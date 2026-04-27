Energetikai otthonfelújítási program: az eredetileg tervezett 20 ezer helyett 13 ezer családi ház újul meg

Az MFB közleménye szerint az elmúlt időszakban rendkívül élénk érdeklődés kísérte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokat (KEHOP Plusz-4.1.7-24 és KEHOP Plusz-4.1.8-24). A nagyszámú igénylés beérkezésével a rendelkezésre álló,
összesen 73 milliárd forint keretösszegű programok forrásai egyelőre lekötésre kerültek,
így a rendkívül kedvező feltételeknek köszönhetően várhatóan közel tízezer otthonban valósulhatnak meg energiahatékonysági korszerűsítések.
Tavaly októbertől
- az elérhető finanszírozási összeg (ezzel a vissza nem térítendő támogatás) emelése,
- a megnövekedett futamidő, valamint
- az önerő mérséklése
mind-mind ösztönzően hatott, ezért jelentősen megnőtt a pályázók száma is. A lakossági igényekhez igazodó változtatásoknak köszönhetően még több magánszemély döntött az igénylés, a korszerűsítés mellett, kétszeresére emelkedett a heti átlagos igénylésszám a korábbiakhoz képest.
Ehhez viszonyítva is kiugró érdeklődés mutatkozott március második felétől, a heti befogadott kérelmek száma tízszeresére emelkedett. A legtöbb kérelem Pest megyében és a Dél-Alföldi Régióban lévő ingatlanok korszerűsítése kapcsán érkezett.
Az igénylők finanszírozási igénye átlagosan 7,3 millió forint, amely a tavalyi módosításoknak köszönhetően 5,6 millió forintról októbert követően 8,6 millió forintra nőtt.
A korszerűsíteni tervezett ingatlanok 88%-a 1950 és 2000 között épült. A lakóépületek 78%-a a három legalacsonyabb energetikai besorolásba esik (G-I). A megvalósuló korszerűsítések után az ingatlanoknak várhatóan átlagosan három kategóriát javul majd az energetikai besorolása. Az igénylők nagyrésze hőszigetelésre, nyílászáró cserére pályázott, fűtéskorszerűsítés az ügyletek 16%-ában szerepelt a tervezett célok között.
A KEHOP Plusz energiahatékonysági Otthonfelújítási Programokra több mint 12 000 kérelmet fogadott be a lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózat, több mint 95 milliárd Forint értékben, így az ezen programokat megelőzően rendelkezésre álló RRF-REP-10.13.1-24 Otthonfelújítási Programmal együtt
közel 13000 lakóingatlan korszerűsítésének támogatása valósulhat meg.
Az MFB 2016-ban kezdte meg az európai uniós pénzügyi eszközök, azaz az uniós hitelprogramok közvetítését, melyre hatékony és egyedi megoldást dolgozott ki az MFB Pontok, majd az MFB Pont Plusz hálózat formájában. Az MFB a kereskedelmi bankfiókokban biztosított szakértő segítséggel továbbra is a lehető legegyszerűbb formában és az igénylők lakóhelyéhez legközelebb kívánja biztosítani a kedvezményes forrásokat a vállalkozások, illetve a magánszemélyek számára - közölték.
