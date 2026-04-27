  • Megjelenítés
Energetikai otthonfelújítási program: az eredetileg tervezett 20 ezer helyett 13 ezer családi ház újul meg
Ingatlan

Energetikai otthonfelújítási program: az eredetileg tervezett 20 ezer helyett 13 ezer családi ház újul meg

Portfolio
Kiemelkedő igénylési számokkal zárult az MFB Pont Plusz hálózatban elérhető energiahatékonysági Otthonfelújítási Program – közölte az MFB. Ugyanakkor a megemelt igénylési összegek miatt az eredetileg tervezett 20 ezer helyett végül kevesebb, 13 ezer családi ház újulhat meg a programban.

Az MFB közleménye szerint az elmúlt időszakban rendkívül élénk érdeklődés kísérte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokat (KEHOP Plusz-4.1.7-24 és KEHOP Plusz-4.1.8-24). A nagyszámú igénylés beérkezésével a rendelkezésre álló,

összesen 73 milliárd forint keretösszegű programok forrásai egyelőre lekötésre kerültek,

így a rendkívül kedvező feltételeknek köszönhetően várhatóan közel tízezer otthonban valósulhatnak meg energiahatékonysági korszerűsítések.

Tavaly októbertől

  • az elérhető finanszírozási összeg (ezzel a vissza nem térítendő támogatás) emelése,
  • a megnövekedett futamidő, valamint
  • az önerő mérséklése

mind-mind ösztönzően hatott, ezért jelentősen megnőtt a pályázók száma is. A lakossági igényekhez igazodó változtatásoknak köszönhetően még több magánszemély döntött az igénylés, a korszerűsítés mellett, kétszeresére emelkedett a heti átlagos igénylésszám a korábbiakhoz képest.

Ehhez viszonyítva is kiugró érdeklődés mutatkozott március második felétől, a heti befogadott kérelmek száma tízszeresére emelkedett. A legtöbb kérelem Pest megyében és a Dél-Alföldi Régióban lévő ingatlanok korszerűsítése kapcsán érkezett.

Az igénylők finanszírozási igénye átlagosan 7,3 millió forint, amely a tavalyi módosításoknak köszönhetően 5,6 millió forintról októbert követően 8,6 millió forintra nőtt.

A korszerűsíteni tervezett ingatlanok 88%-a 1950 és 2000 között épült. A lakóépületek 78%-a a három legalacsonyabb energetikai besorolásba esik (G-I). A megvalósuló korszerűsítések után az ingatlanoknak várhatóan átlagosan három kategóriát javul majd az energetikai besorolása. Az igénylők nagyrésze hőszigetelésre, nyílászáró cserére pályázott, fűtéskorszerűsítés az ügyletek 16%-ában szerepelt a tervezett célok között.

A KEHOP Plusz energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokra több mint 12 000 kérelmet fogadott be a lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózat, több mint 95 milliárd Forint értékben, így az ezen programokat megelőzően rendelkezésre álló RRF-REP-10.13.1-24 Otthonfelújítási Programmal együtt

közel 13000 lakóingatlan korszerűsítésének támogatása valósulhat meg.

Az MFB 2016-ban kezdte meg az európai uniós pénzügyi eszközök, azaz az uniós hitelprogramok közvetítését, melyre hatékony és egyedi megoldást dolgozott ki az MFB Pontok, majd az MFB Pont Plusz hálózat formájában. Az MFB a kereskedelmi bankfiókokban biztosított szakértő segítséggel továbbra is a lehető legegyszerűbb formában és az igénylők lakóhelyéhez legközelebb kívánja biztosítani a kedvezményes forrásokat a vállalkozások, illetve a magánszemélyek számára - közölték.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek
Gellért-hegyi sikló: egy projekt, amely örökre száműzheti a dugókat a fővárosi turistaparadicsomból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility