elmúlt két hétben ha nem is robbant, de már fokozottabb volt az érdeklődés a választások eredményének hatására.
